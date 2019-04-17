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В Приморье приступают к цифровизации марикультурных ферм

17 Апреля 2019, 15:40 | Приморье

Цифровые решения онлайн-мониторинга в мировой практике повышают выживаемость марикультур на 20-30%

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Ericsson (NASDAQ: ERIC), мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания цифрового решения для марикультурной отрасли. С помощью Ericsson Tele2 реализует первый в России проект на базе технологии IoT для мариферм. Он позволит фермерам повысить эффективность выращивания морских гидробионтов: цифровые решения онлайн-мониторинга в мировой практике повышают выживаемость марикультур на 20-30%.

В апреле Tele2 запускает пилотный проект по цифровизации марикультурных ферм Приморского края. Tele2 установит в акваториях марифермеров датчики. Цифровые устройства будут измерять физические и гидрохимические параметры воды, наиболее критичные для выращивания морских гидробионтов. По мобильной сети Tele2 информация с датчиков будет в режиме реального времени поступать на IoT-платформу Ericsson. Партнер Tele2 Ericsson разработал для проекта цифровое решение для сбора и анализа данных, клиентское приложение и алгоритмы оповещений.

Интеллектуальная система поставляет самую актуальную информацию об изменении среды обитания аквакультур. Как только показатели достигают критического уровня, система немедленно информирует марифермера. За счет получения своевременной и точной информации марифермер может оперативно влиять на производство, повышать качество и выживаемость урожая.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Мы сообщили о решении развивать цифровизацию марикультурной отрасли в сентябре прошлого года, на Международном дальневосточном экономическом форуме. Сегодня все готово к запуску проекта: датчики будут опущены в воду акваторий до конца апреля, марифермеры смогут сразу начать онлайн-мониторинг данных. Tele2 планирует протестировать разные конфигурации партнерских решений, чтобы предложить лучшее для клиентов. Мы рады, что проект поддержала компания Ericsson, которая обладает международным опытом в разработке цифровых решений и необходимой для этого экосистемой».

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России:

«Ежедневно к интернету вещей подключается 5,7 млн дополнительных устройств. Согласно прогнозу Ericsson, к 2024 году в мире будет 4,1 млрд устройств, подключенных с помощью мобильных IoT-технологий. Промышленный интернет вещей создает новые возможности и ускоряет трансформацию разных отраслей во всех странах мира. Мы в Ericsson рады внести вклад в цифровизацию экономики России вместе с Tele2».

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: марикультура  цифровизация  tele2  проект 



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