DNS сегодня: инновации, строительство, забота о Приморье

Компания «ДНС Ритейл» стала финалистом XV Бизнес-премии в номинации "Компания года Приморского края - 2018"

Компания DNS, начавшая более 20 лет назад с розничной торговли компьютерной техникой и обслуживания корпоративных клиентов, на сегодняшний день стала высокотехнологичным многопрофильным федеральным предприятием. Несмотря на наличие более тысячи магазинов по стране, головной офис DNS по-прежнему находится во Владивостоке. Теперь подразделения компании занимаются не только ритейлом, но и строительством, сопутствующим производством, а также воплощают в жизнь уникальные для Дальнего Востока проекты.

Официальным открытием считается первый рабочий день первого магазина DNS на остановке Гоголя – 11 ноября 1998 года. Активное развитие торговой сети пришлось на 2005 год, когда второй по счету магазин DNS появился в Находке, а следом - третий, уже за пределами Приморья - в Хабаровске. К 2011 году было открыто уже 185 магазинов в 60 городах России, включая Москву.

Сегодня DNS как торговая сеть – это более 1 500 магазинов и почти 27 тыс. сотрудников по всей России. Федеральный офис DNS по сей день находится во Владивостоке, и почти 1 000 жителей Приморья является его сотрудниками.

Но розничное направление – это только часть компании DNS. Еще одно, не менее важное направление, DNS Девелопмент. Инвестиционно-девелоперская компания DNS Девелопмент основана в 2012 году и включает в себя несколько направлений.

Один из реализованных проектов компании - «Авиаполис Янковский». Это крупнейший на Дальнем Востоке частный промышленный парк, с 2016 года являющийся резидентом Свободного порта Владивосток. Авиаполис расположен в динамической зоне как с точки зрения инфраструктуры, так и в непосредственной близости от ключевых транспортных узлов: расстояние до Владивостока – всего 40 километров, до Аэропорта Кневичи – чуть менее 5 километров. Общая площадь складских помещений – более 100 тыс. квадратных метров.

На территории Авиаполиса в июле 2017 года запущен в работу Завод домокомплектов, который выпускает домокомплекты по каркасно-панельной СИП технологии, а также предоставляет услуги по сборке домокомплектов и монтажу фундаментов. В 2018 году Завод СИП выпустил 14 тыс. квадратных метров строительного материала для возведения первой очереди поселка «Новый Де-Фриз».

Малоэтажное строительство – другое направление компании. Коттеджный поселок «Новый Де-Фриз» – частично реализованный на сегодня проект: первая очередь строительства сдана в 2018 году. В конце 2019 года запланировано завершение строительства «Нового Де-Фриза»: более 145 домов в 9 разных форматах на территории 18 Га.

Также в конце 2018 года введен в эксплуатацию Домостроительный комбинат «Приморье», расположенный в ТОР «Надеждинская». Домостроительный комбинат «Приморье» был создан для производства железобетонных изделий, с дальнейшей целью комплексного развития региона в части строительства жилых домов и социальной инфраструктуры. Реализуя проект по производству домокомплектов, DNS Девелопмент начнет строительство жилой недвижимости с процентом заводской готовности на уровне 80%, что положительным образом скажется на цене, скорости и качестве строительства. Мощность первой очереди завода рассчитана на выпуск до 100 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год.

Проголосовать за компанию «ДНС Ритейл» в финале Бизнес-премии в номинации "Компания года Приморского края - 2018" можно сайте премии ГОЛОСОВАНИЕ

Газета «Золотой Рог», Владивосток.