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Центробанк утверждает, что цены на продукты питания на Дальнем Востоке снижаются
Влияние повышения ставки НДС на цены в ДФО практически исчерпано
Динамика замедления роста, а в ряде случаев даже снижения цен на рыбную, молочную и плодоовощную продукцию, моторное топливо, а также продолжающееся с начала года укрепление рубля, способствовали незначительному росту годовой инфляции в ДФО по состоянию на март текущего года — до 5,0%, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. Тем не менее, заметно выросли цены и тарифы на услуги. Основной причиной стали возросшие издержки транспортных организаций в связи с ростом цен на авиакеросин и бензин, сообщает газета «Золотой Рог».
По результатам опроса Банка России в рамках мониторинга предприятий, ожидания роста цен в ДФО снижаются второй месяц подряд. Это указывает на то, что влияние повышения ставки НДС на цены в основном исчерпано. По прогнозу Банка России, пик годовой инфляции в целом по России будет пройден в марте-апреле 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.
Так, годовая продовольственная инфляция в ДФО в марте осталась на уровне 5,7%. Наблюдалось снижение цен на рыбу и яйца в годовом выражении, а также замедление темпов прироста цен на колбасные изделия и молочные продукты, фрукты и основные виды овощей. Такая ситуация отмечается в большинстве регионов ДФО в основном благодаря самообеспеченности рыбопродуктами, яйцом и действию региональных программ ценового сдерживания. Тем не менее, продолжали ускоряться годовые темпы роста цен на отдельные продовольственные товары – курятину, сыр, соль, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено, гречку, макароны, капусту. Причиной этого стало сокращение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также повышение закупочных цен вследствие роста издержек производителей, включая затраты на корма, электроэнергию и транспортные расходы.
Годовая непродовольственная инфляция в регионе в марте снизилась до 3,4% с 3,5% в феврале. Основными товарными группами, рост цен на которые замедлился, стали моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы, обувь, ювелирные изделия, строительные материалы, легковые автомобили, что связано, помимо прочего, с укреплением рубля в начале года. Также замедлились годовые темпы прироста цен на дизельное топливо и бензин, что соответствовало общероссийской тенденции с учетом действия соглашения между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями.
Годовая инфляция на услуги в марте выросла на 0,3 п.п. до 6,0%. Основной вклад в ее динамику внес рост цен и тарифов на услуги воздушного, железнодорожного и городского пассажирского транспорта, а также бытовые услуги, услуги образования, услуги в сфере туризма. Повышение тарифов на транспортные услуги в большей степени связано с переносом в цены произошедшего в 2018 году роста цен на авиационный керосин и бензин. Вместе с тем существенное влияние оказал и рост издержек на аэропортовое и навигационное обслуживание.
«Повышение цен на авиационное топливо не повлияло на стоимость билетов по направлениям из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана до Москвы и обратно (действует программа «Плоские тарифы»), оно оказало влияние на цены билетов по другим направлениям, что сказалось на инфляции услуг воздушного транспорта в регионе в целом», – объясняет начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей БЕЛОВ.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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