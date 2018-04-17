Койко-место для туриста

В Приморье активно развивается сервис для туристов среднего класса

Количество гостиниц в Приморском крае увеличивается по мере роста въездных турпотоков. По данным департамента туризма Приморья, количество мест в коллективных средствах размещения составляет сегодня около 39 тысяч. Расширение и улучшение гостиничного сервиса учитывается в Государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».

Однако официальная статистика не учитывает малые и микропредприятия - хостелы и гостиницы на дому. По словам главы краевого департамента туризма Константина ШЕСТАКОВА, по неофициальным подсчетам количество койко-мест в КСР Приморья сегодня превышает 70 тысяч.

При этом останавливаться в хостелах и гостиницах на дому предпочитают люди среднего достатка, в том числе семьи: еще бы, ведь траты на такое размещение ниже на 30-40%, чем те же траты на номера в гостиницах. Так, двухместный номер в «звездном» отеле Владивостока обойдется семье с одним ребенком в среднюю сумму 3 тыс. рублей за ночь. При этом снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом на сутки в столице Приморья стоит 1600 рублей, двухкомнатную - 2500 рублей. Примерно такие же расценки на отдельные номера в краевых хостелах, однако, снимая квартиру посуточно, семья получит в индивидуальное пользование кухню и санузел, что даже ценнее, чем завтраки в гостиницах и бесплатные чай и кофе на общих кухнях в хостелах. Более того, с развитием тенденции индивидуального туризма в обход туроператоров и гостиниц, многие путешественники стараются абстрагироваться от сервиса. Как правило, за квартирами, сдаваемыми в аренду посуточно, следят меньше, чем за номерами в отелях: что-что, но к вам уж точно не будут приходить с уборкой по несколько раз в день.

Само собой, выбор такой квартиры в Приморье сопряжен с некоторыми рисками, а обратная сторона вышеперечисленных плюсов - не менее значительные минусы. Так, собственники, сдающие квартиры в аренду посуточно, далеко не всегда оформляют официальный бизнес, и не всегда платят подоходный налог, иными словами - работают «всерую», что позволяет некоторым из них мошенничать и филонить. Кроме того, нет гарантии, что туристу не попадутся агрессивные соседи, недовольные тем, что рядом с ними все время проживают новые люди, ведь неизвестно, кто и для чего снимал эту квартиру до вас. Отсутствие официальной регистрации в качестве средства размещения позволяет собственникам экономить на таких важных аспектах сервиса, как качественная стирка постельного белья и полотенец, дезинфекция санузла и помещений. Так что, с одной стороны, беспокоить вас будут меньше, но, возможно, будет лучше заехать с собственными наволочками, простынями и полотенцами, а также провести влажную уборку собственноручно, даже если с виду в квартире порядок.

Именно поэтому эксперты советуют снимать квартиры посуточно у проверенных собственников, а также через проверенные сервисы.

Модернизация услуг

Значительная масса квартир посуточно в Приморье сдается через популярный местный сервис FarPost. Если подыскивать вариант здесь, следует обратить внимание на то, как давно автор объявления работает на сайте, и что предлагает. Грамотный турист при желании может подыскать вариант в привлекательном районе города, с бронированием без предоплаты, с ненавязчивым, но качественным сервисом, и даже с возможностью получить пакет отчетных документов, что особенно важно для командированных туристов.

К примеру, богатый ассортимент таких квартир предлагает сервис Sunrise-flat. Пожалуй, это одна из немногих компаний в городе, которая законно и массово специализируется на предоставлении услуги «Гостиница на дому». Турист может выбрать из более чем 30 квартир, большая часть которых расположена в центре и в других удобных районах города. Правда, здесь вам предложат заплатить залог 3000 рублей, что может вызвать подозрение. Однако у компании есть гостиничные проекты, которые уже успели закрепить за собой хорошую репутацию - это мини-отель «Лампа» и апарт-отель «Sunrise».

Еще одна компания, «Vl Avangard Stay Apartments», кроме отдельной небольшой гостиницы также предоставляет услугу аренды квартир посуточно. В распоряжении организации 17 однокомнатных квартир, снять которые можно примерно за 2 тыс. рублей в сутки без залога, а взамен получить уборку квартиры, смену белья, отчетные документы любой формы с подтверждением, а также возможность безналичного расчета.

Снять гостиницу на дому в Приморье можно и у собственников, а также через риэлторов. Тенденция, при которой гостиницы расширяют свой номерной фонд за счет привлечения жилых квартир в многоквартирных домах, для Владивостока сравнительно новая, отмечают эксперты.

- При этом гостиницы берут на себя дополнительную функцию риэлторского агентства, - отмечает независимый риэлтор Александр РЯЦКОВ. - Тенденция начала развиваться примерно 3-4 года назад, когда в Приморье хлынула масса иностранных и командированных туристов. В России это уже старая практика. Как это происходит? Владельцы гостиницы буквально создают дополнительный сервис в своем бизнесе: они либо покупают квартиры и сами приводят их в товарный вид, либо заключают соответствующий договор с собственниками квартир, или с риэлторами. Условия могут быть разные: либо собственник сам приводит квартиру в порядок, либо бизнесмен или риэлтор делает это вместо него. Как правило, подобным проектам, созданным на базе гостиниц с хорошей репутацией, клиенты доверяют больше, чем обычным риэлторам или одиночным собственникам. Вы сами можете убедиться в том, что собственников, которые самостоятельно сдают свои квартиры в посуточную аренду, во Владивостоке осталось очень мало, а те, что остались, по уровню сервиса не могут конкурировать с официальными организациями. Почему? Потому что это слишком трудоемкое дело: нужно существенно демпинговать гостиничные цены, понижая их до откровенно невыгодных, ведь следить за жильем придется неустанно, как и встречаться с новыми и новыми постояльцами, тратить средства на постельное белье, моющие средства и многое другое. К тому же, всегда есть риск нарваться на проблемы с налоговой, если такой одиночный бизнес ведется «всерую», и на недобросовестных квартиросъемщиков, способных причинить ущерб имуществу и не возместить его. Так что самостоятельные собственники охотнее сдают квартиры в долгосрочную аренду. Позитивно ли, что гостиницы стали брать на себя роль риэлторов? С одной стороны, это делает рынок более надежным, а с другой - цены на квартиры посуточно в будущем могут превысить стоимость номера в отеле, и мы потеряем целый сегмент дешевого номерного фонда.

На лопату не закроют

С 2019 года номерной фонд Владивостока может обеднеть: по новому закону, принятому в Госдуме РФ, размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах можно будет только с согласия жильцов дома. Если быть точнее, то отельеру необходимо будет получить согласие 2/3 части подъезда, в котором находится гостиница, а также минимум половины всего дома. При этом право вето на организацию гостиницы останется у жителей смежных с ней помещений.

Напомним, что поправки к Жилищному кодексу, которые предусматривают запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, были внесены на рассмотрение Госдумы еще осенью 2015 года. Уже в мае 2016 года документ был одобрен в первом чтении, однако второе чтение назначено не было. Именно тогда хостельеры России и Владивостока не на шутку обеспокоились перспективой собственного закрытия. Представители сферы отправили в Госдуму массу писем, объясняющих, почему закрытие бюджетных средств размещения повлечет за собой огромные потери для туристической отрасли и экономики страны. Поддержали их и большинство органов местного самоуправления.

Позже, в сентябре, прошло совещание у вице-премьера Дмитрия КОЗАКА, в рамках которого обсудили и законопроект о хостелах. В итоге решили подготовить поправки, разрешающие размещение таких гостиниц в жилых домах, и прописать механизм контроля над ними. В частности, предлагалось не распространять конституционный принцип неприкосновенности жилища на помещения хостелов для того, чтобы их могли проверять надзорные органы.

Однако, по мнению экспертов, в результате законотворчества многие хостелы в жилых домах все равно закроются, ведь жильцы зачастую негативно относятся к таким организациям в своих домах. Несмотря на это, разработка соответствующей нормативно-правовой базы для хостелов на федеральном уровне все еще ведется. Цель при этом - сделать гостиницы в жилых домах наиболее комфортными для клиентов и наименее беспокойными для жителей этих домов.

МНЕНИЕ

Ущемление хостелов обернется большими проблемами

«Малые средства размещения в Приморье несут высокую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей», - комментировал президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ.

«В этом случае ущемление хостелов на законодательном уровне приведет не только к росту цен в «больших» отелях, но и к формированию негативного имиджа региона. Подобные круглые столы позволяют профессиональному сообществу совместными усилиями искать решение наболевшего вопроса. Нам также помогает поддержка со стороны краевой администрации: в Государственную думу от имени губернатора ушло письмо о несогласии с законодательной инициативой в данной сфере», - считает эксперт.

Малые средства размещения в Приморье несут высокую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.