Инвестор Свободного порта Владивосток создаст рыбоперерабатывающий комплекс

Резидент Свободного порта Владивосток намерен реализовать инвестиционный проект по созданию современного рыбоперерабатывающего комплекса в Приморском крае.

Компания «Рыбозавод Славянка» проведет техническое переоборудование рыбозавода, расположенного на побережье бухты Нерпа Славянского залива в Хасанском районе. Резидент планирует возобновить рыбопромысел, переработку, производство, заморозку и хранение рыбы и морепродуктов. Плановая производственная мощность завода составит до 15 тысяч тонн продукции в год.

По словам генерального директора компании «Рыбозавод Славянка» Игоря ВИШНЕВСКОГО, основная задача проекта - обеспечить население Приморского края широким ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам и выйти на внешний рынок с конкурентоспособной российской продукцией глубокой переработки.

«Получение статуса резидента Свободного порта Владивосток позволит воспользоваться налоговыми и другими преференциями, предусмотренными программой развития Дальнего Востока, и направить дополнительные средства на расширение объемов собственного производства, а также увеличить коммерческую и инвестиционную привлекательность предприятия при продвижении нашей продукции на внешнем рынке. Запуск проекта обеспечит более 30 новых рабочих мест, оплату налогов, тем самым способствуя развитию социальной и экономической сфер нашего региона», - отмечает он.

Проектом предусмотрена покупка и установка дополнительного рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования, а также вспомогательного оборудования для транспортной обработки грузов. Общий объем капиталовложений в реализацию проекта составит 7,5 млн рублей.

Технология рыбоперерабатывающего комплекса предполагает первичную и глубокую переработку рыбы от ее вылова до отправки на собственный склад-холодильник в виде мороженых блоков или отдельных рыбин, фарша или филе. Применение технологии безотходности производства позволит эффективно использовать биоресурсы акватории региона. Весь выловленный объем продукции будет доставляться на рыбозавод для дальнейшей переработки.

В планах инвестора приобрести и установить необходимое оборудование до июля текущего года. Запуск проекта состоится в третьем квартале 2017 года.

Как подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, развитие рыбохозяйственного комплекса макрорегиона позволит за три-пять лет привлечь до 150 млн рублей инвестиций.

«Рыбная отрасль способна сделать мощный вклад в развитие Дальнего Востока. По нашим оценкам, реализация мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса ДФО, обеспечит в ближайшие три-пять лет приток инвестиций в объеме свыше 150 млрд рублей. При текущей инвестиционной активности в отрасли эта цифра может быть достигнута в течение 30 лет», - резюмировал глава ведомства.

В настоящее время 174 инвестора свободного порта Владивосток реализуют проекты объемом инвестиций более 270 млрд рублей и перспективой создать более 25 тысяч рабочих мест. Всего в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 319 заявок на общую сумму инвестиций более 337 млрд рублей.

Евгений СИДОРОВ.