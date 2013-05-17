"Ростелеком" поддержал идею создания IT-парка в Приморье

17 мая представители компании «Ростелеком» приняли участие в Круглом столе «Бизнес в Интернете: новые возможности?», который состоялся во Владивостоке.

На встрече обсудили идею создания IT-парка в Приморском крае. Коммерческий директор «Ростелеком – Дальний Восток» Андрей Сун отметил высокую готовность компании предоставить резидентам будущего IT-парка услуги связи, а также хранения и обработки данных. «Сегоднякомпания в работе с клиентами делает упор на онлайн-инструменты, - сказал он, - для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей мы предлагаем услуги на базе облачных технологий, услуги хостинга. «Ростелеком»сегодня может предоставить свои производственные мощности для создания IT-парка, в частности,организовать VPN сети любого уровня и масштаба».

Директор Приморского филиала «Ростелеком» Игорь Шабанов отметил, что в настоящее времядля развития IT-парка имеются уникальные возможностина о. Русский: необходимые энергетические мощности, каналы связи, новейшее оборудование. «К Саммиту АТЭС на острове нами создана мощная инфраструктура связи, которая во время форума обеспечивала пропускную способность до 20Гбит. Сегодня эти мощности можно использовать для обеспечения деятельности IT-парка» - говорит Игорь Тимофеевич.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.