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"Фабрика домашних солений" ставит рекорды
Консервный завод "Спасский" вышел в финал XV Бизнес премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2018"
Консервный завод «Спасский» – старейшее предприятие в Приморском крае, открытие которого состоялось более 80 лет тому назад. И по сей день он остается единственным крупным производителем консервированной плодоовощной продукции в Приморье. Сегодня на предприятии трудятся более 200 сотрудников, многие из которых работают здесь десятилетиями.
За 80 лет существования завода объемы производства выросли почти в 10 раз. Нынешний этап развития, отсчет которому на предприятии ведут с 2015 года, связан с приходом новых инвестиций и началом модернизации производственных площадок. За эти годы удалось обновить значительную часть оборудования и запустить несколько новых линий. Фактически завод перевооружил свои производственные мощности на 90%, избавившись полностью от устаревших технологий. Общая сумма инвестиций, направленных на модернизацию и обновление, составила порядка 250 млн рублей.
Сейчас практически все линии в цехах - автоматизированные и полуавтоматизированные. Оборудование при этом изготовлено из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет сохранить все свойства натурального сырья. Ручной труд на производстве существует только там, где его применение целесообразно и обеспечивает более высокое качество готовой продукции. А качеству на предприятии придают первостепенное значение. Основными поставщиками овощей, фруктов и ягод для Спасского консервного завода являются мелкие производители: крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства граждан, проживающих в приморских селах.
Вся консервированная продукция изготавливается по ГОСТам, стандартам предприятия и техническим условиям. И, естественно, отвечает требованиям безопасности. Для контроля за качеством на предприятии работает оснащенная по действующим в стране стандартам лаборатория, которая проверяет как входящее сырье, так и выходящую готовую продукцию.
В результате проведенной модернизации количество выпущенных банок с консервированной продукцией выросло только за один год с 0,9 млн штук до 3,5 млн. Сегодня ассортимент выпускаемой продукции расширился до 120 наименований. Среди них - консервы из овощей, фруктов и ягод, напитки и соки, кондитерские изделия.
В 2017 году на предприятии была реализована уникальная идея - запуск «фабрики домашних солений». Тогда же начался переход на выпуск продукции в стеклянных банках с крышкой «Твист», эстетичной на вид и удобной в пользовании, а потому привлекательной для потребителя. Сегодня завод практически полностью перешел на использование этой крышки при производстве консервов.
Ежесуточно предприятие перерабатывает до 30 тонн сырья. И это не предел. Специалисты говорят о планах на ближайшие годы - выйти на уровень переработки 60 тонн сырья в сутки. Качество выпускаемой заводом продукции было неоднократно отмечено наградами – дипломами и почетными грамотами Министерства пищевой промышленности, Госагропрома, губернатора Приморского края, краевых и местных органов власти.
ПРОГОЛОСОВАТЬ за консервный завод «Спасский» в финале XV Бизнес премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2018" можно на сайте премии ГОЛОСОВАНИЕ
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