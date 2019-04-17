Приморская база на сахалинский лад

Новые собственники одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморья переформатируют бизнес

Новые владельцы ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) завершают перестройку бизнеса и управления одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока. Так, из состава приморской компании уже выделена компания с регистрацией в г.Невельск Сахалинской области. Акционерам, не согласным со сделками, предложено продать принадлежащие им акции по цене 4,74 рубля за ценную бумагу номиналом 1 копейка. Хорошие коэффициенты, тем более что других желающих выкупать акции ПБТФ на горизонте не видно.

Отметим, что с 15 апреля и до подведения итогов годового собрания акционеров ПАО «ПБТФ» руководит заместитель гендиректора ПБТФ по флоту Николай ШИКУЛА, сменивший в кресле генерального директора Анатолия ФУКСМАНА.

Приобретение ПБТФ в прошлом году за $400 млн позволило холдингу «Гидрострой» (контролируется бывшим сенатором Александром ВЕРХОВСКИМ) занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. Кроме того, с ПБТФ у холдинга появились квоты на вылов краба. Собственником 96,85% акций ПАО «ПБТФ» стало ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).

В холдинг «Гидрострой», помимо строительных, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний, входит небольшой банк «Итуруп» (Южно-Сахалинск).

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», cахалинцы начали переформатирование бизнеса ПБТФ с реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и выделения из него ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества принадлежат ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ.

Но это еще не все. На внеочередном собрании 4 апреля акционеры ПБТФ приняли решение присоединить к компании ООО «Транзит» (Южно-Сахалинск). Схема сделки такова: обмен доли в уставном капитале ООО «Транзит» на дополнительные обыкновенные акции ПАО «ПБТФ», к которому осуществляется присоединение. Одна доля в уставном капитале ООО «Транзит», принадлежащая ЗАО «Остров Сахалин», общей номинальной стоимостью 40 тыс. рублей, обменивается на 4 млн обыкновенных акций ПАО «ПБТФ». Соотношение (коэффициент) обмена 1/4000000. Далее уставный капитал ПАО «ПБТФ» увеличивается на те самые 4 млн акций.

Отметим, что у ООО «Транзит» и ООО «Остров Сахалин» один и тот же директор – Василий ВЕЛЬМЕСКИН. В 2010-2014 годах он возглавлял ООО «Транс Флот Гидрострой», принадлежащее АО «Гидрострой» (головная компания одноименного холдинга). Сегодня г-н Вельмескин, помимо «Острова Сахалина» и «Транзита», возглавляет входящие в холдинг ЗАО «Пиленга», ООО «Производственное объединение «Сахалинрыбаксоюз» и ООО «Поронай».

Идем далее – акционеры ПБТФ на внеочередном собрании также одобрили выделение из компании ООО «Оплот» с регистрацией последнего в городе Невельск. Уставный капитал «Оплота» в размере 10 тысяч рублей формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПБТФ. Директором ООО «Оплот» избран Роман КАСЬЯНОВ. Интрига в одном – какое наполнение (читай – квоты) будет передано новой компании.

Напомним, что Александр Верховский лично курирует проект в Приморье. В частности, его кандидатура включена в бюллетень для голосования по вопросу избрания совета директоров ПБТФ на годовом собрании акционеров.

Все кандидаты выдвинуты ЗАО «Остров Сахалин»: председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, теперь уже бывший гендиректор ПБТФ Анатолий Фуксман, гендиректор ЗАО «Остров Сахалин» Василий Вельмескин, гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ, финансовый директор АО «Гидрострой» Наталья МЕРЗЛЯКОВА, начальник юридической службы АО «Гидрострой» Оксана СИРОХА и начальник производственно-коммерческого отдела ЗАО «Пиленга» Антон ВЕРХОВСКИЙ.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» (пос. Преображение) в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает семь крупных судов, в том числе два БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер), два РКТ-С (рыболовно-крилевый траулер), два транспортных рефрижератора и одно кальмароловное судно. Промысловые виды - минтай, сельдь, сайра, терпуг, лосось, краб, креветка. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. В компании работает около 2,5 тыс. человек.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.