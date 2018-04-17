Экскурсии обрастают легендами

Мировой рынок желает видеть во Владивостоке турпродукты с интересной концепцией

Календарная весна во Владивостоке начинает подкрепляться весенним теплом солнца, и на улицах города все чаще встречаются туристические группы. Совсем скоро столица Приморья будет принимать уже массовый поток путешественников, и в этом году гостей региона порадуют не только новые маршруты, но и необычные концепции, в которые упаковали уже знакомые туристические продукты. Новые акценты наметились и в сфере подготовки экскурсоводов.

Формирование туристических маршрутов в Приморском крае – сфера ответственности туристических операторов. В поисках новых фактов или мест показа работники турфирм обращаются за помощью к историческим обществам, краеведам, которые проводят изыскания в архивах. Именно так в свое время была обнаружена информация об Элеоноре ПРЕЙ, истории которой сейчас посвящена целая экскурсия. Так новый исторический факт со временем ложится в сеть городских экскурсий Владивостока.

Маркетинговый диктат

При этом мировой туристический рынок диктует свои условия – помимо насыщенного маршрута, путешественников интересует легенда, под эгидой которой он продвигается. «Сегодня мы следуем этой тенденции и пытаемся раскрасить набор маршрутов новыми концепциями, – рассказала директор «Туристско-Информационного Центра Приморья» Дарья ГУСЕВА. – Так, мы продвигаем новый бренд: гастрономический уикенд во Владивостоке. Он включает не только обзорную экскурсию по городу, но и посещение гастрономических фестивалей, а также ресторанов Владивостока и магазинов «Приморский кондитер». Туристы с интересом знакомятся с дальневосточной кухней, пробуют линейки шоколадной продукции. Сама обзорная экскурсия тоже претерпела маркетинговые изменения. Теперь на рынке появился пешеходный маршрут «Тигры Владивостока», который есть в картах «ТИЦ». Он проходит по основным улицам города, включает посещение видовых площадок, кампуса ДВФУ и Приморского океанариума. Обладатель такой карты может пройти квест и сфотографироваться с памятниками тигров нашего города. Выложив фото в сеть и посетив «ТИЦ», путешественник получает приз».

По аналогичному принципу упаковывались в концепции и маршруты «Восточного кольца России». Раньше эти туры назывались: «Владивосток – Хабаровск – Сахалин. 10 дней 9 ночей», а теперь это «Легенды Тихого океана». «Владивосток – Петропавловск-Камчатский. 5 дней 4 ночи» сейчас получил название «Огненный тигр». К новому наименованию прилагается легенда, и у туриста появляется дополнительный интерес. Необычная подача может внести изменения даже в уже знакомую достопримечательность, вовлекая путешественника в историю или квест.

Как отмечает Дарья Гусева, запросы на новые концепции поступают в «ТИЦ» регулярно. «Мы обеспечиваем прием круизных туристов, встречаем гостей региона в аэропорту, общаемся с представителями туристической отрасли и заинтересованными путешественниками на тематических выставках. Например, недавно от турфирм Японии поступил запрос на тур для молодых девушек. Такой продукт должен включать в себя дом мод, аптеку ТИНРО, где можно приобрести косметические препараты, а также кондитерскую фабрику, – рассказала директор «ТИЦ». – Получая такую информацию, мы делимся ею с турфирмами и помогаем продвигать новые продукты. Причем мы четко разделяем аудиторию: туры, которые создаются для корейской молодежи, мы не будем предлагать китайским пенсионерам, и наоборот».

Рынок в развитии

В настоящий момент туристическая отрасль Приморского края находится на стадии развития, и в туристических фирмах не работают маркетологи. Впрочем, растущие турпотоки дают шанс на жизнь таким профессиям будущего, как community-менеджер и режиссер туристических маршрутов.

На туристическом рынке сегодня идет активное продвижение не только Владивостока, как туристической дестинации, но и Приморского края. К сожалению, пока Приморье остается малоизвестным, хотя бренд Владивостока уже завоевал любовь мирового туристического сообщества. Поэтому власти и туристические фирмы региона стараются увеличивать время пребывания туристов. Из-за популярности коротких поездок гости Приморья успевают ознакомиться только с достопримечательностями Владивостока и его окрестностей в радиусе двухчасовой поездки. При этом регион может похвастаться более 6000 уникальных объектов, которые позволят в течение 10 лет посещать Приморский край и ни разу не повторить туристического маршрута.

Как отметила Оксана ЗЯБЛОВА, директор турфирмы «Пять звезд», главными туристическими магнитами, которые манят путешественников за пределы Владивостока являются особо охраняемые территории. «В национальном парке «Земля леопарда» появилась гостиница и открылся новый маршрут: «Тропа леопарда», по которому можно ходить не только в сопровождении сотрудника нацпарка, но и самостоятельно. Это значит, что транзит туристов в Хасанский район сможет остановиться на несколько дней и свободно посетить национальный парк и насладиться красотой мест обитания редкой дальневосточной кошки. Другой известный заповедник, который также привлекает туристов в Хасанский район – Морской. Обе заповедные территории – уже два сформировавшихся и известных бренда, которые интересны путешественникам со всего мира. Активно развивается в этом направлении и Сихотэ-Алинский заповедник, с которым туристические потоки может связать малая авиация», – считает менеджер турфирмы.

Маршруты упираются в гидов

Но любой, даже очень хорошо продуманный экскурсионный продукт не сможет восхитить туриста, если презентацию мест показа проводит незаинтересованный человек. Зацепить и вдохновить путешественников красотами территории может только профессиональный экскурсовод. Такой специалист может подтвердить свои компетенции не только сертификатами, но и количеством благодарных туристов, которые неоднократно возвращаются и более детально знакомятся с территорией. Чтобы достичь такого уровня, необходимо учиться: мировая практика показывает, что специалист, прежде чем заниматься каким-то родом деятельности, должен получить соответствующее образование. И экскурсоводы в этом плане не исключение.

Профессиональная подготовка гидов ведется на базе ДВФУ и ВГУЭС, а в дальнейшем уже работающих экскурсоводов ждет процедура обязательной аттестации, которая позволит подтвердить компетенции. «Нередки случаи, когда гид работает на туристическом рынке уже не первый год, не имея соответствующего образования, – поделилась Дарья Гусева. – Чаще всего - это заинтересованный человек, который любит историю города и края, и может общаться с людьми. Но в этой работе нельзя полагаться только на талант рассказчика и хорошую память, поскольку профессия гида подразумевает не только знания исторических фактов, но и включает безопасность туристов на маршруте, а также умение правильно преподносить информацию. Работа экскурсовода без образования влечет серьезные потери для туристической дестинации, и вред исчисляется «потерянными» туристами. Когда путешественнику нравится регион, он вернется сам, либо посоветует приехать друзьям и родственникам. И когда гид, не знающий технологии экскурсионной деятельности, создает негативный имидж территории (часто неосознанно), дестинация теряет потенциальных туристов».

С прошлого года в Приморском крае введена добровольная аттестация гидов и гидов-переводчиков. В настоящий момент свою квалификацию подтвердили 29 экскурсоводов, список которых пополнится после 20 апреля, когда пройдет очередная аттестация. Она помогает гидам познакомиться с процедурой и подготовиться к прохождению обязательной аттестации, введение которой планируется к 2019 году. Для русскоговорящих гидов ее прохождение будет обязательно раз в пять лет, а для экскурсоводов, принимающих иностранных туристов – раз в два года. «Технология добровольной аттестации будет мало чем отличаться от обязательной. Но экскурсоводам, которые уже проходили такую процедуру, будет намного легче подтвердить свои компетенции. И наш регион покажет хороший результат потому, что была проделана большая домашняя работа. Мы уже выпускаем форменные бейджи, которые используются аттестованными экскурсоводами», – уверена Дарья Гусева.

При этом для экскурсоводов, которые не пройдут обязательную аттестацию, предусмотрены специальные санкции. Отследить легальность гида просто – достаточно отсканировать QR-код на бейдже, который выведет на сайт «ТИЦ Приморья». Если экскурсовод прошел обязательную аттестацию, его имя и фамилия будут в списках. Если такого человека в списках нет, штрафы предусмотрены не только для самого гида, но и для компании, привлекшей его к работе. Правда, пока остается открытым вопрос о том, какой орган возьмет на себя контролирующую функцию. Впрочем, гражданскую позицию никто не отменял, и по словам директора «ТИЦ», любой житель или гость Владивостока, усомнившись в легальности работы гида, может обратиться к сотрудникам полиции.

МНЕНИЕ

Директор «Туристско-Информационного Центра Приморья» Дарья ГУСЕВА:

- Фактически программа развития туризма формировалась с 2008 года, а государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы появилась всего пять лет назад. Пока шел этап формирования, пока отрасль научилась работать в рамках этой стратегии, прошло время. Теперь можно пожинать плоды: увеличившийся туристический поток.

Мы ежегодно превышаем показатели предыдущего периода, и это говорит о том, что отрасль двигается в нужном направлении. Безусловно, потолка мы еще не достигли – есть куда стремиться.

На фото: Полюбившийся жителям Приморского края круизный лайнер Costa NeoRomantica, впервые зашедший в акваторию региона в мае прошлого года, и трижды за сезон возвращавшийся к приморским берегам, снова посетил Приморье. В субботу, 14 апреля, судно доставило во Владивосток около 1400 гостей из Южной Кореи.

Фото автора.