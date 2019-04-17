"Восточный Порт" показывает пример ответственного подхода

Крупнейший в России специализированный угольный порт готовит запуск проекта с современными технологиями экологически безопасной перевалки

Портовая отрасль Приморья готовится к увеличению объемов экспортного угля, вводя в строй новые современные комплексы. На прошлой неделе в АО «Восточный Порт», крупнейшем в России специализированном терминале с высокотехнологичной перевалкой угля, состоялась первая опытная погрузка судна в рамках испытаний под нагрузкой технологического оборудования Третьей очереди угольного комплекса. «Введение в эксплуатацию Третьей очереди обеспечит рост объема угольной перевалки на российских терминалах и повысит конкурентоспособность отечественной угольной отрасли на мировых рынках», - отметил министр транспорта Евгений ДИТРИХ.

Тестовая погрузка на новом терминале получила высшую оценку.



Свидетелями тестовой погрузки, кроме министра, стали губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, генеральный директор ООО «Управляющая портовая компания» Анатолий ЛАЗАРЕВ, первый заместитель генерального директора ООО «УПК» - коммерческий директор Ирина ОЛЬХОВСКАЯ, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК и сотрудники предприятия.

В рамках испытания оборудования по маршруту «склад – глубоководный причал – судно» была осуществлена погрузка угля на балкер «Modest SW» водоизмещением 76 843 тонн по схеме «реклаймер - судопогрузочная машина – трюм» c использованием системы конвейеров.

«Испытание оборудования под нагрузкой – важнейший этап в жизненном цикле проекта. Первая опытная погрузка судна прошла успешно. Проект Третьей очереди находится в завершающей стадии и в июле мы уже планируем полностью запустить объект, что позволит увеличить объем перевалки терминала до 50 млн тонн в год. Нам очень приятно, что и министерство транспорта, и руководство края очень положительно оценивают нашу работу. Позиция Управляющей компании – обеспечение баланса коммерческой и экологический деятельности. И проект «Восточного Порта» отвечает всем этим требованиям», - пояснила Ирина Ольховская.

Евгений Дитрих, в свою очередь отметил, что Минтранс заинтересован в синхронизации усилий государства и частных инвесторов в портовую инфраструктуру. «Мы же понимаем, что построенная к порту железная дорога за счет средств РЖД, за счет государственных денег должна прийти туда вовремя, когда частный инвестор закончил свои усилия по развитию портовых мощностей. Если сделать это несвоевременно, то часть средств будет заморожена, пока объект целиком не заработает», - сказал министр, приведя в качестве примера успешной реализации частного инфраструктурного проекта новый высокотехнологичный комплекс АО «Восточный Порт».

«Тестовая погрузка судна на Третьей очереди в «Восточном порту» - пример того, как нужно строить такие мощности, как нужно правильно относиться к экологии. В сегодняшней конкурентной борьбе будет выигрывать сильнейший, кто использует самые современные технологии», - отметил он.

Управляющий директор Вадим Байбак рассказал об основных направлениях комплексной экологической программы порта. Так, Третья очередь оборудуется очистными, а также ветрозащитными сооружениями, которые обеспечивают пылеподавление. Общая протяженность 20-метровых ветрозащитных щитов, огораживающих производственную площадку, составляет около 1,7 км. В 2018 году на исполнение комплексной экологической программы АО «Восточный Порт» направило 0,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций в реализацию плана природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования терминала в 2019 году планируется на уровне 2,8 млрд рублей.

Губернатор Приморья отметил, что «Восточный Порт» показал пример другим стивидорам региона. «Это первый проект в крае, который имеет столь высокую экологическую защиту на уровне лучших мировых стандартов. Мы видим, что компания вкладывает большие средства в это направление, и мы, находясь здесь, в порту, прямо сейчас видим, что никакого вреда окружающей среде не наносится.», - сказал Олег Кожемяко.

Глава региона также напомнил, что расширение «Восточного Порта» обеспечивает стабильной работой сотни приморцев. «Речь идет о дополнительных 500 высокооплачиваемых рабочих местах. Конечно, это и дополнительные налоги в бюджеты Находки и Приморского края. «Восточный Порт» является градо- и системообразующим предприятием для поселка Врангель. Дополнительные налоги дают возможность дополнительного и качественного развития территории. Поэтому подобные проекты, с высоким уровнем экологических требований, мы приветствуем».

Фото АО «Восточный Порт»

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.