Туристов возьмут под крыло

Удобная логистика турпотоков - одна из главных составляющих успеха туристической дестинации

Основной транспортной артерией, связывающей регионы ДФО между собой и с западной частью России, выступают авиаперевозки. И в успешном продвижении межрегиональных и международных турпродуктов решающую роль играет стоимость билетов.

Стоимость авиаперелетов – один из ключевых факторов развития туризма на Дальнем Востоке. Стратегия развития туризма на территории России предусматривает снижение стоимости дальневосточных туров за счет уменьшения в ее структуре транспортной составляющей. Одной из мер поддержки, стимулирующих развитие внутреннего туризма, стало субсидирование авиаперелетов по трем направлениям: с Дальнего Востока, в Симферополь и в Калининград.

Досье "Золотого Рога": Правительство РФ утвердило перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Воспользоваться льготными авиаперелетами могут люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

На субсидирование пассажирских перевозок в 2018 году из бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда - для Дальнего Востока. Старт продаж был дан 29 марта, однако уже в начале апреля все билеты по субсидируемым тарифам на Дальний Восток были распроданы. Как отметила коммерческий директор компании «Билетур» Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, на многие даты и направления мест по льготным тарифам уже давно нет.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году международный аэропорт Владивостока впервые за свою историю обслужил более 2 млн пассажиров. Внутренний пассажиропоток составил 1398 тысяч человек (+8%), международный – 781 тысяча человек (+40%). Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока аэропорта на внутрироссийских рейсах в прошлом году обеспечили Москва, Хабаровск и Новосибирск.

Однако правительством было принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году. Так, из Резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении будет дополнительно выделено полмиллиарда рублей. По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям, а на дополнительные средства удастся приобрести еще примерно сто тысяч льготных билетов. Помимо программы субсидируемых тарифов, «Аэрофлот» продолжает продажу авиабилетов в рамках программы «плоских тарифов». Билет по фиксированному – «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. С 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами ДФО. По прогнозам экспертов, благодаря этому в текущем году дополнительно смогут купить билеты по доступной цене 900 тысяч человек.

Успех «Восточного кольца» – в тарифах

Без снижения стоимости транспортной составляющей в туристическом продукте невозможна и реализация «Восточного кольца России». «Развитие бренда «Восточное кольцо» и внутреннего туризма на Дальнем Востоке должно сопровождаться субсидированием авиабилетов, а также введением единого тарифа, – считает директор «Туристско-Информационного Центра Приморья» (ТИЦ) Дарья ГУСЕВА. – Причем такая мера активизирует не только путешествия дальневосточников по ДФО, но и стимулирует интерес жителей западной части России. Опыт туристических выставок в Москве это подтвердил. Когда мы сообщали, что стоимость авиаперелета до Владивостока и обратно составит всего 22 тысячи рублей, а продолжительность полета – 8 часов, люди искренне удивлялись. Стоимость перелета оказывалась приятным сюрпризом. Впрочем, остается тяжело преодолеть другой стереотип: жители западной части России привыкли к коротким перелетам. Всего через два часа они могут оказаться в другой стране, а магистральные перелеты в другую часть РФ вызывают у них страх. Но у нас подрастают молодые туристы, которые с интересом рассматривают такие длительные путешествия. И в этом плане субсидирование еще больше укрепляет межрегиональный туризм».

По словам Дарьи Гусевой, в свою очередь «плоский тариф» стимулирует интерес к маршрутам «Восточного кольца». Удобные стыковки и демократичные цены позволяют жителю Москвы посетить Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский за несколько дней. Стоимость перелетов и экскурсионной программы с посещением трех регионов ДФО обойдется до 100 тысяч рублей. «Думаю, с годами эта цена будет снижаться, и мы сможем развиваться дальше, – уверена директор «ТИЦ Приморья». – К тому же у нас развиваются железнодорожные перевозки, и люди, приезжающие во Владивосток, с удовольствием отправляются в железнодорожное путешествие до Иркутска. Причем возможность проехать по знаменитой Транссибирской магистрали привлекает не только российских туристов, но и иностранных гостей столицы Приморья».

Азия открывает воздушное пространство Владивостока

Эксперты отмечают, что воздушное сообщение между Владивостоком и странами АТР ежегодно увеличивается. Наибольший прирост среди международных направлений наблюдался на рейсах в направлении Республики Корея – 44%, на китайском направлении – 29%, на японском – 81%. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока принесли линии в Сеул, Токио и Чанчунь. В прошлом году новыми международными партнерами воздушной гавани Приморья стали авиакомпании Sichuan Airlines, JEJU Air, а маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми направлениями: Санья, Чхонджу, Осака и Ордос. В апреле этого года Приморье и Республику Корея связала еще одна воздушная линия – Владивосток-Тэгу. Рейс выполняется три раза в неделю авиакомпанией-лоукостером T’way Air, которая ранее не была представлена на Приморском рынке.

«Появление новых авиакомпаний в воздушном пространстве Владивостока – это совместная работа бизнеса и власти, – считает Дарья Гусева. – Закон о Свободном порте, электронная виза, соглашения о безвизовом обмене: все это способствует увеличению туристических потоков и появлению новых авиаперелетов. Мы отмечали, что многие иностранные туристы в прошлом году приезжали в Приморье для того, чтобы протестировать безвизовый режим. И, судя по количеству молодежи из Республики Корея, которая начала активно летать во Владивосток, появление новых авианаправлений между двумя странами не заставит долго ждать».

Внутрикраевой взлет

Помимо межрегиональных и международных воздушных сетей, в Приморье развивается малая авиация, которая связывает отдаленные районы края. Появление таких маршрутов способствовало рождению новых туристических продуктов, которые привлекают иностранцев и россиян. «Благодаря малой авиации можно развивать такие продукты и использовать туристические магниты северных районов Приморского края. И первый запрос на поездку на север Приморья поступил от южнокорейских туристов, – рассказала Оксана Зяблова. – Корейцы часто посещают поселения предков, поэтому они с удовольствием ездят в Уссурийск, Хасанский район. Кроме истории древних поселений, корейцы знакомятся с богатой природой края и этнографией – бытом и обычаями удэгейцев. Мы проработали транспортную схему, нашли новых партнеров. В итоге поняли, что некоторые иностранцы готовы к жестким условиям и остаются в восторге от жизни в охотничьих зимовьях, не нуждаясь в дополнительной инфраструктуре».

Досье "Золотого Рога": В настоящее время на современных самолетах DHC-6 авиакомпания «Аврора» выполняет рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку и обратно, а также из Кавалерово в Хабаровск и обратно. Еще два воздушных судна авиакомпании «Дальнереченск Авиа» летают на север края: самолетом АН-2 можно воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. А вертолет Ми-8 летает по направлениям: Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Агзу и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга и обратно. За восемь месяцев 2017 года обе авиакомпании обслужили на внутрикраевых воздушных линиях 27 680 человек.

Дарья Гусева уверена, что несмотря на то, что длительные поездки у иностранных туристов пока еще не пользуются спросом, подобные продукты необходимо развивать. «Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, туристические потоки региона постоянно растут. И турфирмы не должны бояться проводить работу по формированию маршрутов с использованием малой авиации. Мы понимаем, что бизнес опирается на спрос, который ориентирован на турпродукты с экскурсиями в двухчасовом радиусе от Владивостока. Но это не значит, что мы должны останавливать работу над более длительными маршрутами – к тому же, запросы есть, и туристы получают колоссальное удовольствие от посещения наиболее отдаленных уголков края», – поделилась директор «ТИЦ Приморья».

МНЕНИЕ

Директор туристической фирмы «Пять звезд» Оксана Зяблова:

- Субсидирование авиаперелетов хорошо стимулирует туристический рынок. Жители Дальнего Востока получили возможность путешествовать по России. И мы отмечали высокий спрос владивостокцев на экскурсионные программы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, которые заказывались у нас. Молодежь и пенсионеры летали очень активно. В этом году, несмотря на ожидания дальневосточников, билеты кончились быстро, и спроса на эти направления нет. Как нет и обратного туристического потока из западной части России.

На фото: Без развитых и доступных авиаперевозок о развитии туризма в регионе не может быть и речи.

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