Аэропорт Владивостока уступил Хабаровску

Причем, как в плане прибыльности, так и в объемах пассажиропотока

Аэропорт Владивостока в прошлом году уступил пальму первенства по части прибыльности аэропорту Хабаровска. Несмотря на рост пассажиропотока, АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) по итогам 2016 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 118,493 млн рублей против чистой прибыли в 33,037 млн рублей в 2015 году. Выручка при этом сократилась на 1,2% - до 1,168 млрд рублей.

А вот акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» итогами прошлого года остались довольны – соседи получили в 2016 году 396,203 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что лишь на 5,5% меньше, чем годом ранее. При этом выручка хабаровчан выросла на 5,4%, до 2,114 млрд рублей.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в 2016 году у АО «МАВ» выросла выручка от авиационной деятельности, а вот доходы от неавиационной деятельности оказались ниже, чем в 2015 году. Показатель «прочие расходы» вырос по сравнению с 2015 годом более чем в 4 раза, до 206,957 млн рублей.

Ухудшение финансовых показателей произошло на фоне роста пассажиропотока на 9% по сравнению с показателем 2015 года - до 1,85 млн человек.

Досье "Золотого Рога": Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений. Новые владельцы рассчитывают в среднесрочной перспективе довести пассажиропоток аэропорта до 5 млн пассажиров в год (в 2017 году этот показатель, по прогнозам консорциума, достигнет 2 млн человек).

АО «МАВ» также продолжает последовательно сокращать сотрудников – среднегодовая численность в 2014 году составляла 1 352 человека, в 2015 году – 1 199 человек, в 2016 году – 1 023 человека.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в феврале 2017 года консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International закрыл сделку по приобретению 100% акций АО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока, и 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток». Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». «БазЭл», РФПИ и Changi принимают равное участие в консорциуме. Кроме консорциума, крупными пакетами акций АО «МАВ» владеют ООО «Аэро-Груз» (18,37% уставного капитала), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,2%).

Отметим, что консорциум пришел не на пустое место - объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступил «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности.

В Хабаровске о новом аэровокзале устали мечтать - начало строительства пассажирского терминала внутренних линий запланировано на это лето.

ОАО «Хабаровский аэропорт» и консорциум японских инвесторов, куда входят Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) планируют построить в рамках ТОР «Хабаровск» новый терминал класса «C» (по классификации ICAO) для обслуживания внутренних и международных воздушных линий рублей. На первом этапе - 2017-2019 годы - будет построен терминал для обслуживания внутренних линий, с 2021 по 2025 годы он будет расширен за счет международного сектора. Стоимость проекта - 6,5 млрд рублей.

Отметим, что международный аэропорт Хабаровск (главный оператор по наземной деятельности - ОАО «Хабаровский аэропорт») в 2016 году увеличил пассажиропоток на 2,6% по сравнению с 2015 годом - с учетом транзита до 1 млн 896 тыс. человек. «Аэропорт сохранил в 2016 году отраслевое лидерство в Дальневосточном федеральном округе по объемам перевозок», - отмечала пресс-служба аэропорта.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирует два действующих терминала в аэропорту «Новый» суммарной пропускной способностью 2,2 тыс. пассажиров в час. В настоящее время 79% акций ОАО владеет АО «Кварц-Инвест» (контролируется президентом ООО «УК «Комакс» Константином БАСЮКОМ), 11% - у Panadero Investments Ltd. Стратегическим инвестором и владельцем еще 10% акций является южнокорейская корпорация Incheon.

Олег КЛИМЕНКО.