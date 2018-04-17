Мусор превращается…

Региональный бизнес при поддержке властей может серьезно заняться отходами в рамках развития ТОРов

Ряд проектов, которые предполагается реализовать в ТОР «Надеждинская» на основе критериев Государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, уже заявлены. Это, к примеру, сборное производство электрокаров, выпуск топливных брикетов из использованных памперсов по японской технологии… Еще один значимый проект – строительство мусоросжигательного завода с утилизационной мощностью 100 тысяч тонн ТБО в год – находится в стадии предложения.

Насколько это важно, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал общественный эксперт, ведущий специалист компании ООО «Свежий воздух» Леонид Ефимович ПИНЧУК:

- Леонид Ефимович, с чем связана идея создания такого предприятия?

- Действительно, мы с научным руководителем Тихоокеанского института географии ДВО РАН академиком Петром БАКЛАНОВЫМ предложили в ТОР «Надеждинская» расположить мусоросжигательный завод на 100 тысяч тонн в год. Наше предложение нашло понимание, и если строительство такого завода будет включено в программу развития ТОР, то надо будет искать инвестора. Что касается технико-экономического обоснования, то мы его фактически сделали, потому что здесь решение проблемы твердых коммунальных отходов возможно по аналогии с Уссурийском, где тоже предполагается построить такой завод.

Проблема с ТБО очень актуальна и в местном масштабе, и во всероссийском. Мы видим, как накаляется обстановка, где не умеют управлять мусором как следует.

- Как в Волоколамске?

- Да. И здесь важно, чтобы административные и бюджетные ресурсы решали эту проблему. При этом желательно осуществлять коммерчески выгодные проекты, чтобы частный инвестор мог прийти в эту сферу и успешно работать. Важно это делать в комплексе, развивая тему государственно-частного партнерства, где муниципальные органы берутся за инфраструктурные объекты, а частные инвесторы – за свои объекты, в том числе по переработке ТБО.

- А нужны ли они нам?

- У тех специалистов, которые проблемой мусора занимаются серьезно, сложилось четкое понимание, что базовым предприятием по обращению с ТБО может быть именно мусоросжигательный завод. А где это выгодно, он может работать в комплексе с какой-то переборкой.

- То есть, связка нашего Спецзавода №1 во Владивостоке и городского полигона ТБО – это оптимальное решение?

- Они друг друга дополняют, но не особенно. Завод - уникален. Работает хорошо. Имеет три котла, и два из них горят непрерывно, а один в резерве. Каждый котел в час сжигает по шесть тонн. В целом около 200 тонн в сутки. Завод имеет колоссальный опыт и рентабелен. По-моему, ему как-то не дают нормально зарабатывать. Муниципальное предприятие продает вырабатываемый пар монополисту в два раза дешевле коммерческих цен. Мы пытались понять почему, но нам эти секреты никто не раскрыл. Тем не менее, экономика у завода хорошая – он производит достаточно много тепла и полностью себя оправдывает. Зарплата работников - около 30-40 тысяч.

Технология позволяет заводу без лишних затрат загружать мусор в котлы и хорошо его сжигать. Сейчас он принимает в год около 60 тысяч тонн отходов, но может и 100 тысяч. Единственно, уже есть технологии, которые позволяют работать более экологически чисто. Поэтому предприятие надо постоянно обновлять. Тогда оно будет успешно работать и обеспечивать город теплом. Хотя, вероятно, есть какие-то претенденты на его территорию, которые под маркой, что он вредит, ставят вопрос о его сносе.

- Что, на ваш взгляд, сегодня особенно актуально для этого спецпредприятия?

- Ранее каждые сутки через его трубу в виде пыли уходило около полутонны выбросов. Поэтому народ и жаловался. И – запах. Есть летучая часть отходов, которая, если не сгорает, то уходит в дым. Она содержит несоженную часть органики и запахи. Может быть и какую-либо заразу. Поэтому выбросы, отходы обязательно надо дожигать.

Увеличение вредных выбросов здесь происходит при загрузке в котел новой порции мусора. Это хорошо заметно, когда из трубы завода идет сизый, а иногда черный дым. А рядом из труб котельной «Северная» поднимается белый пар – она работает на газе…

Наша компания предложили поставить на заводе плазматроны – эффективные быстродействующие горелки, которые при температуре до 1 500 градусов уничтожали бы в камере дожигания то, что не сгорело в котлах. Сейчас на заводе установили рукавные фильтры за 14 миллионов. Но этого недостаточно. Надо устанавливать дожигание.

Что же касается подразделения Спецзавода №1 – полигона ТБО в районе Щитовой, то там переборкой ТБО занимается около 100 человек, и каждому хотя бы 20 тысяч рублей в месяц надо платить. Поэтому убытков в прошлом году здесь было около 150 миллионов. И кто-то же эту «дыру» закрывает!

- Может быть, роботов на переборке не хватает?

- Роботы денег стоят! И за «копейку» их не приобретешь. Поэтому – все вручную. И частные компании, которые пытаются заниматься раздельным сбором отходов, тоже стали уходить в тень, потому что иначе – себе в убыток. Вторичный ресурс оказался слишком хлопотен – требования к нему сегодня повышены.

Кроме того, современный полигон ТБО – это очень дорогое сооружение. В районе б. Щитовой ранее подготовленный участок уже заканчивается, и, чтобы построить следующую его очередь, требуется минимум 150-200 миллионов рублей.

Подобная проблема сегодня и в Арсеньеве, где по новой краевой территориальной схеме по обращению с отходами на городскую свалку собираются замкнуть три соседних района. Чтобы ее расширить и довести мощность приема до 50 тысяч тонн в год, тоже требуется порядка 150 миллионов.

К сожалению, психология чиновников и власти устроена так, что на строительство свалок они сейчас готовы идти, а когда ставишь вопрос, что надо строить мусоросжигательный завод, который фактически снимет проблему со свалкой, то здесь решение буксует.

- В Надеждинском районе давно проблемы с растущей свалкой, а о таком предприятии ранее почему-то даже не мечтали.

- Свалка в поселке Мирном - обычная, классическая, грязная. На самой площадке работают вроде бы по правилам, но в округе вся природа засорена разными пластиками и главное, из-за стоков от свалки природа в округе отравлена. Конечно, ее обваловка есть, но, когда идут сильные дожди, все равно многое уходит за пределы ее территории.

Мы обращались в администрацию района с предложением установить специальный котел для сжигания мусора на котельной в районе поселка Новый, чтобы меньше отходов шло на свалку. Прошло какое-то время, и нам ответили, что свалочники возмутились - у них все хорошо, а тут собираются забрать их объем...

- Теперь предложение стало радикальнее?

- Да. В ТОР «Надеждинская» попросили выработать пакет рекомендаций по созданию перерабатывающего отходы производства, которое было бы успешно в рамках льготного режима. Я подготовил и дал рекомендации. Действительно, проект мусоросжигательного завода здесь становится по-настоящему привлекательным для инвесторов. Особенно, если рядом с ним будет потребитель тепла, что уже само по себе делает его рентабельным. Конечно, мусоросжигательный завод желательно ставить рядом со старой свалкой, потому что ее все равно нужно уничтожать. И когда вывозимого из населенных пунктов мусора не будет хватать на подаче, то всегда можно брать его со свалки, и таким образом обеспечивать заводу непрерывную работу.

Производственный кластер ТОР обязательно надо будет обеспечить теплом, что сможет делать завод. Но есть варианты, предусматривающие и полную его независимость. Например, при нем может быть построено тепличное хозяйство. И это получается очень экономично и выгодно.

Такой завод не будет испытывать проблем с топливом – потенциально на него пойдет очень хороший объем ТБО. Он сможет принимать отходы не только от Надеждинского района, но и со всего Артема и Советского района Владивостока. Но потреблять мусора он должен будет начиная от 50 тысяч тонн в год. Меньше – не выгодно.

Мы передали наши предложения по заводу губернатору Андрею ТАРАСЕНКО. Он поручил проработать вопрос вице-губернатору Гагику ЗАХАРЯНУ. Надеемся, что решение будет положительным.

- А высока ли цена строительства?

- Сейчас уже в Уссурийске серьезно задумались над тем, чтобы вместо свалки построить такой завод, который будет сжигать 100 тысяч тонн ТБО в год. Но я обратил внимание – в администрации города изучают предложение от германской фирмы «Сименс». А ведь строительство с комплектацией иностранным оборудованием будет, пожалуй, раз в 10 дороже, чем с использованием отечественного оборудования.

- Сегодня надежность иностранного партнера в серьезном деле очень сомнительна.

- Кроме того, потом, если завод будет построен с его помощью, его обеспечение ежегодно будет обходиться еще процентов в 30 от его стоимости.

Но и при отечественной комплектации, когда мы ее прорабатывали для Уссурийска, есть проблемы. Например, если придется заказывать проект такого завода, то где-то 10% от его стоимости будут затраты на проект. Чтобы они были значительно снижены, на мой взгляд, правительство страны в рамках осуществляемого им приоритетного проекта по строительству мусоросжигательных заводов «Чистая страна» должно заказать их типовые проекты или какие-то варианты, которые затем можно было бы использовать по всей стране.

Это позволит снижать стоимость строительства, упростить его комплектацию, возможно проще позволит решать многие вопросы. В частности - по предоставлению земли под строительство такого завода и получение согласований от порядка 30 организаций и надзоров, которые сегодня приходится выхаживать около двух лет.

В типовой проект стоит заложить все необходимые безотходные технологии. За рубежом ничего особенно покупать не надо. Все у нас производится и – дешевле: отличные котлы, очистное оборудование, разные дымососы.

Или такая проблема: котел, аналогичный тем, которые у нас стоят на Спецзаводе №1 – мощностью 10 тонн в час – сейчас выпускается в Бийске. А стоит он столько же, сколько и его доставка к нам. Простой магнитный сепаратор, то есть электромагнит – это $20 тысяч, хотя ничего сложного в нем нет…

ВОПРОС РЕБРОМ

- Небольшие компании брались за раздельный сбор, переработку и утилизацию мусора. Но первый энтузиазм куда-то пропал вместе с некоторыми из таких компаний. Что происходит?

- Все просто. Тема с раздельным сбором ТБО и ТКО нам как бы навязана опытом западных стран, где население тоже сначала живо откликнулось на это. Но в последние годы и европейцам и японцам стало очевидно, что все это довольно убыточно. Поэтому теперь у них превалирует современный подход, когда предлагается использовать главное свойство мусора – его энергетическую составляющую. То есть, на вооружение берутся методы температурной деструкции бытовых отходов, чтобы нагрузка на экологию стала минимальной, а то и вообще при переработке ТБО исключались бы вредные выбросы.

Сегодня в Японии, помимо имеющегося раздельного сбора и использования мусора как вторичного ресурса, действует около 2 000 мусоросжигательных заводов. Но свои базы по переборке и переработке мусора, ставшие убыточными, они срочно продают, и предлагают их за небольшие деньги даже в Россию.

На фото: Общественный эксперт, ведущий специалист компании ООО «Свежий воздух» Леонид Пинчук: «Проблема с ТБО очень актуальна и в местном масштабе, и во всероссийском. Мы видим, как накаляется обстановка, где не умеют управлять мусором как следует».

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