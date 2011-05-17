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«Восточный порт» спустя год может выплатить дивиденды
17 Мая 2011, 11:04 | Приморье
ОАО «Восточный порт» по итогам 2010 года может выплатить дивиденды в размере 4 рубля 10 копеек на одну обыкновенную и 43 рубля 10 копеек на одну привилегированную акции номиналом 250 рублей. По итогам 2010 года компания получила 246,267 млн рублей чистой прибыли против 1 млрд 121,464 млн рублей чистого убытка годом ранее.
Напомним, что по итогам 2009 года порт не выплачивал дивиденды в связи с чистым убытком в размере в 1 млрд 121,464 млн рублей, по итогам 2008 года выплатил 38 копеек на одну обыкновенную и 4 рубля 08 копеек на одну привилегированную акции. Контрольный пакет акций ОАО «Восточный порт» принадлежит структурам «Кузбассразрезугля».
Автор: Ольга Добролюбова
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