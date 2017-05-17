В Приморье набирает обороты сезон активной эксплуатации маломерных судов

С каждым днем в Приморье становится все теплее, поэтому в ближайшие время в море все активнее начнут выходить маломерные суда. Однако в этом году к ним будут предъявляться новые регистрационные требования: изменится вид судового билета и к регистрационному номеру прибавится буквенно-цифровой номер.

По данным Государственной инспекции по маломерным судам по Приморскому краю (ГИМС), сегодня на учете в ведомстве состоит порядка 37 тыс. маломерных судов. С 2017 года в это понятие входят суда длиной до 20 метров и вместимостью до 12 человек: катер, гидроцикл, моторная лодка и другие плавсредства. Также в крае есть и незарегистрированные суда, по мнению главного инспектора, чаще всего это плавсредства браконьеров, которые умышленно их не регистрируют.

«Большинству маломерных судов (более 20 тыс. - Прим. ред.) в этом году предстоит пройти перерегистрацию и оформить документы в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно техническому регламенту ЕАЭС, изменился бланк судового билета, теперь он формата А4. Владельцу на борту достаточно будет иметь его нотариально заверенную копию. Судовые билеты старого образца действительны до окончания срока действия. Также по-новому будут выглядеть и регистрационные номера - к трем буквам и четырем цифрам теперь добавился буквенно-цифровой код, определяющий, в каком субъекте находится плавсредство: для Приморья - RUS25», - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

По словам Леонида Маковецкого, внесены изменения в экзаменационную программу для водителей плавсредств. А некоторым судовладельцам в этом году необходимо будет освидетельствовать свое плавсредство - обязательная процедура техосмотра с 2012 года проходит раз в пять лет.

В соответствии с недавним решением российского правительства, теперь многие судоводители могут заняться коммерческой деятельностью. Судовладельцы, которые захотят заняться бизнесом, должны будут встать на учет в ГИМС и у капитана Владивостокского порта, где их транспорт будет зарегистрирован как маломерное судно. При этом судовладельцу необходимо будет освидетельствовать свой транспорт в порту и получить разрешение на осуществление коммерческой деятельности.

«Услуги, связанные с регистрацией, аттестацией судов, предоставлением документов, получением выписки из реестра можно получить в электронном виде через сайт Госуслуги», - добавил Леонид Маковецкий.

Руководитель ГИМС подчеркнул важность безопасности мореплавания: «Море шуток не любит. При выходе в море на маломерных судах необходимо особое внимание уделять безопасности – постоянно проверять исправность судна и укомплектованность средствами связи и спасения, а также серьезно подойти к изучению прогноза погоды. Следует обязательно сообщать родственникам информацию о маршруте движения, запланированном месте нахождения, времени прибытия, данная информация в случаи форс-мажора поможет спасателям», - сказал Леонид Фролович.

По его словам, если судно сломается в море и остановится, то помощь прибудет незамедлительно, а вся прибрежная акватория покрыта сотовой связью, поэтому связаться со спасателями не составит труда.

Говоря о безопасности, главный инспектор затронул и террористические угрозы. Он обратил внимание на необходимость судовладельцев быть бдительными и обращать внимание на бесхозные вещи, которые могут появляться на территории общих стоянок катеров.

Наиболее частые нарушения, встречающиеся среди судовладеьцев маломерных судов, – это нахождение маломерных судов в купальной зоне, загрязнение воды, а также управление плавсредством в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей, максимальная санкция - лишение прав на управление маломерным судном.

«Наибольшее опасение вызывают гидроциклисты и загрязнение воды. Если современные суда являются более безопасными и выбрасывают в атмосферу минимальноеколичество загрязнения, то в старых транспортных средствах эти экологические показатели гораздо хуже. Поэтому мы рекомендуем по возможности своевременно обновлять маломерный флот. Гидроциклы же приобретает в основном молодежьдля развлечения. Им обязательно нужно помнить, что в зоне купания находиться запрещено», - сказал Леонид Фролович.

Ужесточить штрафные санкции пока не получается, однако законопроекты на этот счет готовятся. Но случаи лишения права управления маломерными судами происходят регулярно, и в большей степени, по словам начальника ГИМС, из-за нетрезвых судоводителей.

Иван КРЫШАН.