Приморье получило новую железнодорожную инфраструктуру

Инвестиционный проект АО «Восточный Порт» реализуется на принципах государственно-частного партнерства

В Приморском крае частные инвесторы реализуют крупнейший портовый проект на Дальнем Востоке. В его рамках создана новая железнодорожная инфраструктура станции Находка Восточная Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), которая будет передана в собственность ОАО «РЖД».

15 апреля министр транспорта Максим СОКОЛОВ дал путевку в жизнь новому железнодорожному парку отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД. Это историческое событие, без преувеличения, произошло во время знакомства главы Минтранса с инфраструктурой крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный порт», входящего в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания».

Строительство парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка Восточная ДВЖД проходило с мая 2017 года по апрель 2018 года в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного терминала «Восточного Порта». И, что немаловажно, финансировалось за счет средств частных инвесторов - ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».

Активная фаза строительства началась с сентября 2017 года. При строительстве использовано 7,3 км железнодорожного полотна, около 350 тыс. тонн скального грунта, более 30 тыс. тонн щебня и 9 км контактной подвески электрифицированных путей, установлено более 20 км высоковольтных линий.

В результате этой глобальной работы расширен парк отправления порожних вагонов, количество путей возросло до 13, а пропускная способность увеличилась почти вдвое. К уже действующим восьми путям прибавилось пять новых, общей вместимостью 355 вагонов и полезной длиной 5,2 тысячи метров. Что позволит избавиться от «пробок» на железнодорожных путях, парализующих движение. Кроме того, на новой припортовой станции внедрена система централизованной безопасности и пневматическая почта для ускорения обмена документами и оформления порожних вагонов.

Новая железнодорожная инфраструктура станции Находка Восточная ДВЖД предназначена для распределения грузопотока как на строящуюся Третью очередь и действующий специализированный угольный комплекс «Восточного порта, так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля. Она будет передана в собственность ОАО «РЖД».

- Сегодня мы открываем ключевое звено для дальнейшего развития нашего крупнейшего специализированного угольного порта Восточный. Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы позволят решить задачи, поставленные Президентом страны в Послании Федеральному Собранию. Увеличение пропускной способности угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Это очень инновационный проект, и порт соответствует самым высоким экологическим стандартам при перевалке угля. Также это один из элементов по расширению провозных мощностей БАМа и Транссиба. Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы Третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 млн тонн. Разумеется, проект решает вопросы социальной поддержки работающих на объекте, новый терминал позволит создать дополнительно 500 рабочих мест, - отметил министр транспорта на торжественной церемонии в честь открытия парка отправления порожних вагонов припортовой станции.













Максим Соколов подчеркнул, что «открытие железнодорожного движения в новом парке общего пользования станции Находка Восточная говорит о том, что на Дальнем Востоке сформирован крупный логистический кластер. Частным инвестором реализована синхронизация развития железнодорожной и высокотехнологичной портовой инфраструктуры, что обеспечит развитие всей железнодорожной инфраструктуры восточного региона».

Глава Министерства транспорта выразил благодарность администрации Приморского края за поддержку проекта и вручил ведомственные награды работникам, принимавшим участие в строительстве парка.

Первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ, докладывая присутствующим на церемонии о готовности проекта, отметила, что создание новых железнодорожных объектов позволит увеличить мощности станции Находка Восточная на 5 млн тонн и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО «Восточный Порт» и других портов бухты Врангеля.

«Объем экспорта на Дальний Восток по железной дороге растет. Для удовлетворения высокого спроса на перевозки важно обеспечить быстрое развитие железнодорожной инфраструктуры и специализированных портовых мощностей. Партнерство с ОАО «РЖД» имеет стратегическое значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт». Строительство его Третьей очереди синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали», - сказала Ирина Ольховская.

Между тем, старт нового железнодорожного парка – это лишь часть инновационных замыслов «Восточного Порта». В недалеком будущем получит путевку в жизнь еще один проект – парк необщего пользования «Новый» для приема груженых углем поездов, прибывающих на его территорию. Запуск нового парка намечен на 1 квартал 2019 года. Уже на апрель текущего года запланировано завершение монтажа двух железнодорожных путепроводов, которые соединят Третью очередь «Восточного Порта» с путями необщего пользования парка приема груженых вагонов «Новый» и путями общего пользования парка отправления порожних вагонов станции Находка Восточная ДВЖД.

В день своего визита в «Восточный Порт» министр транспорта принял участие в «холодном» запуске высокотехнологичного погрузочного оборудования на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Пробное включение механизмов одного из четырех установленных здесь реклаймеров показало, что сложное импортное оборудование готово к эксплуатации.

Крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке - Третья очередь специализированного угольного комплекса - реализуется на принципах государственно-частного партнерства: техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование строительства ведут ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт». Сегодня готовность Третьей очереди специализированного угольного комплекса - крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке - составляет свыше 90%. И все это без привлечения средств государственного бюджета. Общий объем инвестиций портового холдинга составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей - вложения в строительство парка отправления порожних вагонов и парка приема груженых вагонов.

На фото: С запуском нового парка общего пользования станции Находка Восточная на Дальнем Востоке сформирован крупный логистический кластер.

Фото АО «Восточный Порт».