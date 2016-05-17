Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стимулирование персонала обсудят на HR-Форуме во Владивостоке
Специалисты в области управления персоналом со всего Дальнего Востока соберутся в кампусе на острове Русском 13–19 июня на традиционный HR-форум, который в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз. Организаторами мероприятия выступают Дальневосточное консалтинговое агентство «Успех» и ДВФУ, а партнерами - Агентство по развитию человеческого капитала и IBC Corporate Travel, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Мероприятий для эйчаров региона в рамках форума запланировано довольно много. 16 июня на пленарном заседании пойдет речь о проблемах трудовой мобильности на Дальнем Востоке, а 17 июня на главном мероприятии форума - XI Дальневосточной научно–практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: Опыт и Перспективы» - выступит более 15 докладчиков по самым разным направлениям работы с персоналом: подбор, оценка, расстановка персонала, разработка и внедрение систем стимулирования, построения команды и многое другое.
Кроме этого, 13-18 июня организаторы приглашают всех желающих на международную аккредитованную ICF сертификационную программу «Лидер как коуч» от Марии ЕГОРОВОЙ (Казань) и Натальи СИЧКАЛЕВОЙ (Ростов-на-Дону). 15-16 июня пройдет семинар-тренинг «Развитие эмоционального интеллекта руководителя. От рассуждений к реальным навыкам» (Ольга ВЯТКИНА, Москва), 18 и 19 июня - семинар-тренинг «HR-аналитика» от Эдуарда БАБУШКИНА (Москва).
Елена ЛЕНСКАЯ.
Новости тематики
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
Новости раздела
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Чемпионат мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин