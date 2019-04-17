Не в те сети уловы

Рыбаков не устраивает ситуация, при которой Росрыболовство отчитывается о результатах своей работы достижениями бизнеса

Госдума РФ на прошлой неделе приняла в окончательном, третьем чтении закон о введении в РФ крабовых аукционов. Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот. При этом Госдума проголосовала за постановление, в котором рекомендовала правительству в течение года принять решение о сохранении действующего механизма предоставления прав на добычу водных биологических ресурсов для тех договоров, которые были заключены в 2018 году.

«Мы предлагаем откликнуться на озабоченность тех компаний, которые получили квоты на вылов не краба, а других водных биологических ресурсов в 2018 году и начали уже работать. Мы предлагаем постановлением рекомендовать правительству РФ в течение этого года принять соответствующее решение, которое предусмотрит сохранение действующего механизма предоставление прав на добычу водных биологических ресурсов для тех договоров, которые были заключены в 2018 году», - сообщил в ходе заседания нижней палаты глава комитета по природным ресурсам Госдумы Николай НИКОЛАЕВ.

По словам главы комитета, это снимет вопросы, которые возникают у всей рыболовной отрасли относительно того, что распределение на аукционах коснется и других водных ресурсов, не только краба.

В постановлении, которое было принято вместе с законом о проведении крабовых аукционов, также было решено создать рабочую группу по парламентскому контролю за реализаций закона.

Поспешишь…

Тем временем, глава Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) Илья ШЕСТАКОВ уже заявил, что ведомство рассчитывает на проведение первых аукционов по перераспределению квот на вылов краба уже в июле.

«Это будет зависеть от того, как быстро мы примем проекты постановления в реализацию закона. Но мы ориентируемся на проведение первых аукционов в июле», - сказал г-н Шестаков, отвечая на вопрос о возможной дате первых аукционов.

Изменения в законодательстве рыбной отрасли, в том числе закон «О крабовых аукционах» и проект трехстороннего соглашения между Росрыболовством, профсоюзами и объединением работодателей, будут обсуждаться 16 апреля на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса собирается по инициативе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства и Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников. Участниками конференции являются делегаты от всех регионов России. Делегаты были избраны в декабре 2017 года - январе 2018 года и представляют всю отрасль. Кроме того, к участию в работе конференции приглашены депутаты законодательных органов власти разных уровней и руководители регионов.

Из первых уст

Накануне конференции свое видение ситуации озвучил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ.

- Герман Станиславович, в чем необходимость проведения конференции, ведь совсем недавно - в феврале 2018 года - состоялся IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса?

- На съезде обсуждалась подготовка к важнейшему для всей отрасли событию - перезаключению на 15-летний период договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. В феврале прошлого года было огромное беспокойство: вдруг договоры не перезаключат, и предприятия окажутся без ресурсов? Год прошел - квоты перезакреплены. Необходимо проанализировать, как прошла процедура перезаключения договоров. Но самое главное - что дальше?

Сегодняшнюю ситуацию в рыбной отрасли можно очень точно охарактеризовать формулой, которая принадлежит Владимиру ЛЕНИНУ: «Шаг вперед, два шага назад». Правительство сделало шаг вперед - перезаключены договоры о закреплении квот на следующие 15 лет. Договоры подписаны, но подписано и правительственное распоряжение о возможном возврате к другому принципу закрепления квот - к проведению каждые три-пять лет аукционов. А это нас отбрасывает не просто на два шага назад, - это отбрасывает нас в другую эпоху.

Кроме того, мы должны проанализировать работу рыбацких ассоциаций по разъяснению последствий законопроекта, который ошибочно называют законопроектом «О крабовых аукционах». Мы должны сделать выводы о том, как организовать нашу работу в случае разработки законопроекта об отмене базовых принципов законодательства о рыболовстве.

- Вы имеете в виду закон, который 10 апреля был принят в третьем чтении Государственной думой? Почему вы считаете название ошибочным?

- Совершенно верно. Этот закон вызвал громадный резонанс в отрасли, в прибрежных регионах. Объясню, почему так произошло. В отрасли сложилось абсолютно единодушное мнение: законопроект (вернее, уже закон) - это только начало. Мы оцениваем вероятность демонтажа базовых принципов законодательства о рыболовстве как вполне реальную. Нас убеждают в обратном. Но у всей отрасли есть полное ощущение, что такие заявления - это анальгетик, болеутоляющее после ампутации и перед новой ампутацией. Возможно, мы нагоняем страх. Поэтому и необходим откровенный разговор. Сразу скажу: мы подготовили сюрпризы для тех, кто упивается собственной победой после принятия закона об аукционах в рыбной отрасли.

- Вы считаете, что будет польза от такого разговора? Тогда почему конференция происходит в один день с ежегодной коллегией Минсельхоза?

- Это не случайно. Мы проводим нашу конференцию накануне итоговой коллегии Федерального агентства по рыболовству и намерены проанализировать результаты работы Федерального агентства по рыболовству в 2018 году. Нас не устраивает ситуация, при которой Росрыболовство отчитывается о результатах своей работы нашими достижениями - выловом рыбы, вложенными инвестициями, уплаченными налогами. Росрыболовство должно отчитываться другим - качеством и своевременностью издания правовых актов, «зачисткой» избыточных административных барьеров. А что происходит на практике?

В 2016 году была принята новая редакция закона «О рыболовстве». Закон предусматривал издание 25 подзаконных актов, из них семь были приняты с существенным опозданием. До сих пор не утверждены Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Могу привести и другие примеры.

Всероссийская конференция обобщит такие факты, оценит последствия несвоевременного издания Росрыболовством необходимых правовых актов или издания ненужных и неправильных правовых актов. Решение конференции будет представлено на итоговой коллегии. Поэтому дата проведения конференции правильная.

- В ходе конференции планировалось подписать отраслевое соглашение между Росрыболовством, профсоюзами и объединением работодателей. Соглашение будет подписано?

- Нет. Это серьезный документ, который определяет формат социально-трудовых отношений для отрасли с почти 100 тыс. работников. Здесь нельзя ошибиться, ведь подписанное отраслевое соглашение создает основания для применения мер административной ответственности ко всем рыбопромышленным предприятиям, которые отраслевое соглашение не исполняют. Объединение работодателей ведет напряженные переговоры с профсоюзами, налажен диалог с Росрыболовством. Думаю, что на конференции будут проанализированы основные замечания к проекту соглашения, и мы сможем подписать соглашение уже в мае.

- В конференции примут участие представители Федерального собрания, региональных властей?

- Да. Уже подтвердили свое участие представители руководства и профильных комитетов Государственной думы, Совета Федерации, руководители ряда прибрежных регионов страны.

Аукционные страдания

Законопроект, внесенный правительством в конце марта, предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. В принятом законе содержится подробное описание процедуры проведения аукциона.

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота. В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут «реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ».

Как сообщил «Интерфаксу» Илья Шестаков, речь идет о строительстве судов-краболовов длиной свыше 50 метров. Других технических характеристик не предусмотрено. «В рамках тех предложений, что мы вносим, планируется закрепить только суда-краболовы. Мы не планируем и не видим необходимости расширять этот перечень», - уточнил он. Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

По расчетам Росрыболовства, начальная цена лота по крабовым аукционам будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов. «Это начальная стоимость, чтобы все могли участвовать, от нее же еще зависит внесение залога для проведения аукциона. Такая начальная цена - для того, чтобы не было завышенного значения стоимости, и чтобы не было такого, что кто-то не смог принять участие только потому, что надо большую гарантию обеспечительную», - пояснил г-н Шестаков. По его словам, ведомство ожидает, что лоты будут проданы дороже.

ОДНАКО

Ранее сообщалось, что в бюджет РФ на 2019 год от проведения крабовых аукционов уже заложен доход в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. При этом никто никогда не назовет точную цифру потерь, которые понесут компании, уже работающие на рынке по сложившемуся историческому принципу.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.