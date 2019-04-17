В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда

Пришло время найти и наказать виновных в жонглировании земельным зонированием города

Инвестор, пострадавший от чиновничьего беспредела администрации Артемовского городского округа, требует прокурорской проверки их деятельности и установления меры вины непосредственно главы города Александра АВДЕЕВА в том, что компании-застройщику были перечеркнуты планы строительства жилья для сотен семей.

Инвестору подставили подножку

Наиболее благодатный в ДФО Приморский край, по данным Национального рейтингового агентства, по инвестиционной привлекательности регионов в минувшем году уступал не только многим западным регионам нашей страны, но также – Сахалинской, Магаданской и Амурской областям, Хабаровскому краю, Республике Саха (Якутия) и Чукотскому автономному округу. Инвестиционный климат в Приморье требует срочного «лечения», чтобы его преимущества по географии, численности населения, климату и пр. благодатям вывели бы регион на положенное ему первое место в ДФО. Нужна очень кропотливая работа с инвестором, который выражает заинтересованность в развитии территории. Однако делается эта работа зачастую топорно, перечеркивая и планы инвесторов, и возможности развития отдельных городов и районов.

- Несколько лет назад мы пришли в город Артем с целью осуществить проект, который сегодня стоит три миллиарда рублей. Наша компания планировала построить четыре дома по 200 квартир каждый. Общая площадь жилья в них могла составить около 56 000 квадратных метров, – отмечает известный предприниматель, учредитель и председатель совета директоров группы компаний Виктор КРИВУЛИН. – Участок, который на аукционе, проводившемся городской администрацией, предлагался в аренду под строительство этого жилья всего за 400 000 рублей, мы получили за 12 миллионов 400 тысяч. Несмотря на эту выгоду для города, наша победа руководством города была воспринята враждебно. Уже на самом аукционе ответственный чиновник мэрии выразил это тем, что при свидетелях пообещал, что мы за ним еще побегаем, и демонстративно покинул конкурс.

Проблемы, как выяснилось, действительно были созданы заранее и в дальнейшем они оказались непреодолимыми для начала строительства жилого комплекса на улице Светлогорской, вблизи от недавно построенного другим инвестором ЖК «Артемовские высоты». Это установил Арбитражный суд Приморского края в ходе разбирательства по делу № А51-17004/2017 о расторжении договора аренды участка по иску компании к администрации Артемовского городского округа.

В решении арбитражного суда от 20 сентября 2018 года отмечалось, что участок с кадастровым номером 25:27:030104:5034 площадью 17 334 кв. метров в районе ул. Светлогорская, 81 под строительство многоэтажного жилого комплекса был сформирован самой администрацией ГО Артем на основании решения комиссии по землепользованию и застройке Артемовского ГО, принятого 17 июля 2014 года. 29 августа того же года была утверждена схема расположения участка на кадастровом плане территории с отнесением его к зоне многоэтажной жилой застройки Ж-1.

Затем 19 ноября администрация города приняла постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды участка в целях комплексного его освоения под жилищное строительство, а 26 ноября извещение об аукционе было размещено на официальном сайте администрации.

По планам властей города этот аукцион был подготовлен для, скажем так, симпатичной для руководства Артема компании ООО «Турмалин ДВ». Но на торги неожиданно вышел инородный игрок.

Торги состоялись 29 декабря. Победителем на них стала компания ООО «Стройдеталь». И уже 20 января 2015 года между ней и администрацией города были подписаны договор и акт приема-передачи участка. Арендная плата по нему была определена в размере 589 356 рублей в год.

Инвестор стал готовить территорию к строительству. Началось проектирование, на площадку завезли строительные конструкции. Но планы строительства были перечеркнуты.













На участок для строительства зданий были завезены железобетонные изделия.

Уже через полгода после заключения договора аренды полученный участок на основании изменения градостроительного законодательства края оказался разделен по видам назначения. Вопрос кем? Неожиданно часть его осталась в зоне Ж-1, а часть была переведена в зону Ж-3, в которой возможно строительство зданий не выше 3 этажей. Это решение было утверждено департаментом градостроительства администрации края. Но проведенное детальное расследование показало, что участок попал под «двойное зонирование» еще в 2012 году, то есть до проведения аукциона, что является нарушением закона. То есть, выставляя землю на аукцион, администрация сделала ошибку, которая дорого обошлась инвестору, и в большом минусе остался сам город. Но чиновник, как и обещал, наказал бизнесменов, которые без спросу выиграли аукцион.

В августе 2015 года проектная организация ООО «Владстройпроект» известила инвестора-застройщика, что проектные решения по высотному кварталу не могут получить положительного решения экспертизы, поскольку эта структура имеет права выдать «добро» по проекту, который попал в две разные по назначению зоны застройки. Получается, что чиновник практически похоронил проект, причинив реальный ущерб предпринимательству в крае. При этом он формально остался в строю и чувствует свою безнаказанность.

Арбитражный суд в своем решении отметил, что строительство многоэтажного жилья на арендованном участке оказалось невозможным без урегулирования ряда вопросов, которые истец пытался решить. Однако его обращения в администрацию Артема и в Департамент земельных и имущественных отношений края, чтобы арендованный участок был полностью возвращен в зону Ж-1, и, чтобы был продлен договор аренды, остались без удовлетворения. Кроме того, инвестору не были созданы благоприятные условия для реализации проекта – к участку не были подведены коммуникации, что также не позволяло выполнить проектирование жилого комплекса и его строительство в установленные договором сроки.

Кстати, договор аренды был подписан всего на год. Притом, что в Приморье только на получение разрешения на строительство дома иногда уходит до двух лет. Поэтому запроектировать и построить комплекс на 800 квартир за год – абсолютно нереально. То есть, не подписывая договор о продлении аренды, инвестору в городской администрации просто указывали на дверь. И это тоже организовал Авдеев в надежде на то, что если выиграет Турмалин, то он продлит договор, а если нет, то потом можно и под школу отдать – вроде как и важный социальный объект, и дети, опять же, требуют заботы.

Суд посчитал, что участок в силу обстоятельств оказался несоответствующим характеристикам, заявленным администрацией города при проведении аукциона и непригодным для осуществления проекта застройщика. А поскольку администрация города отказалась добровольно удовлетворить претензию ООО «Стройдеталь» - возместить убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами, то ситуация потребовала судебного решения.

В итоге 20 сентября прошлого года Приморский арбитражный суд обязал муниципальное образование Артемовский городской округ выплатить ООО «Стройдеталь» 12 733 056 рублей убытков в связи с расторжением договора аренды на земельный участок. Еще 80 129 рублей город обязали заплатить за расходы компании на уплату государственной пошлины по поданному иску. Пятый арбитражный апелляционный суд своим решением по этому делу от 19 декабря 2018 года решение Арбитражного суда Приморского края оставил без изменений, а апелляционные жалобы со стороны администрации города без удовлетворения.

В итоге договор аренды расторгнут, и проектная идея, которая должна была дать Артему рост недвижимости на несколько миллиардов рублей, похоронена.

Последний «гвоздь в крышку гроба» идеи был забит администрацией Артемовского ГО в 2017 году. Как ею было отвечено на вопросы газеты «Золотой Рог», тогда было инициировано новое внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Артемовского ГО в отношении этого земельного участка. Из под жилищного строительства он был переведен в зону ОД 7 (зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования) с целью строительства школы на 825 мест.

К сожалению, не все наши вопросы администрацией были отвечены. Например, предлагался ли взамен проблемного участка инвестору другой, подходящий для реализации его идеи или нет. И – нужен ли городу этот инвестор или же нет. Правда, было отвечено, что в бюджете города на этот год заложены средства на выплату по суду средств положенных возврату компании ООО «Стройдеталь». И их выплатят, если не удастся выиграть кассацию.

Жилье не в приоритете?

По статистике, на Артем в последние годы приходится около 10-12% годового регионального ввода нового жилья. Казалось бы, хороший показатель при его доле в населении края около 5%. Но его здесь и надо строить больше. Во-первых, для замены старого фонда, а во-вторых, потому что этот город становится привлекательным даже владивостокцам из-за реализуемых здесь крупных проектов, которые притягивают людей. Открывающимся производствам требуются работники. А работникам – жилье.

Между тем, по данным самой администрации Артема из примерно 1,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал крупные и средние организации Артема в прошлом году в жилье для своих работников не вложили ни копейки. Бюджетные средства вкладываются в реализацию целевых программ строительства жилья для социально защищенных категорий. Большинство же горожан должны решать свои проблемы с жильем на местном рынке за свои деньги. Но хорошего, относительно дешевого и современного новостроя в городе недостаточно.

Да и обманывает этот рынок. В настоящее время в перечне проблемных новостроек города числится 7 объектов многоэтажного жилищного строительства и 445 пострадавших от долевого и паевого строительства. В частности, обманутыми оказались люди доверившие решение своего жилищного вопроса местной компании «Стройинвест». Сейчас она оказалась в сложном финансовом положении – начатое ею строительство 4 высотных зданий в районе Солнечной долины вблизи поселка Трудового приостановлено без определенной перспективы на достройку и не ведется уже порядка двух лет.

По решению губернатора Олега КОЖЕМЯКО, на решение проблемы обманутых дольщиков Артема уже предусмотрели выделить 400 миллионов рублей из бюджета Приморья из 800 миллионов на весь край.

Ситуация по Артему, наверное, закономерна, поскольку само строительство жилья для властей этого муниципалитета не является приоритетным. Приветствуются иные направления и объекты строительства. На сайте администрации эти приоритеты перечислены. Их несколько – развитие города в качестве крупного международного многофункционального транспортного узла, как международного центра туризма и рекреации, как сильного промышленного центра, и как ведущего в крае производителя сельскохозяйственной продукции. За этими высокими приоритетами решение прозаичного жилищного вопроса потеряно или отодвинуто на задний план. Хотя без людей, без привлечения в город соответствующих специалистов и заманивания их хорошим жильем вряд ли названые «приоритеты» смогут дать быстрый и высокий экономический эффект.

- Сегодня важно не просто повышение инвестиционного рейтинга региона, но и повышение инвестиционной привлекательности каждого города, района, населенного пункта Приморья. Чтобы Приморцы жили лучше, в комфортной среде, им нужны сотни тысяч квадратных метров нового жилья, - считает Виктор Кривулин. – Губернатор сказал, что нашему краю, чтобы догнать другие регионы, необходимо достичь ввода 1,6 миллиона квадратных метров жилья в год. А это серьезная задача не только для самого руководителя края и для главы Владивостока, но и для всех нынешних глав поселений. При этом необходимо сломать порочную систему, которая многими годами мешала нам строить столько, сколько надо и сколько мы можем. И, чтобы это получилось, от тех чиновников, которые не научились работать с инвесторами и строителями, Приморью надо отказываться.

Полагаем, что эта ситуация полностью отражает состояние инвестиционного климата в Приморском крае. 76-е место в российском рейтинге с данным чиновником мы заняли совершенно справедливо. Таких чиновников–вредителей необходимо расценивать как настоящее зло. И бороться с ним надо как с настоящим злом!

На верхнем фото: Таким проектировщики предлагали сделать новый жилой квартал в городе Артеме.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.