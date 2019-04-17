Slavda Group: визитная карточка Приморья

Группа компаний «Славда» (Slavda Group) вышла в финал XV Бизнес-премии в номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2018"

Slavda Group на протяжении многих лет остается лидером на Дальнем Востоке по производству питьевых, минеральных вод и напитков на их основе. На протяжении 30 лет Slavda Group разрабатывает в Приморском крае источники уникальной минеральной воды, донося их природную чистоту и целебные свойства до потребителей Дальнего Востока.

В состав Slavda Group входят два завода по розливу минеральных природных питьевых столовых вод и напитков на их основе - «Славда» и «Скит».

Завод «Скит» - визитная карточка Лесозаводского городского округа, а продукция завода – гордость Приморского края. Производственные мощности заводов оснащены современным комплексным оборудованием ведущих компании Италии, Германии, России, Кореи и Китая.

Место происхождения продукции Slavda Group является гарантией её чистоты и высокого качества. Воду для розлива добывают из скважин Глазовского и Шмаковского месторождений с глубины более 100 м. Район водозабора расположен в холмистой местности Западного Приморья вблизи от комплекса Шмаковских курортов.

На всех этапах производственного процесса происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Собственная лаборатория завода «Скит» по оснащенности измерительными приборами является одной из лучших на Дальнем Востоке. Завод «Скит» подтвердил высокий стандарт качества выпускаемой продукции - предприятие прошло сертификацию соответствия международным стандартам ХАССП.

Безусловными приоритетами Slavda Group являются производство продукции высокого качества и активная социальная политика в регионе. Ответственное ведение бизнеса, системный подход и внимание к интересам аудитории позволяют компании обеспечить эффективную реализацию комплексных социальных программ, формировать и поддерживать тренд на поддержание здорового образа жизни.

Slavda Group организует и поддерживает спортивные и культурные мероприятия федерального и регионального масштаба, работает с профессиональными клубами и приморскими спортсменами – футбольным клубом «Луч», баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» и хоккейным клубом «Адмирал», Иваном ШТЫЛЕМ, активно взаимодействует с детскими образовательными учреждениями, продвигает собственные проекты, в числе которых - популярный молодежный Slenergy.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.