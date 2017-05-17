Смена политического курса Сеула может придать новый импульс бизнес-проектам в Приморье

Избрание нового президента Южной Кореи, одним из предвыборных обещаний которого стало обязательство открыть ворота к созданию «Новой Кореи» может реанимировать сразу несколько трехсторонних бизнес-проектов. Речь идет о создании Азиатского энергетического кольца, транскорейского газопровода и развитии порта Раджин в Северной Корее. Трехстороннее сотрудничество РФ и двух Корей предполагает создание газовой сети и транспортировку грузов, но во взрывоопасном регионе осуществление любых проектов традиционно зависит от безопасности. А для этого новому лидеру Республики Корея необходимо найти точки соприкосновения с лидером второй половины Страны Утренней свежести.

После импичмента и отстранения от власти экс-президента ПАК Кын Хе, 10 мая в должность нового президента Южной Кореи вступил 64-летний Мун Чжэ Ин, набравший 41,08% голосов на состоявшихся 9 мая выборах. За представителя Демократической партии Южной Кореи проголосовали 13,4 млн избирателей. После девяти лет правления в Южной Корее консервативных сил к власти в стране пришел бывший активист студенческого движения, несколько раз сидевший в тюрьме при режиме диктатора ПАК Чон Хи, а в последствии ставший лидером демократического движения.

В своих заявлениях избранный президент Мун Чжэ Ин неоднократно подчеркивал, что в его планах развитие и постепенная нормализация отношений с КНДР при условии, что в ближайшее время наметятся позитивные сдвиги в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова.

Сеул оказался последним в очереди

Отметим, что даже участие Пак Кын Хе во втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре прошлого года не оправдало надежд по развитию российско-корейского сотрудничества. В отличии от Японии и Китая, активно осваивающих Дальний Восток, Сеул, не присоединявшийся к санкциям против России, но во многих вопросах подчиняющийся США, на данный момент практически «заморозил» развитие трехсторонних (с участием КНДР) проектов на Дальнем Востоке. При этом туристический поток из Южной Кореи в Приморье постоянно растет: в первом квартале край посетили почти 10 тыс. туристов, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно экспертным оценкам, именно на страны АТР придется львиная доля общемирового прироста потребления электроэнергии в ближайшие 20 лет. Проект Азиатского энергокольца предполагает объединение энергосистем России, Японии, Южной Кореи и Китая, предварительно оценивается в сумму до $30 млрд.

Идея прокладки трубопровода из России в КНДР далеко не нова - ее неоднократно рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна еще 12 лет назад с тем, чтобы через территорию КНДР поставлять газ в Южную Корею. Проект несколько сдвинулся с места после того, как Россия списала долги Пхеньяна в 2014 году. Тогда было списано 90% долга, составлявшего $10,9 млрд. Оставшиеся $1,09 млрд было решено погасить за счет поставок в Россию природных ископаемых, включая редкоземельные вещества. Предполагалось, что часть выплат по долговым обязательствам Северной Кореи будет направлена на строительство газопровода. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове идея так в очередной раз зависла. А ведь после прихода российского газа Северная Корея могла частично решить проблемы в электроэнергетике, проведя газификацию существующий мощностей.

Япония не скрывает виды на северный маршрут

Отметим, что свои надежды по перспективам прямых поставок электроэнергии и строительства газопровода из России не скрывает и Япония, потепление отношений с которой уже ставит Страну Восходящего солнца в приоритеты. Отметим, что после катастрофы с АЭС «Фукусима» 2011 года и последовавшего в 2013 году выключения всех атомных реакторов Япония столкнулась с нехваткой генерирующих мощностей.

«Традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока. И нас беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень небезопасен, сопряжен с геополитическими рисками. Поэтому для нас очень важно обеспечить северный маршрут поставки энергоносителей, то есть - из России. Это очень важно с точки зрения энергетической безопасности нашей страны», - сказал заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ СЭКО в эфире телеканала «Россия 24».

Желание закупать больше касается, в частности, поставок сжиженного газа в Японию из РФ. Кроме того, Токио всерьез рассматривает возможность строительства морского энергомоста с Дальнего Востока. «Да, такие идеи существуют, и мы с господином (министром энергетики РФ Александром) НОВАКОМ изучаем эти направления. Но здесь важно просчитать вопрос экономической целесообразности», - отметил Сэко.

Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в $5,6 млрд. В сентябре 2016 года в ходе ВЭФа президент РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия предлагает сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца, а также готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран АТР.

Интерес к реализации проекта среди российских компаний проявляют «Россети», «Интер РАО» и «РусГидро». Возможные объемы поставок электроэнергии в рамках всего Азиатского энергокольца рассматриваются по различным направлениям от 2 ГВт до 11-14 ГВт, при этом окончательный потенциал энергетических коридоров между энергосистемами можно будет сформировать после определения архитектуры энергетического кольца.

Глава «Россетей» Олег Бударгин говорил, что объем инвестиций по российской части проекта энергомоста в Японию может составить $1,97 млрд. По его словам, японский SoftBank уже выполнил разработку проекта варианта прокладки подводного кабеля, всего на него потребуется $5,24 млрд. «Якорными» инвесторами строительства энергомоста с японской стороны могут выступить Mitsui и JBIC.

Год назад «Бударгин провел переговоры с главой японской телеком-компании SoftBank Масаеси СОНОМ и старшим управляющим директором Japan Bank for International Cooperation Тадаси МАЕДОЙ. Стороны обсудили проекты строительства интеллектуальных сетей с привлечением японских компаний на территории РФ, а также вопросы создания азиатского энергокольца. Отдельной темой стал вопрос строительства энергомоста из России в Японию. Обсуждалось два варианта - энергомост с Сахалина или из Владивостока. Сегодня японская сторона считает, что, возможно, более перспективным является маршрут из Приморья сразу на основной остров - на Хонсю. А не на Хоккайдо, как озвучивалось ранее.

«Этот вопрос прорабатывается нашими (российскими. – «ЗР») компаниями. Речь идет о прокладке кабеля большой мощности в Японию со стороны российской части. Здесь рассматриваются разные варианты - либо с острова Сахалин, либо со стороны материковой части Владивостока. В настоящее время компании находятся в стадии изучения экономической целесообразности этого проекта», - пояснял глава Минэнерго России Александр Новак.

Подводные камни

Отметим, что Япония и Россия пока даже не обсуждали вопрос об изменениях в законодательстве о запрете импорта электроэнергии в Японию. Энергоресурсы на острова сегодня импортировать можно, а электроэнергию – нет.

«Тема энергомоста периодически возникает. В целом, насколько я понимаю, все-таки для того, чтобы его профессионально обсуждать, во-первых, нужна соответствующая позиция правительства Японии, потому что сегодня в законодательстве Японии отсутствует возможность приобретения электроэнергии за рубежом. Соответственно, разговаривать, пока нет этих изменений в законодательстве, бессмысленно», - говорил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

В то же время глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ считает, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время не наблюдается острого дефицита производства электроэнергии, что делает нецелесообразными для России экспортные проекты в эти страны в среднесрочной перспективе.

«Мы («Русгидро». - «Золотого Рога» убеждены, что развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке должно быть ориентировано, прежде всего, на нужды российской промышленности, развитие территорий опережающего развития и надежное снабжение электроэнергией и теплом потребителей дальневосточного региона. В долгосрочной перспективе исключительно экспортоориентированное строительство новых энергомощностей может рассматриваться только при условии экономической целесообразности таких проектов и подтвержденного спроса со стороны иностранных потребителей», - говорил в ноябре прошлого года Шульгинов.

Впереди Токийский залив

Куда более актуален проект строительства газопровода с Сахалина к японскому острову Хоккайдо, который уже находится на стадии экспертной и аналитической проработки. Работу поручено провести «Газпрому».

В декабре прошлого года в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ стороны подтвердили взаимный интерес к проекту строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо, договорившись активизировать его проработку на уровне хозяйствующих субъектов.

Общая длина газопровода от Сахалина до Токийского залива через Хоккайдо может составить 1,5 тыс. километров, а его стоимость оценивается в 700 млрд иен (около $6,7 млрд). Проект предполагает прокладку части газопровода от Сахалина до порта Вакканай на северном японском острове Хоккайдо. После этого газопровод пройдет до города Муцу-Огавара в японской префектуре Аомори на севере Хонсю, а затем его намерены продлить до Токийского залива.

Строительство подобного газопровода позволит Японии не только обеспечить стабильные поставки природного газа, цена которого намного ниже стоимости сжиженного газа, но и минимизировать траты на закупку оборудования для СПГ.

Олег КЛИМЕНКО. Фото Сергей КОЖИНА.