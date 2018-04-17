Корейский извоз

Korean Air помогает продвижению Владивостока на туристическом рынке

Korean Air включила Владивосток в список рекомендованных мест для путешествий. Столица Приморья стала первым и пока единственным российским городом, который авиакомпания присоединила к престижной программе привилегий Excellent Boarding Pass. Партнерами Korean Air во Владивостоке стали кафе и рестораны, а также Приморский государственный музей имени Арсеньева и Приморская государственная картинная галерея.

Korean Air выполняет рейсы в более 120 направлений 43 стран. И все эти рейсы доступны пассажирам, летящим из или во Владивосток через Сеул со стыковкой в Инчхоне. Авиакомпания видит стабильный рост интереса к путешествиям и своим услугам: в этом году Korean Air впервые значительно увеличила провозные емкости на весь период летней навигации. Рейсы в Сеул сейчас обслуживает не среднемагистральный Boeing, а дальнемагистральный лайнер A330. «Пассажиропоток стабильно растет с каждым годом. Особенно ощутимо спрос увеличивается в летний период. Если говорить о направлениях, то жители Владивостока обычно летят в Пхукет, Бангкок, Нячанг, Денпасар, Гуам и другие «пляжные» направления. Во Владивосток, прежде всего, путешествуют корейцы, хотя, благодаря удобным стыковкам и обширной карте полетов, нашими услугами пользуются жители Японии и стран ЮВА», - отметили в пресс-службе Korean Air.

Досье "Золотого Рога": Южная Корея - стратегический партнер Приморья на туристическом направлении. Последние несколько лет турпоток из этой страны в край демонстрирует положительную динамику. Если в 2015 году гостями региона стали около 30 тысяч южнокорейских путешественников, то в 2016 году край посетили уже более 50 тысяч граждан этого государства, а по итогам 2017 года южнокорейский турпоток превысил 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние десять лет. По словам экспертов, таких результатов удалось достичь благодаря введению безвизового режима и мерам привлечения туристического потока в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».

Благодаря программе привилегий Excellent Boarding Pass, клиенты авиакомпании обычно получают фиксированную скидку в заведениях по всему миру. Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Korean Air, для запуска программы были выбраны одни из лучших мест Владивостока: рестораны, музеи и галереи, которые можно порекомендовать самым близким людям. Теперь владелец посадочного талона на рейс Korean Air KE 981 «Инчхон – Владивосток» может рассчитывать на 10-процентную скидку от суммы счета в ресторанах города, а музей Арсеньева и Приморская картинная галерея предлагают 50-процентную скидку на посещение. «Сейчас программа включает исключительно культурные институции и рестораны. Однако мы открыты к сотрудничеству и планируем расширить список мест в ближайшее время», – добавили представители авиакомпании.

Директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья ГУСЕВА уверена, что включение Владивостока в программу авиакомпании положительно влияет на узнаваемость города на международном туристическом рынке. «Это большое достижение, когда сама авиакомпания бесплатно информирует свою целевую аудиторию об объектах Приморского края у себя на сайте и в СМИ. Мы продолжим совместную работу, а также, благодаря этому опыту, сможем выстроить диалог с другими авиакомпаниями. Уже сегодня мы прорабатываем совместный проект с китайским авиаперевозчиком - China Southern Airlines. С августа 2017 года компания выполняет прямые пассажирские перевозки из Владивостока в Шеньян и обратно», – рассказала директор ТИЦ.

Korean Air продвигает путешествия в Россию и другими способами. Этим летом в Южной Корее впервые прошла рекламная кампания, направленная на продвижение России как туристического направления. В течение четырех месяцев, с мая и по сентябрь, на крупнейших телевизионных каналах страны была показана серия роликов рекламной кампании «Клуб путешественников. Россия», которая была организована Korean Air. Кампания проходила не только на телевидении, но и на радио, и в интернете, также использовалась наружная реклама, реклама в театрах и на общественном транспорте.

Темой кампании стала история путешествия четырех друзей по просторам России. Как отмечает представитель Korean Air, съемки рекламы проходили спонтанно, без определенного плана. В 14 снятых роликах были показаны Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. К запуску рекламной кампании был подготовлен специальный сайт, на котором корейские путешественники могут узнать больше об особенностях и культуре России. Также на этом сайте представлены все видеоролики кампании «Клуб путешественников. Россия». Бюджет кампании не раскрывается, но проект «Клуб путешественников. Россия» стал одной из самых больших инвестиций Korean Air в продвижение конкретного туристического направления за последнее время.

Досье "Золотого Рога": В прошлом году Korean Air вошла в тройку ведущих международных авиакомпаний России National Geographic Traveller, была в очередной раз признана «лучшей авиакомпанией для бизнес-путешественников» по версии Business Travel & MICE Award, впервые удостоилась премии Business Traveller Russia and CIS Awards в одной из номинаций.

Результаты активного продвижения уже сказываются на структуре туристического потока Владивостока. «4-5 лет назад можно было бы с уверенностью утверждать, что 80% путешественников относятся к сегменту business travel. Однако с введением безвизового режима и массированной рекламной кампанией Владивостока и России в Южной Корее ситуация изменилась. Сейчас число путешественников в сегментах business и leisure делится примерно поровну. Выделить конкретную причину или мотив путешествия во Владивосток не получится. Свою роль играет множество факторов и преимуществ. Это прекрасная природа, невысокие цены на проживание и развлечения, возможность отправиться в путешествие по знаменитой Транссибирской магистрали (спланировать подобное путешествие достаточно просто – Korean Air выполняет рейсы и в Иркутск, и в Москву). Многих путешественников из Азии привлекает возможность всего за пару часов оказаться в европейской стране и прикоснуться к великому искусству русского балета, посетив Приморскую сцену Мариинского театра», – рассказали в Korean Air.

На фото: Во Владивосток на самолетах Korean Air, прежде всего, путешествуют корейцы, хотя, благодаря удобным стыковкам и обширной карте полетов, услугами авиакомпании в этом направлении пользуются жители Японии и стран ЮВА.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.