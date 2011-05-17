Российско-китайское сотрудничество за сорок секунд

Начальник канцелярии по управлению погранпереходами города Хуньчунь г-н Чжао ДЭНАНЬ с нетерпением ждет реконструкции автомбильного пункта пропуска «Краскино». Нынешняя его низкая пропускная способность не дает развиваться высокими темпами торговле и туризму между Приморским краем и провинцией Цзилинь.

Когда приморские журналисты на встрече с руководителями города Хуньчунь, из всех сил изображая интерес к банальным словам о необходимости экономического сотрудничества, уже не смогли скрывать зевоту, всех разбудил именно Чжао Дэнань.

Сначала он сообщил, что в 2010 году через Краскино с китайской стороны перемещено 90 тысяч тонн экспортных грузов, 12 тысяч единиц автотранспорта и 200 тысяч человек пересекли российско-китайскую границу, что объем торговли провинции с Россией в 2010 году составил $476 млн - это на 30% больше, чем годом ранее. А потом начал перечислять по пунктам причины, что мешают развиваться сотрудничеству.

- С российской стороны пункт пропуска слишком старый, - недипломатично обозначил Чжао Дэнань положение дел. – По российским стандартам на проверку одного туриста отводится 3 минуты, 20 человек (пол-автобуса) за час! По китайским нормативам один турист должен пересечь границу за 40 секунд. С российской стороны существует 4 вида контроля, с китайской – один. Позже, возвращаясь, приморские журналисты посчитали количество контролей и вместе с санитарным насчитали пять.

За транзитный груз, который китайцы отправляют в Южную Корею через Краскино и порт Зарубино, надо платить. Это понятно, но чем обусловлена цена? За 20-футовый контейнер 3000 рублей и 300 рублей за одного человека. Чжао Дэнань считает, что это слишком много.

Начальник канцелярии по управлению погранпереходами был, наиболее эмоциональным, когда заговорил о дотошной проверке транзитного груза на российской границе. Было видно, что ему хорошо известны порядки на границе, в которых Чжао Дэнань подозревает и наличие лукавства. Он рассказал случай, когда из-за несоответствия техническим требованиям китайское транспортное средство не пропустили, поставили на склад, а когда на следующий день приехали китайские специалисты, оказалось, что груз украден. «Лучше бы просто вернули машину», - сказал Чжао Дэнань.

Он дал понять, что...



транзит грузов в Сокчо

через Краскино и Зарубино

китайской стороне невыгоден:

слишком долго и дорого.



...Сетовал также на дороговизну транзитной визы для граждан КНР. «Надо переходить на безвизовый транзитный пропуск граждан, если они находятся на транзитной территории не более 72 часов», - считает Чжао Дэнань. Он также удивлен, что отсутствует сканер на границе, это нередко вынуждает выгружать транзитные грузы, а это опять же время и деньги. Посетовал на то, что существует проблема с переводом документов на русский язык, в случае если они оформлены на английском. И робко посоветовал перевести пункт пропуска «Краскино» на работу без выходных дней.

Чжао Дэнань выразил уверенность, что ведущаяся сейчас реконструкция пункта пропуска «Краскино» устранит все эти проблемы и тогда провинции Цзилинь, возможно, совсем не понадобятся услуги морского порта в Даляне для перемещения грузов в Южную Корею.

По проекту переход

после модернизации

будет способен пропускать

600 тысяч тонн грузов,

600 тысяч человек и 100 тысяч машин.

С высказанными претензиями отчасти согласен вице-спикер приморского парламента Джамбулат ТЕКИЕВ: «Важным условием расширения возможностей Туманганского транспортного коридора является возобновление двустороннего движения на международном железнодорожном переходе «Хуньчунь – Камышовая», - передает его мнение агентство Primamedia. - В связи с этим нужны координированные усилия для устранения административных и организационных проблем. Мы должны идти по пути совершенствования инфраструктуры пограничного пункта пропуска и технических возможностей участка железной дороги».

По мнению мэра Хуньчуня Фан ЮЙ ХУА, у провинции Цзилинь существует ряд преимуществ, позволяющих обогнать провинцию Хэйлунцзян по товарообороту с Россией. Первое преимущество в том, что округ расположен на стыке трех границ, второе - в Хуьнчуне существует приграничная экономическая зона. С 2007 года в ее составе действует российский, японский и южнокорейский промышленные парки, индустриальные цеха, таможенно-административный центр, бондовый склад. Она занимает 35% площади города, производит 15% внешнеторгового оборота всей провинции. Инфраструктура зоны обошлась бюджету Китая в 3 миллиарда 200 миллионов юаней, и капиталовложения продолжаются. По информации мэра Хуньчуня в 2010 году в Экономической зоне произведено местной продукции на 3 миллиарда 800 миллионов юаней, годовой доход составил 208 миллионов юаней. Сегодня на территории Экономической зоны действует 51 предприятие из девяти стран.

Наконец, третье преимущество для развития сотрудничества между РФ и КНР, по мнению властей Хуньчуня, заключается в значительном потенциале в области развития туризма и отдыха. Так, привычное приморцам Суйфэньхэ, например, не славится медицинским туризмом, корейской кухней и красотами Чаньбайшаня.