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"Ростелеком" в Приморском крае поддержит премию "Неравнодушный гражданин"
«Ростелеком» стал партнером общественной премии «Неравнодушный гражданин», которая ежегодно проходит в Приморском крае. В 2019 году компания наградит победителя в специальной номинации «Поступок года». Приз в этой номинации вручают за самую яркую и значительную гражданскую инициативу. Победителя определят посетители сайта премии через онлайн-голосование. Организатором премии выступает Благотворительный фонд Александра Монастырёва.
«Мы стремимся не только обеспечивать качественные услуги связи для наших клиентов, но и способствовать повышению качества жизни в стране. Бизнес не может развиваться отдельно от общества. Мы поддерживаем образовательные, спортивные и культурные мероприятия, реализуем благотворительные проекты. Сотрудники «Ростелекома» присоединяются к программам волонтерства, которые реализуют наши партнеры, такие как Благотворительный фонд Александра Монастырева. Проект «Неравнодушный гражданин» — еще одна возможность отметить людей, которые стараются делать мир лучше. И делают это безвозмездно», — отмечает директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.
В 2018 году в рамках премии «Ростелеком» учредил специальную номинацию «IT-волонтёр» — за профессиональное добровольчество в сфере информационных технологий. Ее победителем стал администратор официального сайта благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Николай Кириллин. Николай бескорыстно занимается техническим сопровождением деятельности фонда и ведением интернет-кампаний по сбору пожертвований.
«При проведении премии нам важно не только рассказать о добровольческих инициативах приморцев и наградить их, но и обратить внимание представителей бизнеса Приморья на социально значимую деятельность. Так, на площадке «Неравнодушного гражданина» неоднократно возникали интересные тандемы: бизнес брал на попечение социальные проекты участников или становился наставником для определённого активиста. Мы дорожим сложившимся партнерством с компанией «Ростелеком» и надеемся, что как можно больше организаций последует такому примеру социальной ответственности», — добавила руководитель Благотворительного фонда Александра Монастырёва Валерия Костина.
Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края возрастом от 14 лет. Для этого необходимо заполнить электронную форму заявки на сайте неравнодушныйгражданин.рф до 30 апреля 2019 года.
* Премия «Неравнодушный гражданин» проводится в Приморском крае с 2015 года. Она создана для поощрения различных гражданских инициатив и выступает коммуникационной площадкой, где активисты со всего края представляют свои социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают общественное признание и поддержку.
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