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Избраны приморцы в Зал трудовой славы Союза машиностроителей
17 Мая 2012, 01:52 | Приморье
Право быть избранными предоставляется высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам.
Зал трудовой славы Союза машиностроителей насчитывает имена 50 представителей машиностроительной отрасли. От Приморья избраны: управляющий директор ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО, слесарь-сборщик Валерий РОМАНЮК, ведущий инженер-технолог Антонина ПЕЧУРА, ведущий инженер по спецтехнике Виктор ФЕДОРОВСКИЙ; зам. начальника цеха Николай ХАНБЕКОВ; зам. главного строителя Дальневосточного завода «Звезда» Александр СМИРНОВ.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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