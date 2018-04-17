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Подведены итоги 16-го регионального интернет-конкурса "Торговая марка года-2017. Дальний Восток"
Проект проводит Союз "Приморская торгово-промышленная палата"
Палата инициировала и организовала реализацию этой идеи впервые в 2002 году и с тех пор проводит этот конкурс ежегодно уже в течение 16-ти лет. Многие годы сильнейшие торговые марки подтверждают свой статус, принимая участие в конкурсе. Победителей оценивает независимая экспертная комиссия жюри. Проголосовать за любимые марки может каждый житель Дальнего Востока на сайте www.branddv.ru. В этом году зафиксировано рекордное количество голосующих за региональные бренды – более 22 000 человек выразили свою приверженность брендам.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, которая имеет юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. По данному значку на упаковке или рекламных носителях компании вы всегда можете определить лидера нашего региона. Знак «Торговая марка года» – знак качества для потребителя товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.
Церемония награждения победителей состоится 20 апреля 2018 г. в отеле «AZIMUT Отель Владивосток».
Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс".
Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта.
Официальный партнер – «Приморская газета».
Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса».
Партнер проекта – компания «Рекламные Сувениры».
Информационные партнеры: телеканал «8 канал», информационное агентство «Приморье.24», бизнес-портал «I-PRIM.RU», информационное агентство «VladNews», портал АфишаVL.ru, деловой портал ZRPRESS.RU, Туристско-информационный центр Приморского края, ФортРОС- международный информационно-торговый портал, журнал «Дальневосточный Капитал», журнал «Автомир», журнал «Welcome. Владивосток», «Журнал №1», журнал «Эффект», газета «Золотой Рог», газета «Владивосток», радио "ВиБиСи", радио «Лемма», единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио».
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