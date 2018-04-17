Поля в крае прирастают новыми гектарами

Начавшиеся посевные работы на полях края открыли сельскохозяйственный сезон. Техника вышла в поля, сев ранних культур набирает темп

О планах сельхозпроизводителей на этот год и об условиях, в которых проходит посевная кампания, «Золотому Рогу» рассказал заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей ТАРАН.

- Как в этом году началась посевная?

- Традиционно посевная начинается с закрытия влаги. Понятно, что зябь мы подготовили еще в прошлом году, подняли порядка 242 тыс. га зяби, т.е. более 50% от уровня планируемых на этот год посевных площадей. Пока погода позволяет выдерживать сроки посевов. Влаги достаточно накоплено в полях, и установившаяся солнечная погода способствует тому, чтобы не снижать темпы работы. А сами посевные работы в основном у нас начинаются с ранних зерновых культур. На данный момент уже посеяно порядка 12 тыс. га. этих культур, в основном пшеницы и овса. Некоторые предприятия приступили к посеву овощей, в первую очередь лука. Это южные районы - Хорольский, Михайловский, Октябрьский и Артёмовский городской округ. Они - первые ласточки, которые выходят на посевную кампанию. В северных районах сегодня ещё снег лежит, поэтому посевные работы там начнутся через две недели.

- Произойдут ли какие-либо изменения в структуре посевов на этот раз?

- Если говорить о плановых площадях, то рассчитываем по количеству гектаров в целом прирасти к уровню прошлого года. Традиционно увеличатся площади сои. Произошло небольшое перераспределение в части ранних зерновых культур, кукурузы стали больше сеять, что связано с развитием животноводства. В обороте у нас находится около 500 тыс. га, планируем засеять порядка 485 тыс. га. в хозяйствах всех категорий, из которых 290 тыс. га будет отведено под сою, что примерно на три-четыре тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. На втором месте сейчас кукуруза - более 41 тыс. га уйдет под эту культуру. Рис останется на уровне прошлого года, планируется посеять его на площади почти 13 тыс. га. Примерно четыре тысячи гектаров займут картофель и овощи. При этом хозяйства используют как семена местной селекции, так и иностранной. У нас есть НИИ сельского хозяйства, где селекционеры получают оригинальные семена тех же ранних зерновых, сои. И в крае работают семеноводческие хозяйства, которые выращивают семена непосредственно для наших хозяйств. Если говорить о картофеле, то часть семенного картофеля производится на территории края, а часть завозится. В большинстве своем мы засеваем наши поля приморскими сортами этих культур.

- Но результаты сельхозпереписи показали существенное снижение количества гектаров овощей и особенно картофеля за 10 лет. Эта тенденция сохраняется?

- В среднем планируемая посевная площадь под картофель и овощи остается на уровне прошлого года, потому что в основном посевами этих культур занимаются хозяйства населения. Именно они в значительной степени обеспечивают потребности рынка в этих продуктах. По факту у нас общественный сектор в этом сегменте составляет примерно 3,2 – 3,5 тыс. га. При этом урожайность в частном секторе существенно выше, чем в хозяйствах других категорий. Снижения площадей там не планируется.

- В каких объемах в этом году запланирована бюджетная поддержка хозяйств?

- В прошлом году у нас было выплачено сельхозпроизводителям порядка 2,5 млрд рублей, в этом году сумма составит 2,7 млрд рублей, выделенных в общей сложности из краевого и федерального бюджетов. Из них 51% - это средства федерального бюджета. Если говорить о тех направлениях, которые будут профинансированы бюджетом, то в отношении такой меры, как оказание несвязанной поддержки в растениеводстве на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в расчете на 1 гектар посевной площади, мы уже закончили прием документов и часть субсидий выплатили. Общая сумма составит 168 млн руб. Есть еще такое направление, как продуктивность молочного животноводства, по которому сейчас идет прием документов. На его финансирование выделено 32 млн руб. из федерального бюджета. Кроме того, более 1 млрд руб. предусмотрено на компенсацию процентов по инвесткредитам.

Если говорить о средствах из краевого бюджета, то в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы мы поддерживаем такие направления, как производство продукции животноводства. Эту поддержку увеличили в этом году на 30 млн рублей, и уже 17 млн выплатили. Сейчас принимаем документы по такому направлению, как производство молока, от крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций. Также мы увеличили господдержку на техническую модернизацию, на приобретение сельскохозяйственной техники, как в лизинг, так и за счет собственных средств сельхозпроизводителей, на 30 млн рублей.

- Техническое перевооружение было приоритетом всех программ развития отрасли и остается таковым сейчас. Насколько удалось перевооружить производство в крае?

- У нас процесс перевооружения в основном шел стабильно, порядка 2 тыс. единиц старой техники за 4 года были заменены на новые. Сельхозпроизводители приобретали современные комбайны и трактора, посевные комплексы. Старая техника еще, конечно, остается в хозяйствах, но в основном в небольших предприятиях, которые в силу объективных причин медленнее перевооружаются. В целом же, в посевной кампании задействовано до 4,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

- Господдержка, как было ранее сказано, распределяется таким образом, что 80% средств достается крупным производителям, холдингам, и только 20% идут на малые и средние хозяйства. Будут ли пересмотрены пропорции на этот год?

- Два года назад именно так и было. Сейчас произошли изменения - мы ввели в порядок предоставления субсидии лимит по крупным холдингам, т.е. они должны получать не больше 20% от общего уровня господдержки в крае на случай, если они заявятся. Таким образом мы снизили остроту этой проблемы.

- Прошлый год был урожайным. И вместе с хорошим урожаем обострилась проблема реализации продукции, особенно у фермерских хозяйств. Есть ли какие-то решения в части помощи им в организации сбыта?

- Сейчас проводится работа с Уссурийским масложиркомбинатом «Приморская соя» по заключению соглашения между сельхозтоваропроизводителями и самой компанией с тем, чтобы перепада цен, как это случилось в прошлом году, не повторилось. Кроме того, на данный момент заключено соглашение с Санкт-Петербургской биржей, с целью выйти на этот уровень торгов для помощи сельхозтовароопроизводителям в реализации своей продукции. В основном сейчас ведем информацию по сое и ранним зерновым культурам. Рассчитываем, что этот канал сбыта будет экономически оправдан и поможет реализовать продукцию на внутрироссийском рынке.

- Госпродагенство будет включено в эту работу по оказанию помощи в сбыте?

- На сегодняшний день роль Госпродагенства заключается в сдерживании цен на рынке на целый ряд товаров. У нас были случаи с тайфунами, другие ЧС происходили на территории края и Госпродагенство брало на себя решение вопросов обеспечения края необходимыми товарами. Оно завозило ту продукцию, которая попала под стихию. И достаточно успешно эта работа была проведена. Население покупало продукты по сниженным ценам, весь ассортимент общедоступных товаров они реализовывали. Этим они занимаются и сейчас, и даже более того - открыли несколько торговых точек на территории края, в Михайловском районе, Дальнереченске и других населенных пунктах. И это социальные магазины для населения.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие продукты, произведенные приморскими хозяйствами, ждут рынки, как внутрироссийский, так и зарубежные?

- Это зависит от самих продуктов. Картофель, например, в основном реализуется на территории Приморского края, но бывает, что уходит в Магаданскую область, на Камчатку, Сахалин. Так же овощная продукция. Что касается сои, то в прошлом году из произведенных 370 тыс. тонн примерно 60% осталось на внутреннем рынке, в основном этот объем был использован в качестве сырья для производства масла и для обеспечения в кормах собственного животноводства. Но существенная часть ушла за пределы Приморского края. То же самое в отношении риса – часть его остается для внутреннего потребления, часть уходит за пределы края, но, как правило, в небольшом объеме. Нам ведь нужно сначала обеспечить потребности собственного населения. Экспортным растениеводческим товаром, помимо высоко востребованной сои и риса, является и кукуруза. Кроме того, сейчас перспективным направлением стала поставка сена за рубеж. Им заинтересовались и Китай, и Япония, и Корея. Например, в КНР это связано в основном с тем, что у них поставлена задача обеспечить население молоком собственного производства, поэтому они активно развивают в последние годы молочное животноводство. Им необходимы такие корма. Есть уже поставки силоса и в Японию.

Перспективным направлением является также мед. Сейчас идет работа над тем, чтобы у нас создать лабораторию по исследованию качества меда. Мы активно начали поставлять мед, сначала партии были большие, но вот с качеством обожглись. И теперь хотим установить специальное оборудование для того, чтобы все выявившиеся нюансы устранить. Это оборудование дорогостоящее, поэтому рассчитываем на помощь Минсельхоза РФ.

На фото: Заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран: «Если говорить о плановых площадях, то рассчитываем по количеству гектаров в целом прирасти к уровню прошлого года».

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