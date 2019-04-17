Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею

Владивостокская нефтебаза реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности

В рамках проекта предстоит реконструкция канализационных насосных станций и установка автоматизированной системы управления насосами, модернизация фильтрационных установок, оптимизация приема ливневых и талых вод, а также установка резервуара чистой воды и резервуара для сбора очищенного стока от станции биологической очистки.



Соответствующий запрос предложений на выполнение проектно-изыскательских работ размещен на сайте госзакупок: максимальная цена контракта составляет 15,6 млн рублей, подрядчик будет определен 17 июня.



Очистные сооружения, которыми сегодня располагает Владивостокская нефтебаза, позволяют максимально снизить ее влияние на окружающую среду. Предприятие расположено в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Нелегальные свалки строительного и механического мусора, регулярно совершаемые неустановленными источниками залповые выбросы стоков, приводящие к изменению цветности воды, в зимний период дополняются еще и несанкционированными свалками снега, собранного на городских территориях. АО «ННК-Приморнефтепродукт» несколько лет самостоятельно занимается сбором и утилизацией мусора. Для этих целей заключены договоры с лицензированными организациями. Количество собранного мусора на берегу Первой речки порой достигает более 80 м3 в месяц. Для понимания размеров бедствия, это сопоставимо с объемом одного железнодорожного вагона.



«Мы добровольно взяли на себя эти обязанности, ведь мы живем во Владивостоке, это наша малая Родина. Поэтому ответственно относимся ко всему, происходящему в городе. Помимо реализуемых на предприятии экологических программ, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, помогаем сверх зоны нашей юридической ответственности.







Всем хорошо известно про многолетнее историческое загрязнение дна Амурского залива, которое покрыто накопленным слоем грязного ила. Также происходит сброс фекальных вод. Все это приводит к сокращению биоразнообразия залива, нарушается баланс экосистемы. Своей деятельностью мы пытаемся не допустить ухудшения и без того плачевной ситуации» - прокомментировали в компании.



Проводимые мероприятия уже дают результаты: перелетные птицы, в том числе краснокнижные, выбирают для отдыха и откорма перед дальней дорогой на юг побережье непосредственно у нефтебазы.



Старейшая и крупнейшая на Дальнем Востоке нефтебаза в следующем году отметит 125-летие. Все эти годы предприятие выполняет не только важную экономическую, но и социальную функцию: само наличие базы, где выполняется перевалка нефтепродуктов, позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение жителей ДФО топливными продуктами.



После вхождения в состав Группы компаний ННК в 2014 году [, ее руководителем, Эдуардом Худайнатовым] была поставлена задача: обеспечить работу объекта исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Началась реконструкция нефтебазы, цель которой – соответствие технологических процессов требованиям в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В 2016 году закончилось строительство автоматической площадки налива, исключающей попадание нефтепродуктов в природную среду. Модернизация резервуарного парка ведется без увеличения объема резервуаров или расширения границ нефтебазы. В 2017 году начались работы по реконструкции пирсов, усовершенствованию системы пожаротушения, системы энергообеспечения, доработке системы канализации и очистных сооружений.



Досье "Золотого Рога": Владивостокская нефтебаза входит в состав одноименного порта, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, предназначенных для экспорта, бункеровки судов. Одной из отличительных особенностей Владивостокской нефтебазы является наличие морской заправочной станции, которая дает возможность обладателям водного транспорта быстро и удобно дозаправить свои яхты, лодки, катера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.