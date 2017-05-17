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Праймериз "Единой России" в небольших городах Приморья рискует превратиться в формальность

17 Мая 2017, 13:20 | Приморье

Помимо краевого центра, выбирать депутатов в городские и районные представительные органы власти этой осенью будут еще в семи муниципалитетах Приморья. Судя по ситуации, которая складывается на этих территориях за четыре месяца до голосования, партийная составляющая не будет играть определяющей роли на выборах-2017. Конкурс среди участников праймериз «Единой России» в небольших городах края оказался заметно ниже, чем во Владивостоке, а оппозиция здесь не проводит столь же активных протестных акций, как в столице региона.

В отличие от Владивостока, где за выдвижение от партии власти борются 150 кандидатов (при 35 мандатах и 17 одномандатных округах), желающих стать кандидатом от «Единой России» в других муниципальных образованиях оказалось заметно меньше. Так, по итогам приема заявлений на праймериз в предварительном голосовании в Большом Камне примут участие 56 кандидатов (при общей численности депутатского корпуса в 22 человека), в Артеме - 52 (на 25 мандатов), в Арсеньеве - 43 (на 18 мандатов), в Дальнегорске - 42 (на 21 мандат), в Находке - 55 (на 30 мандатов), в Фокино - 43 (на 20 мандатов), в Лазовском районе - 28 кандидатов (на 15 мандатов).

Таким образом, в большинстве муниципалитетов на один округ претендуют всего два человека, что во многом превращает праймериз в формальность. К тому же в этих муниципалитетах, в отличие от Владивостока, предварительное голосование проведут по модели, где выборщиками будут только члены партии и представители дружественных ей общественных организаций. Наконец, из всех перечисленных муниципалитетов только в Находке депутаты избираются по смешанной системе с выдвижением партийных списков. На остальных территориях после внесенных в 2015 году изменений в краевое избирательное законодательство депутатов будут избирать исключительно по одномандатным (или двухмандатным, как в Большом Камне) избирательным округам, что само по себе снижает роль партийных структур.

При этом краевой центр по-прежнему остается и центром оппозиционной активности: протестных акций, по масштабу хотя бы отдаленно сопоставимых с тем, что в марте-апреле происходили во Владивостоке, в «предвыборных» территориях не зафиксировано. А вот использовать или взять под контроль протестные настроения пытаются многие, в первую очередь – депутат Госдумы Виктория НИКОЛАЕВА. Во Владивостоке и в Арсеньеве парламентарий защищает жителей от строительства торговых центров в зеленых зонах, а в Находке - от загрязнения воздуха угольной пылью. Кроме того, в рамках «региональных недель» депутат Госдумы регулярно встречается с муниципальными депутатами, обещая взять под контроль решение насущных для территорий проблем. В этой связи вполне логично будет увидеть в списках кандидатов в местные думы людей, так или иначе связанных с бывшим мэром Владивостока.

Любопытная ситуация складывается и в Лазовском районе, главе которого Анатолию КУБАРЕВУ удалось избежать уголовной ответственности по возбужденному в отношении него делу. Напомним, что руководителя территории обвиняли в незаконном выделении земельного участка для добычи грунта коммерческой организации, однако в итоге глава попал под амнистию, объявленную еще к 70-летию Победы. Но возвращение главы вряд ли будет долгим: в сентябре в районе должны пройти выборы депутатов, которые изберут нового руководителя уже на конкурсной основе.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выборы  единая россии  праймериз 






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