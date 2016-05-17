Раздельный сбор мусора станет банальностью

В Приморском крае создается современная система обращения с отходами

С прошлого года субъектам РФ переданы полномочия по формированию системы обращения с отходами на всей территории своих регионов в соответствии с обновленным федеральным законом «Об отходах производства и потребления», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Закон должен дать толчок серьезному реформированию системы утилизации отходов, где органы местного самоуправления будут избавлены от этих обязательств. Но каждый субъект РФ должен разработать собственную схему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), финансирование которой может пойти из федерального бюджета. Частью инфраструктуры обращения с отходами должны стать мусороперерабатывающие предприятия.

Кроме того, обновленный документ выставляет требование сохранить действующие тарифы на вывоз отходов и выбрать регионального оператора сроком на 10 лет. На него будут возложены функции по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Правда, закон не дает четкого разъяснения, кто должен стать региональным оператором - государственная структура или компания, имеющая на сегодняшний день опыт на рынке ТБО и прошедшая конкурсный отбор. Каждый субъект РФ должен решить это сам.

Как отметил на первом заседании обновленного состава Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов директор департамента природных ресурсов Александр КОРШЕНКО, создание такой системы для Приморского края станет одной из основных задач в текущем году.

Ассоциацию усилили сайтом

В настоящее время в рамках программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы в крае реализуется подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами». Выделенные на нее в прошлом году 97 тыс. руб. средств краевого бюджета пошли на повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами, создание и поддержку интернет-сайта «Биржа отходов Приморского края». В 2015 году была создана Ассоциация переработчиков отходов, участники которой совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды наметили практические шаги по созданию комплексной системы обращения с отходами в крае.

Основой новой системы должен стать индустриальный парк по переработке отходов в Надеждинском муниципальном районе. С этого пилотного проекта начнется формирование в Приморье целой отходоперерабатывающей индустрии. Напомним, что указанный инвестиционный проект был презентован на Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года и вызвал интерес.

Система переработки отходов повсеместно в России находится в зачаточном состоянии. Пока можно говорить лишь об отдельных успешных проектах в этой сфере. Есть такие примеры и в Приморском крае. По данным экологической организации «Гринпис России», позиция приморских властей в отношении раздельного сбора и переработки ТБО оказалась по итогам 2015 года лучшей в России.

В крае уже более 10 лет идет процесс организации раздельного сбора ТБО. Естественно, в наибольшей мере в этом преуспел самый населенный город края Владивосток. Силами нескольких компаний - переработчиков мусора, активистов здесь проведены многочисленные акции в поддержку раздельного сбора мусора, установлены специализированные емкости для сбора макулатуры, пластиковых бутылок, стеклянной тары, вредных отходов. И сегодня можно сказать, что в целом идея сортировки мусора перестала восприниматься населением как странная экзотика.

Это подтвердили руководители нескольких компаний, специализирующихся в крае на сборе и переработке определенного вида мусора, опрошенные газетой «Золотой Рог». Они рассказали о своем опыте этой работы, о проблемах, которые пришлось преодолеть, и о взгляде на будущее создаваемой индустрии.

Единомышленники мусоропереработки

- Систему раздельного сбора мусора в Приморском крае продвигает группа единомышленников, которая понимает, зачем это нужно и как лучше это сделать, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор «Примтехнополиса» Иван СКОГОРЕВ.

Его компания занимается обезвреживанием ртутьсодержащих отходов, участвует в переработке и других отходов - древесных, пластика, макулатуры.

- В настоящее время в Приморском крае мы реализуем программу «Утилизируй правильно», которая нацелена на организацию раздельного сбора особо опасных отходов, как энергосберегающие лампы, батарейки и пр., которые образуются в каждой квартире, на каждом предприятии. С юридическими лицами практически нет проблем по раздельному сбору таких отходов. А вот с физическими эта работа организована очень плохо. Люди все еще выбрасывают их вместе с остальным мусором, что недопустимо ни по логике, ни по действующему российскому законодательству.

- Может, недостаточно пропаганды среди населения?

- Прежде чем заниматься пропагандой, нужно организовать систему. Что толку, что вы сложите макулатуру в один пакет, лампы - в другой, а в итоге бросите их в один контейнер? Законодатель прямо обязывает управляющие компании выделять данные виды отходов из общей массы отходов, устанавливая около жилых зданий экомодули. Но этой инфраструктуры в крае в настоящее время практически нет. Управляющие компании научились умывать руки, формально подходя к раздельному сбору. Это возможно потому, что закон говорит только, что УК должна это делать, но не говорит, как. Понятие результата стирается. Вот такая ловушка.

Сегодня деньги, собранные на вывоз мусора с населения, находятся в руках управляющих компаний. Им выгоднее заплатить раз в год штраф за неисполнение закона, тем более отнести его на расходы, чем что-то делать для организации раздельного сбора. У них нет стимула, ведь управляющие компании несут затраты за факт вывоза отходов, а не за его объем.

- Почему так происходит, как вы считаете?

- 98% времени УК занимаются трубопроводами, энергоснабжением, канализацией и пр. вопросами. Отходы, а тем более их раздельный сбор не воспринимаются ими как что-то очень важное. Принцип таков: главное - чисто, вот и все. А защита окружающей среды - это не их профиль.

- Каким вы видите развитие ситуации с раздельным сбором мусора в будущем?

- Законом введено понятие «единый оператор». У нас в крае такого «единого оператора» пока нет. И этот повисший в воздухе вопрос нас всех смущает. Мы, переработчики, не можем сейчас предпринимать какие-либо кардинальные шаги, которые потом, возможно, будут изменены этим оператором.

Без частного бизнеса не обойтись

Компания «Гранула Z» занимается сбором и переработкой пластика.

- Этим видом деятельности мы занимаемся с 2004 года, - рассказала «Золотому Рогу» исполнительный директор Александра МИРОШНИЧЕНКО. - Когда все начиналось, администрация города хотела сама наладить переработку мусора. Нам говорили: «Мы планируем создать мусоросортировочный завод, поэтому вы - независимые переработчики - нам не очень нужны». Но когда завод заработал на новом полигоне ТБО, стало понятно, что независимые переработчики тоже нужны. Одно дело - отсортировать мусор, но потом его надо отмыть, почистить, раздробить под сырье. Стало понятно, что пластиковую бутылку, попавшую в общие отходы, очень сложно отмыть, это приводит к дополнительным затратам, в результате рентабельность ее повторного использования, и без того низкая, становится отрицательной.

Первоначально наша деятельность по раздельному сбору пластика проходила в форме акций с участием школьников, юрлиц и активистов. С 2009 года мы поставили во Владивостоке первые пробные пирамидки. Тот первый опыт зарекомендовал себя хорошо, но вмешался кризис, и в последующие два года мы его не повторяли. В настоящее время мы реализуем проект «Пусти пластик в оборот», и установили уже более 100 контейнеров на территории Фрунзенского, частично Первореченского и Первомайского районов Владивостока. Т. е. проект развивается.

- Как люди отнеслись к вашей инициативе?

- Признаюсь, была боязнь, что жители не понесут раздельный мусор, нет, все оказалось намного оптимистичнее. Опыт показал, что 90% населения сразу начинают бросать пластик в отдельный бак. Мы специально делаем контейнеры из сетки, чтобы было видно, куда складывать бутылки. Обязательное условие: такой контейнер должен стоять рядом с обычным.

- С какими проблемами вам пришлось столкнуться?

- Низкая рентабельность сбора и переработки пластика, на котором мы специализируемся. Только при очень большом обороте этот бизнес становится рентабельным. Мы свой отчасти дотируем, столько усилий уже вложили, бросить жалко, несмотря на то что особой прибыли не получаем. Низкая доходность является причиной того, что мы на рынке края практически единственные, кто занимается пластиком. Новые компании периодически появляются, пытаются что-то делать, но, как правило, более полугода не живут, разоряются и уходят. Нужен большой оборот.

Логистика уперлась в сопки

Другая проблема, с которой столкнулись во Владивостоке не только мы, но и другие переработчики мусора, - это рельеф и особенность застройки города. В равнинных городах работать проще, там более широкие улицы, междомовые проезды, где может пройти большая мусоросборочная машина. А у нас порой, чтобы доехать из одной части города в другую и добраться до пирамидок, требуется три часа, это повышает транспортные расходы. Логистика сильно подкашивает этот бизнес, и это один из самых тяжелых моментов. Поэтому мы пытаемся компактно размещать пирамидки для сбора пластика. Развиваемся компактно, в пределах центра города, Эгершельда, плавно расползаемся по району. Из-за низкой рентабельности мы не можем себе позволить купить дополнительную машину для сбора и вывоза мусора.

- Ваша дальнейшая деятельность как-то будет связана с пилотным проектом индустриального парка по переработке отходов в Надеждинском муниципальном районе?

- Конечно, этот инвестиционный проект реализуется при участии Ассоциации переработчиков отходов, куда входит пока пять компаний, и идет процесс вхождения еще одной, будет шесть. Мы члены этой ассоциации. На самом деле этот проект отчасти и задумывался для объединения переработчиков. Учитывая, что мы все находимся в разных районах Владивостока, каждый свои отходы собирает самостоятельно и сталкивается с теми же проблемами логистики, что и мы. Если мы объединим усилия и будем использовать общие машины и везти все отходы в одну точку, где стоят заводы по переработке, то бизнес у всех станет выгоднее.

Первый шаг к этому уже сделан. Ассоциация зарегистрирована, мы разработали единый договор и совместно предлагаем юридическому лицу, как правило, 18-20 видов наименований отходов, которые принимаем. Мы расписываем, кто из членов ассоциации и когда едет за своими отходами. Оплата идет на общий лицевой счет и потом делится между переработчиками. Одним из весомых факторов приема в ассоциацию является наличие у претендента линий по переработке.

- Как скоро может практически заработать технопарк, как вы считаете?

- Возможно, когда вступит в действие закон о том, что за упаковку, за тару деньги будут направляться в фонд, который будет расходоваться на поддержку переработчиков. Тогда появятся реальные деньги на инвестиции в переработку.

- Хватает ли вам сейчас своего пластика, чтобы загрузить действующий завод?

- Нет, линия загружена процентов на 10.

- Вы покупаете пластик у других компаний?

- Где-то покупаем. Но, допустим, на мусоросжигательном заводе не берем вообще, их пластик очень плохого качества, в нем и проволока, и камни, что ломает линию, к тому же он очень жирный и грязный. Покупаем пластик в основном с заводов, но основной сбор идет от населения. Конечно, мы хотели бы увеличить переработку. Наша линия рассчитана на город-миллионник. Когда брали ее, то подразумевали подтянуть мусор из Артема, Находки, Уссурийска. Сейчас частично возим, в этих городах есть местные компании, которые его собирают, прессуют и передают нам на переработку.

- Почему так трудно договориться с управляющими компаниями об установке специального контейнера, в отличие от товариществ собственников жилья (ТСЖ)?

- ТСЖ, как правило, учитывают свой мусор, смотрят, сколько они его вывезли, и платят за конкретно вывезенный объем. А УК заключают договор на вывоз мусора с контейнерной площадки, допустим, раз в сутки. Им без разницы, будет это переполненный контейнер или полупустой. Они платят за факт вывоза. Они не видят экономии в том, что часть мусора заберут переработчики.

Часто жители города просят, чтобы у них поставили пирамидку, готовы за нее заплатить, но управляющие компании тяжело раскачать, и здесь помощь может оказать администрация города, которая следит за тем, чтобы УК реагировали на просьбы жильцов.

- Могут ли УК использовать систему договора ТСЖ?

- Могут, просто для УК это будет более трудоемко. В ТСЖ учет вывезенного мусора ведет, как правило, управляющая домом, старшая по дому. Есть такие активные ТСЖ, где экономия на вывозе пластика составила в месяц порядка 20 тыс. руб. Для крупных УК это копейки, им нет стимула сокращать затраты жильцов.

Население нужно расшевелить

Программа «Принеси пользу своему городу» существует во Владивостоке с февраля 2014 года, ее реализует еще одна мусороперерабатывающая компания - «Примвторстекло».

- Мы занимаемся разделением стеклянной тары, алюминиевых и жестяных банок, - рассказала «Золотому Рогу» ее директор Татьяна БАЗЫЛЕНКО. - Мы являемся монополистами в поставках стеклянной бутылки для вторичного использования одной из крупных компаний. И такая программа была запущена с целью увеличить сбор бутылки с первых рук от населения, а не грязной, какая поступает с полигонов ТБО.

- Что говорит ваш опыт раздельного сбора мусора?

- Население у нас ленивое. Его нужно убеждать, приводить массу доводов, почему надо разделять мусор. Приведу один пример, жилец говорит: «Я добросовестный плательщик по вывозу мусора по тарифу, почему я еще должен что-то разделять?» Когда программа только запустилась да и сейчас мы предлагаем свои контейнеры населению бесплатно и обслуживаем тоже бесплатно. Мы просим ТСЖ или УК только разъяснить своим жильцам, какая от этого польза. У нас есть реальный пример экономии, полученной одним ТСЖ во Владивостоке. На разделении мусора и снижении вывозимого объема на полигон ТБО оно сэкономило 42 тыс. руб. Это ТСЖ участвует во всех экологических программах сборщиков и переработчиков мусора. Сэкономленные деньги оно направляет на благоустройство своего дома.

- Вы работаете только во Владивостоке ли еще где-то в крае?

- В Приморье только во Владивостоке. Здесь этот проект был запущен через три месяца после Хабаровска. Но результат отличается в разы. В Хабаровске в месяц мы собираем 90 тонн отходов, а во Владивостоке максимально выходили на планку 27 тонн. Разница, как видите, колоссальная. Причина в рельефе и принципе застройки этих городов. В Хабаровске территориально дома расположены более удаленно друг от друга, чем во Владивостоке, и там к дому может проехать любой транспорт. Теснота улиц Владивостока препятствует установке контейнеров и своевременному их обслуживанию.

- Вы собираетесь двигаться дальше, в другие города Приморского края?

- У нас есть возможности двигаться дальше, было бы желание принимающей стороны. Есть монополисты в сфере вывоза мусора, они не очень хотят, чтобы мы приходили, ставили свои баки да еще бесплатно их обслуживали, т. е. забирали их хлеб. Поэтому есть определенное препятствие.

КСТАТИ

Мусоропереработка в стране получила пинок от Минстроя

Россиян с 1 января 2017 года могут обложить новым налогом на сбор мусора, сообщается на сайте Минстроя РФ. Его размер планируется увязать с тем, будет ли мусор отсортирован или нет, а тариф установят власти регионов.

По новым правилам размер платы будет зависеть не от площади помещения, а от базового тарифа и норматива мусора на одного человека. «В случаях, установленных правительством, платежи будут взиматься исходя из фактического количества и объема контейнеров, что позволит обеспечить расчет платы за коммунальную услугу при раздельном сборе отходов», - поясняет профильное ведомство.

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС пояснил одному из СМИ, что речь на самом деле идет не о налоге, а об ином формате оплаты за сбор и утилизацию мусора, за которые мы и так платим. Новыми правилами вводится расчет оплаты не по квадратным метрам, как было до сих пор, а по количеству проживающих.

- То есть за каждого человека оплата будет выставляться по нормативу, который легко рассчитывается исходя из того, сколько среднестатистический человек производит мусора, - отметил замминистра. Он также подчеркнул, что, становясь коммунальной услугой, сбор и вывоз отходов подпадает под контроль государства, в отношении него будут действовать ограничения размера платы, как и по другим коммунальным услугам.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.