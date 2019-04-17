www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Фабрика домашних солений" ставит рекорды

17 Апреля 2019, 16:41 | Приморье

Консервный завод "Спасский" вышел в финал XV Бизнес премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2018"

Консервный завод «Спасский» – старейшее предприятие в Приморском крае, открытие которого состоялось более 80 лет тому назад. И по сей день он остается единственным крупным производителем консервированной плодоовощной продукции в Приморье. Сегодня на предприятии трудятся более 200 сотрудников, многие из которых работают здесь десятилетиями.

За 80 лет существования завода объемы производства выросли почти в 10 раз. Нынешний этап развития, отсчет которому на предприятии ведут с 2015 года, связан с приходом новых инвестиций и началом модернизации производственных площадок. За эти годы удалось обновить значительную часть оборудования и запустить несколько новых линий. Фактически завод перевооружил свои производственные мощности на 90%, избавившись полностью от устаревших технологий. Общая сумма инвестиций, направленных на модернизацию и обновление, составила порядка 250 млн рублей.

Сейчас практически все линии в цехах - автоматизированные и полуавтоматизированные. Оборудование при этом изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет сохранить все свойства натурального сырья. Ручной труд на производстве существует только там, где его применение целесообразно и обеспечивает более высокое качество готовой продукции. А качеству на предприятии придают первостепенное значение. Основными поставщиками овощей, фруктов и ягод для Спасского консервного завода являются мелкие производители: крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства граждан, проживающих в приморских селах.

Вся консервированная продукция изготавливается по ГОСТам, стандартам предприятия и техническим условиям. И, естественно, отвечает требованиям безопасности. Для контроля за качеством на предприятии работает оснащенная по действующим в стране стандартам лаборатория, которая проверяет как входящее сырье, так и выходящую готовую продукцию.

В результате проведенной модернизации количество выпущенных банок с консервированной продукцией выросло только за один год с 0,9 млн штук до 3,5 млн. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции расширился до 120 наименований. Среди них - консервы из овощей, фруктов и ягод, напитки и соки, кондитерские изделия.

В 2017 году на предприятии была реализована уникальная идея - запуск «фабрики домашних солений». Тогда же начался переход на выпуск продукции в стеклянных банках с крышкой «Твист», эстетичной на вид и удобной в пользовании, а потому привлекательной для потребителя. Сегодня завод практически полностью перешел на использование этой крышки при производстве консервов.

Ежесуточно предприятие перерабатывает до 30 тонн сырья. И это не предел. Специалисты говорят о планах на ближайшие годы - выйти на уровень переработки 60 тонн сырья в сутки. Качество выпускаемой заводом продукции было неоднократно отмечено наградами – дипломами и почетными грамотами Министерства пищевой промышленности, Госагропрома, губернатора Приморского края, краевых и местных органов власти.

ПРОГОЛОСОВАТЬ за консервный завод «Спасский» в финале XV Бизнес премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2018" можно на сайте премии ГОЛОСОВАНИЕ

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Спасский  бизнес-премия  Консервный завод  бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru