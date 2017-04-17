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Во Владивостоке проверили суда и экипажи ГИМС
Проверка прошла перед открытием навигационного сезона маломерных судов, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Во Владивостоке 14 апреля на базе Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю прошел смотр готовности судов и экипажей Государственной инспекции по маломерным судам Приморского края. Данные смотры проводятся ежегодно, перед открытием навигационного сезона. Инспектируются те суда, которые непосредственно оказывают помощь в случае чрезвычайных ситуаций с маломерными судами и отдыхающими.
«В ходе данного мероприятия мы проверяем готовность маломерных судов ГИМС МЧС России по Приморскому краю на наличие спасательных и сигнальных средств, медицинских аптечек, исправность навигационных приборов. Также мы проверяем удостоверения сотрудников на право управления судном, жетоны и форму одежды, которая должна соответствовать сезону. Все возникающие в процессе смотра замечания оперативно устраняются, и далее происходит допуск маломерных судов для выполнения своих задач по предназначению», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, главная цель мероприятия – проверка готовности судов к осуществлению надзорной функции, готовности инспекторов к работе в весенне-осенний период навигации.
Напомним, что навигация маломерных судов в Приморье открылась 15 апреля. Выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Всего в ведомстве зарегистрировано около 37 тыс. маломерных судов.
Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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