Что тормозит программу "Жилье для российской семьи"

Застройщики оказались заложниками ситуации, взяв обязательства строить жилье по 35 тыс. рублей за 1 кв. м

Из разных вариантов решения своей жилищной проблемы тысячи приморцев настроились на участие в программе «Жилье для российской семьи». Однако многие видят, что не все с ней так просто. О тонкостях реализации программы Деловой газете «Золотой Рог» рассказал и.о. заместителя директора департамента градостроительства Приморского края, начальник отдела развития жилищного строительства Максим ВЕДЕНЕВ.

Программа «Жилье для российской семьи», реализуемая на территории РФ, была прописана два года назад Постановлением Правительства №404 от 5 мая 2014 года «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Приморский край стал единственной территорией Дальневосточного федерального округа, которая вступила в эту программу.

- Максим Сергеевич, на какие параметры вышла реализация программы «ЖРС» в Приморье?

- В рамках краевой программы «ЖРС» было запланировано, что до конца 2017 года у нас в Приморье будет построено 532 тыс. кв. метров жилья экономкласса, не превышающего сначала цену 30 тыс. рублей за квадратный метр, а теперь – 35 тыс. Наш край по этой программе сейчас находится в лидерах. И по объему привлеченных застройщиков, и по гражданам-участникам. Отрыв от «серебряного» региона по этой программе – более 2 тыс. человек.

Изначально у нас были определены два города-застройщика – Владивосток и Уссурийск.

Во Владивостоке под программу на первом этапе было отобрано три проекта жилищного строительства. Один из них выпал после предъявления своих требований на выбранную под него территорию со стороны Минобороны РФ. По этой причине этот проект теперь не может быть реализован.

На участок в районе горы Змеиной на Чуркине заявку под эту программу подала администрация Владивостока. Земельные вопросы по этому проекту в целом решены, но сегодня он находится в стадии поиска застройщика.

Лучше - с районом Снеговой Пади, где в роли застройщика выступило Казенное предприятие по строительству на территории Приморского края. Здесь уже начато строительство ряда жилых многоквартирных домов. Всего для участников программы в этом месте будет построено 70 тысяч кв. метров жилья. К сожалению, по этому строительству к нам очень много обращений граждан и жалоб.

На территории Уссурийского городского округа под реализацию программы был отобран проект микрорайона Радужного, где должно быть построено 25 тыс. кв. метров жилья.

- И это все?

- Нет. Недавно прошел второй отбор проектов под реализацию программы жилищного строительства экономкласса. Его прошли еще два владивостокских проекта. По проекту «Новый город» в микрорайоне Зеленый Угол в рамках первой очереди его строительства будет возведено 30 тыс. кв. метров жилья, из которых 25 тыс. застройщик решил отдать под программу.

Второй проект будет реализован в районе пос. Трудовое. Он известен под названием «Солнечная долина». Здесь под программу «ЖРС» на начальном этапе будет строиться 27 тыс. кв. метров жилья.

- Говорится, что уссурийцы заметно обошли Владивосток по реализации программы.

- Да. Уссурийск идет по программе впереди всех и скоро уже сможет выдать почти 15 тыс. «квадратов». Стройка в Радужном идет хорошими темпами. Жалоб от граждан нет. Принимают в программу всех, кому можно участвовать, но в городе есть недостача таких желающих. Из 450 договоров долевого участия на сегодня заключено около 100. По этой причине пришлось внести изменения в постановление №437 от 27 октября 2014 года администрации Приморского края, по которым граждане, участвующие в программе на территории Находки и Владивостока, теперь имеют право обратиться к застройщику в Уссурийске. И семьи из Владивостока уже приобретают жилье по программе в другом городе.

Особо отмечу, что в поселке Радужном реализуется не просто проект жилищного строительства, а проект комплексной застройки, который предполагает и создание рабочих мест. Причем здесь количество новых рабочих мест находится на уровне отдельных создаваемых у нас ТОРов. Застройщик совместно с администрацией Уссурийска планирует создать при поселке агропромышленный комплекс – тепличное хозяйство. Кроме того, в проекте поселка предусмотрена вся социальная инфраструктура – школа, детские сады, торговые центры, а это тоже рабочие места.

- Давно говорилось, что вот-вот программа пойдет и в Находке. Скоро ли?

- Сейчас по Находке активность граждан очень небольшая. Сначала по этому городу предлагался проект, предусматривающий строительство 45 тыс. кв. метров жилья. Но после того, как выяснилось, что по Находке нашлось всего лишь около 200 человек, желающих участвовать в программе, и после инженерных изысканий, оказалось, что строить в отведенном месте многоэтажку нельзя. И мы приняли решение об уменьшении параметров программы по Находкинскому городскому округу в три раза.

Никакой дополнительной социальной инфраструктуры в этом районе создавать заново не надо: все имеется рядом. В наших планах Находка в программе остается. Однако здесь проведено уже 4 аукциона на право застройщика, но по 35 000 рублей за 1 кв. метр никто строить жилье не хочет.

- Определился ли застройщик по Большому Камню?

- В этом городе жилье по программе «ЖРС» не реализуется. Хотя не исключено, что среди муниципалитетов ее участников станет больше. Хотя по факту повышенная активность населения по программе наблюдается только во Владивостоке – из-за дороговизны на рынке жилья.

- Наверное, для застройщиков грех не воспользоваться этой активностью?

- В реализации программы наши застройщики столкнулись с большими трудностями. И в краевом центре мы можем обеспечить доступными «квадратами» пока немногим более 2 тыс. участников программы. Сейчас по некоторым проектам документация не утверждена, и точную цифру назвать нельзя.

К нам приходит много писем, что администрация края плохо проводит реализацию этой программы, но поверьте, успех зависит не только от нас. Мы разработали нормативно-правовые документы, обеспечили запись граждан в реестрах. Если ранее у нас было 16 категорий населения, которые можно было включать в программу, то теперь появились «переселенцы с ближнего зарубежья», «дальнего Севера» и пр. Их тоже включаем. Но есть серьезные проблемы, решение которых не только в наших руках.

Упомянутым 404-м постановлением правительства были определены меры стимулирования застройщиков, участвующих в программе. К сожалению, они не работают. Возможно, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Но на сегодняшний день мы не можем более привлечь в программу ни одного нового застройщика. Все отказываются, так как компенсации, предусмотренные постановлением правительства РФ, не работают. Застройщики оказались заложниками ситуации, взяв обязательства строить жилье по 35 тыс. рублей за 1 кв. метр. На самом деле цена строительства с коммуникациями - 39 тыс. рублей.

Застройщик по «Радужному» уже полгода пытается получить положенные ему по программе деньги на строительство инженерных сетей. Для этого есть несколько механизмов. В частности, застройщик может получить льготный кредит на строительство и сетей, и социалки. Но ситуация складывается так, что АИЖК фондирует банки, а в банке застройщику по какой-либо причине могут сказать: «Вы нам не нравитесь». В итоге застройщик шесть месяцев добивался льготного кредита и не смог получить ни копейки.

Сейчас по Уссурийску наметилась подвижка по компенсации строительства инженерных сетей из расчета 4 тыс. рублей на 1 кв. метр жилья. АИЖК предложило такой механизм: агентство приобретает у застройщика построенные сети, а затем ресурсосбытовые организации должны эти сети выкупить через лизинг. Их руководители недоумевали: зачем это нужно, если давно все настроено, чтобы застройщик дарил им построенные сети. Тем не менее сейчас в законодательстве происходят изменения, и возможно, ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки. Думаю, что к концу мая мы либо утвердим такое решение, либо поставим на предложении АИЖК крест. Водоканал и Тепловые сети свое принципиальное согласие на такой вариант работы по программе дали. Остальные - пока нет. Все предложения по иным вариантам рассматриваем только в рамках закона.

Большие проблемы возникли со страхованием долевого строительства. Если застройщики ранее начинали свою деятельность по программе «ЖРС» со страховыми компаниями, державшими свою процентную ставку на этот вид страхования на уровне 0,5% от суммы долевого участия, то на сегодня они подняли ставки до 1,8%, что ложится дополнительным грузом на застройщика.

Эти вопросы надо бы решать через Минстрой. Как видите, программа буксует и движется очень тяжело. В докладе, представленном недавно председателю правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, было отмечено, что исполнение составило всего 0,01%.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.