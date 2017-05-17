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FESCO не выплатила очередной купон по евробондам
Транспортная группа FESCO (контролируется Группой «Сумма») приняла решение не выплачивать купонный доход по еврооблигациям. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 году.
«Решение было принято в интересах всех акционеров, вовлеченных в процесс реструктуризации долга компании», - пояснили в FESCO.
FESCO (базовая компания – ПАО «ДВМП») не платит купоны по евробондам уже третий раз: такое же решение компания принимала в мае и ноябре 2016 года. С тех пор положение компании принципиально не улучшилось: ситуация на рынке остается сложной.
Головная компания группы - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) - не обслуживает также и рублевые долги.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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