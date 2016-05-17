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Стимулирование персонала обсудят на HR-Форуме во Владивостоке

17 Мая 2016, 14:45 | Приморье

Специалисты в области управления персоналом со всего Дальнего Востока соберутся в кампусе на острове Русском 13–19 июня на традиционный HR-форум, который в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз. Организаторами мероприятия выступают Дальневосточное консалтинговое агентство «Успех» и ДВФУ, а партнерами - Агентство по развитию человеческого капитала и IBC Corporate Travel, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятий для эйчаров региона в рамках форума запланировано довольно много. 16 июня на пленарном заседании пойдет речь о проблемах трудовой мобильности на Дальнем Востоке, а 17 июня на главном мероприятии форума - XI Дальневосточной научно–практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: Опыт и Перспективы» - выступит более 15 докладчиков по самым разным направлениям работы с персоналом: подбор, оценка, расстановка персонала, разработка и внедрение систем стимулирования, построения команды и многое другое.

Кроме этого, 13-18 июня организаторы приглашают всех желающих на международную аккредитованную ICF сертификационную программу «Лидер как коуч» от Марии ЕГОРОВОЙ (Казань) и Натальи СИЧКАЛЕВОЙ (Ростов-на-Дону). 15-16 июня пройдет семинар-тренинг «Развитие эмоционального интеллекта руководителя.  От рассуждений к реальным навыкам» (Ольга ВЯТКИНА, Москва), 18 и 19 июня - семинар-тренинг «HR-аналитика» от Эдуарда БАБУШКИНА (Москва).

Елена ЛЕНСКАЯ.     Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ленская
Теги: hr-форум  кадры 



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