Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора

ПАО "ДЭК" переходит под ручное управление «РусГидро»

ПАО «РусГидро» завершило реорганизацию дочернего ПАО «РАО Энергетические системы Востока», управлявшего дальневосточной энергетикой с 1 июля 2008 года. К материнской компании уже перешли функции единоличного исполнительного органа дальневосточного энергохолдинга, а со 2 мая теперь уже экс-гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ возглавил дивизион «Дальний Восток» «РусГидро». На очереди – ПАО «Дальневосточная энергокомпания» (ДЭК).

В настоящее время исполнительный аппарат «РАО ЭС Востока» сокращен до минимума, при этом лишь небольшой части увольняемых управленцев поступило предложение перейти в центральный офис «РусГидро», еще часть отправилась работать во вспомогательные, ремонтные и сервисные, структуры компании.

Что касается активов «РАО ЭС Востока», то акции его дальневосточных «дочек» по-прежнему числятся на его балансе, но управляет ими уже дивизион «Дальний Восток» «РусГидро».

Досье "Золотого Рога": «РАО Энергетические системы Востока» - крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Холдинг создан 1 июля 2008 года для управления энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО и юг Якутии), а также в шести изолированных энергосистемах. В состав холдинга входят ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва). Установленная электрическая мощность объектов генерации холдинга составляет 9 тыс. 047 МВт, установленная тепловая мощность - 18 тыс. 206 Гкал/ч. Компании холдинга обслуживают более 73 тыс. юридических лиц и более 2,1 млн физических лиц.

«Объединение исполнительных аппаратов компаний даст синергетический эффект за счет уменьшения количества уровней управления в группе «РусГидро» и централизации сходных функций в едином центре ответственности, что повысит качество управления. Будет достигнута существенная экономия средств за счет оптимизации численности управляющего персонала исполнительного аппарата «РАО ЭС Востока». Улучшится финансовое состояние дочерних компаний за счет ликвидации ежегодных расходов на оплату услуг по управлению», - поясняли в «РусГидро».

Новое «РАО»

Ранее «РусГидро» завершила рефинансирование задолженности группы «РАО ЭС Востока», направив на эти цели 55 млрд рублей, полученных от банка ВТБ. В результате объем внешнего долга дальневосточных компаний «РАО ЭС Востока» снизился более чем на 60%.

Чистый убыток ПАО «РАО ЭС Востока» по РСБУ в январе-марте 2017 года составил 893,2 млн рублей против прибыли в 644,7 млн рублей, полученной за аналогичный период прошлого года. Выручка при этом снизилась на 25%, до 361,5 млн рублей. Долгосрочные заемные средства на 31 марта составили 12,9 млрд рублей против 9,8 млрд рублей на начало года. Краткосрочные заемные средства сократились до 254,3 млн рублей с 3,5 млрд рублей.

На внеочередном собрании в апреле был сформирован новый состав совета директоров энергохолдинга. Вместо 9 мест в предыдущем составе было оставлено лишь пять, которые заняли уже работающие в составе действующего совета топ-менеджеры «РусГидро» - первый замгендиректора Андрей КАЗАЧЕНКОВ, замгендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности Виктор ХМАРИН, замгендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» Сергей Толстогузов и замгендиректора по управлению персоналом и организационному развитию Байрта ПЕРВЕЕВА. Кроме того, впервые в совет директоров «РАО ЭС Востока» избран директор юридического департамента «РусГидро» Дмитрий ПЕРМИНОВ.

В пресс-службе «РусГидро» пояснили, что «в условиях реализованных решений о консолидации «РусГидро» акций «РАО ЭС Востока» и объединении исполнительных аппаратов данных компаний сохранение многочисленного состава совета директоров «РАО ЭС Востока» представляется нецелесообразным».

Восьмилетка Виктора Милуша

По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», в ближайшее время без генерального директора может остаться и ранее подконтрольное РАО «ЭС Востока» ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». В повестку дня годового собрания ДЭК, назначенного на 2 июня, включен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации. С 25 ноября 2009 года ДЭК возглавляет Виктор МИЛУШ, сманивший на этой должности Ивана БЛАГОДЫРЯ, совмещавшего должности гендиректора «ДЭК» и «РАО ЭС Востока». В случае принятия акционерами положительного решения, Виктор Милуш может возглавить ДЭК в должности управляющего директора.

Досье "Золотого Рога": ДЭК - преемник разветвленной и развитой электроэнергетической отрасли Дальнего Востока. В 2005 году РАО «ЕЭС России» преступило к реформированию электроэнергетики. На Дальнем Востоке реформа была развернута в 2006 году. Согласно плану РАО «ЕЭС России» к началу 2007 года ДВЭУК преобразовалась в Дальневосточную энергетическую компанию - региональный холдинг, который объединил энергосистемы нескольких регионов. В 2007 году в ходе преобразований на базе объединенной энергосистемы Востока был создан холдинг ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (сейчас - ПАО). ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. ДЭК сегодня - это около 55 тыс. потребителей - юридических лиц и около 1,7 млн - физических лиц в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Также ДЭК осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «ДГК» и АО «ДРСК», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основной акционер ДЭК - ПАО «РАО ЭС Востока» с долей 51,03%. Аффилированная с совладельцем СУЭК Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО Linea Ltd. (Бермудские острова) владеет 34,02%.

Совет директоров ДЭК рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года, а большую часть прибыли направить на погашение убытков прошлых лет. ДЭК не выплачивает дивиденды в течение последних восьми лет.

В 2016 году ДЭК получила чистую прибыль по РСБУ в размере 609,9 млн рублей против чистого убытка в 1,09 млрд рублей в 2015 году. Совет директоров предложил распределить чистую прибыль следующим образом: 579,379 млн рублей (95%) - на погашение убытков прошлых лет, 30,494 млн рублей - в резервный фонд.

Не все так плохо

На фоне переносов сроков строительства новых энергообъектов на Дальнем Востоке, ПАО «РусГидро» планирует передать часть объемов строительно-монтажных работ на Дальнем Востоке своему подрядчику - АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», сообщила пресс-служба компании.

Счетная палата ранее опубликовала результаты проверки расходования бюджетных средств на строительство четырех ТЭС на Дальнем Востоке, выразив недовольство переносом сроков строительства и плохо организованной претензионной работой с подрядчиками.

«Проведена работа с генеральными подрядчиками/субподрядчиками по соблюдению графиков строительства, мобилизуется персонал за счет увеличения численности и увеличения количества смен. Принято решение об исключении части объемов строительно-монтажных работ у подрядчика, находящегося в сложном финансовом положении (ОАО «ГлобалЭлектроСервис») и привлечении АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (100%-е дочернее общество ПАО «РусГидро»)», - заявили в компании.

Подконтрольный группе «Сумма» «ГлобалЭлектроСервис» является генеральным подрядчиком строительства ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края.

«РусГидро» отмечает, что на данный момент на счетах в Сбербанке имеются остатки бюджетных средств, предназначенных на финансирование строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани. Строительство этих станций еще не достигло той степени готовности, при которой бюджетные средства переводятся подрядчикам в полном объеме. Компания также вкладывает в строительство собственные средства.

«РусГидро» поясняет, что ей потребовалось достаточно много времени на выстраивание новой системы банковского и инженерного контроля, исключающей возможность нецелевого расходования бюджетных средств. До завершения выстраивания этой схемы (в частности, прохождения процедуры технологического и ценового аудита) действовали ограничения на использование бюджетных средств, окончательно снятые лишь в декабре 2014 года. Только по этой причине общее смещение по срокам составило от года до двух лет. Кроме того, проектными организациями были сорваны сроки выпуска проектно-сметной и рабочей документации, что привело к смещению сроков работ генподрядчиками.

«За время строительства обанкротились две проектные организации, «РусГидро» пришлось в оперативном режиме искать новых генпроектировщиков. В свою очередь, генподрядчики вследствие макроэкономических изменений оказались в сложной финансовой ситуации, что также повлияло на темпы работ», - заявили в компании.

Свое влияние на смещение сроков оказала и необходимость импортозамещения, в частности, замена производителя паровых турбин для Сахалинской ГРЭС-2.

Планируемая мощность Якутской ГРЭС-2, которую строит структура Игоря РОТЕНБЕРГА ПАО «ТЭК Мосэнерго», - 193 МВт по производству электроэнергии и 470 Гкал/ч по производству тепловой энергии. Будущая мощность ТЭЦ в Советской Гавани (генподрядчик - структура группы «Сумма») - 120 МВт и 200 Гкал/ч. Сахалинская ГРЭС-2, которую также возводит «ТЭК Мосэнерго» будет располагать электрической мощностью в 120 МВт и тепловой в 18,2 Гкал/ч. Достроенная в декабре 2016 года Благовещенская ТЭЦ-2 имеет 120 МВт электрической мощности и 188 Гкал/ч - тепловой.

Досье "Золотого Рога": Милуш Виктор Владимирович родился 29 марта 1959 года. С отличием окончил Красноярский политехнический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Является депутатом Законодательного Собрания Приморского края, входит в состав бюджетного комитета. Производственную деятельность в энергетической отрасли начал в 1981 году машинистом-обходчиком по котельному оборудованию Красноярской ГРЭС-2. Через несколько лет занял должность первого заместителя главного инженера Красноярской ГРЭС-2. В 2001 году назначен на должность директора Приморской ГРЭС, в 2004 году - заместителем генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительным директором ЗАО «ЛуТЭК». Избран гендиректором ДЭК 25 ноября 2009 года. Кандидат технических наук, заслуженный энергетик СНГ. Женат, вместе с женой Галиной Николаевной воспитал двух дочерей.

Олег КЛИМЕНКО.