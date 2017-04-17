www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.25 р. 100 JPY: 51.91 р.
EUR: 59.84 р. 10 CNY: 81.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Во Владивостоке проверили суда и экипажи ГИМС

17 Апреля 2017, 18:06 | Приморье

Проверка прошла перед открытием навигационного сезона маломерных судов, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке 14 апреля на базе Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю прошел смотр готовности судов и экипажей Государственной инспекции по маломерным судам Приморского края. Данные смотры проводятся ежегодно, перед открытием навигационного сезона. Инспектируются те суда, которые непосредственно оказывают помощь в случае чрезвычайных ситуаций с маломерными судами и отдыхающими.

«В ходе данного мероприятия мы проверяем готовность маломерных судов ГИМС МЧС России по Приморскому краю на наличие спасательных и сигнальных средств, медицинских аптечек, исправность навигационных приборов. Также мы проверяем удостоверения сотрудников на право управления судном, жетоны и форму одежды, которая должна соответствовать сезону. Все возникающие в процессе смотра замечания оперативно устраняются, и далее происходит допуск маломерных судов для выполнения своих задач по предназначению», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, главная цель мероприятия – проверка готовности судов к осуществлению надзорной функции, готовности инспекторов к работе в весенне-осенний период навигации.

Напомним, что навигация маломерных судов в Приморье открылась 15 апреля. Выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Всего в ведомстве зарегистрировано около 37 тыс. маломерных судов.

Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ГИМС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru