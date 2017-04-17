Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу

Задержанных за пределами РФ иностранных моряков обвинили в осуществлении незаконной трудовой деятельности в России

Как выяснилось, задержанным за пределами РФ иностранным морякам, вменяют нарушения, которые они якобы совершили в России. Государственные структуры не смущает, что на территории РФ «нарушители» оказались только после ареста судна пограничниками, которые привели судно в порт Находка. В порту после нескольких суток общения с пограничниками, индонезийские моряки заявили о силовом давлении и принуждении к даче «показаний».

Прикомандированных опросили с давлением

Скандал с арестом краболовного судна «Шанс 103» грозит вылиться в международное разбирательство. Напомним, что 7 апреля пограничный корабль задержал судно в исключительной экономической зоне РФ, с закрытой границей. После нескольких проверок пограничных инспекторов нарушений правил рыболовства на судне не выявили. Первичной официальной версией задержания стало фигурировать нарушение правил оформления судовой роли. В дальнейшем претензии к оформлению судовой роли отошли на второй план.

После привода судна в порт Находка судовладелец несколько суток не мог добиться от погранслужбы законодательно обоснованных причин, по которым судно остается под арестом и не может выйти на промысел. Зато за это время иностранные специалисты успели не один раз съездить на допросы пограничников-дознавателей.

«Наша компания и капитан судна еще в момент проверки объяснили пограничникам нормативную базу, на основании которой индонезийские специалисты находятся на судне. Иностранные специалисты направляются к нам торговым партнером, приобретающим готовую продукцию у «РК «Восток-1». Это общемировая практика, когда компания покупатель направляет на предприятия производителя, поставляющего им продукцию, своих работников, чтобы они контролировали производство и обеспечивали необходимое качество продукции. Индонезийские специалисты принимают непосредственное участие в процессе выпуска продукции, так как имеют соответствующие профессиональные навыки. Для них это командировка от покупателя продукции. Такая практика обеспечивает требуемое покупателем качество продукции, благодаря чему она реализуется без замедлений и дополнительных инспекций. «Восток -1» как юридическое лицо не нанимало их на работу, не платило им заработную плату и не заключало с ними трудовых договоров.

«В то же время, иностранные граждане находятся на судне КП «Шанс 103» в строгом соответствие с ч. 1 ст. 56 КТМ РФ, согласно которой на судне, плавающем под Государственным флагом Российской Федерации, кроме граждан РФ могут находиться иностранные граждане и лица без гражданства, но которые не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста. Они и не занимают эти должности, и вообще никак не участвуют в вопросах судовождения, ведения промысла. Они имеют все необходимые документы в соответствии с международными морскими конвенциями, - рассказывает генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. - Кроме того, по закону рыбопромысловое судно под российским флагом, исходя из норм установленных п. 1 ст. 67 Конституции РФ и со ст. 130 ГК РФ, является вещью, используемой собственником по ее назначению, и согласно Законам об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе России промысловая деятельность судна и выпуск продукции на нем осуществляется не на территории России. Однако наши объяснения и ссылки на нормативную базу лица, проводящие дознание, не приняли во внимание. Первый допрос дознаватель проводил на борту судна, по результатам этого допроса не появилось возможности обвинить индонезийцев в совершении правонарушения. И тогда, несмотря на арест судна, для допросов, их стали вывозить вместе с капитаном на берег в свои служебные помещения. Мы расценили это как оказание давления на индонезийцев, учитывая, что капитана не допустили к допросам. Позже, это подтвердилось. Директор компании г-жа Хигиа, пославшая индонезийцев в командировку, во время телефонного разговора с ними считает, что давление было оказано тем, что их вырвали из привычной судовой среды, понятно, что присутственные места и особенно в чужой стране действуют подавляюще. И в нарушении всех правил ведения следствия, при отказе подписать непонятные им документы их запугивали тюремным заключением, если они не подпишут поданные им для подписи документы. Находясь в шоковом состоянии, и в состоянии страха, они и подписали абсолютно непонятные им документы, в частности «Постановление о совершении административного правонарушения».

По рапорту капитана время нахождения в помещении пограничников и допроса составило более 10 часов. Даже легкого перекуса не обеспечили за все это время. Кроме того, в нарушении статьи 25.1 КоАП раздел 1. опрашиваемым специалистам не представили защиту в лице адвоката. Лишили индонезийцев и возможности защиты со стороны капитана, так как его на допросы не допускали. Кроме того, переводчик не предъявил сертификата переводчика. Допросы иностранных специалистов уже вызвали негативную реакцию представителя иностранной компании, в которой они работают. После разъяснений индонезийцам сделанных госпожой Хигиа о допущенных нарушениях следствия, от подписанных в помещении пограничников под угрозой тюрьмы показаний - отказались».

Уточните координаты

Будет ли официальное обращение по дипломатическим каналам с жалобами на неправомерные действия лиц, бравших эти письменные показания сказать пока нельзя. Судовладелец краболова пытается урегулировать вопрос с руководством компании индонезийцев для того чтобы избежать международного скандала. Но возможно, эти усилия к мирному исходу не приведут, так как Индонезия за счёт импорта рабочей силы в разные страны получает значительную часть дохода.

Как выяснилось после того, когда пограничники исчерпали свои возможности по предъявлению законного предлога для ареста судна, они привлекли органы миграционного контроля. Хотя капитан судна еще 10 апреля доложил руководству «Востока–1», что сотрудники полиции, в этот день проводившие проверку, нарушений миграционного законодательства не нашли. Сделана отметка в судовом журнале. Однако, повторная миграционная «проверка», инициированная пограничниками, привела к тому, что индонезийцам вменяют нарушение ст. 13 Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России», совершение административного правонарушения, предусмотренное ч.1 ст. 18.10.КоАП РФ.

Подобное нарушение определил начальник ОВМ ОМВД России по городу Находка. При этом он не обратил внимания, что согласно протоколу об административном правонарушении который составил эксперт ОВМ ОМВД России по городу Находка Перечепа Е.В. (копия имеется в распоряжении редакции) 7 апреля индонезийские граждане, находящиеся на судне «Шанс 103», находились за границей территории РФ. Однако этот же инспектор в этом же документе, в качестве существа правонарушения указывает, что гражданин Индонезии осуществлял трудовую деятельность на территории РФ, хотя эти граждане Индонезии никогда не пересекали государственной границы России, не были на ее территории и уж тем более не осуществляли никакой деятельности.

Крайние будут полицейские

Промах миграционной службы настолько серьезен, что может стать причиной служебного расследования. Дело может обернуться международным скандалом. Факт задержания иностранных граждан за пределами РФ «намертво» задокументирован как пограничниками, так и протоколами ОВМ ОМВД России по городу Находка. Теперь если иностранцы пойдут в российский суд, или обратятся в правозащитные международные организации с жалобой на действия российского государства, то «картина» будет выглядеть следующим образом. Задержанных за пределами РФ граждан иностранного государства, наказывают за то, что они в момент задержания находились и трудились на территории РФ.

Между тем, в протоколе есть еще одна нестыковка. Инспектор Перечепа Е.В. указывает в протоколе, что иностранный гражданин незаконно осуществлял трудовую деятельность без разрешения на работу на территории РФ. И в этом же протоколе указано, что он официально не трудоустроен. А представители судовладельца считают, что сотрудники полиции должны были уточнить у судовладельца, в качестве кого на судне находились иностранцы.

«Непонятно на основании каких документов сделаны выводы о трудовых отношениях между иностранными специалистами и судовладельцем. В офис компании сотрудники ОВМ ОМВД России по городу Находка не обращались. С задержанными индонезийцами они также не могли общаться, так как судно находится в режиме закрытой границы, и они не могут их опросить для выяснения обстоятельств их трудовой деятельности. Если бы они опросили их, то выяснили, что они работают в иностранной компании. Мы не знаем внутреннего регламента и нормативной базы этого ведомства, поэтому можем только догадываться, могут ли инспектора устанавливать факт незаконной трудовой деятельности, основываясь на неких показаниях переданных в их ведомство сторонней организацией, в чью компетенцию не входит трудовое право», - говорит Александр Сайфулин.

Теперь иностранные специалисты готовят официальную жалобу, и будут оспаривать в суде протоколы, в которых они признаны виновными в административном нарушении. А судовладелец ждет реакции руководства УВД Приморского края на противоречащие закону протоколы ОВМ ОМВД России по городу Находка, и ждет, что судно все же будет отпущено и продолжит промысел.

"Подобных казусов произвольного использования действующего законодательства, фактов превышения полномочий и просто издевательств накопилось уже достаточно много. Помимо неправомерного отношения к гражданам Индонезии, мы имеем и факт унижающего отношения к капитану судна. Он подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, на что получил письменное разрешение. Он может ознакомиться, но только в офисе погрануправления (на берегу) в рабочее время, и это при том, что капитан находится на арестованном ими судне с закрытой границей, с которого не имеет права сойти, – говорит Александр Сайфулин. – Мы будем вынуждены обратиться за возмещением убытков, которые уже превысили сумму, на которую изначально еще можно было закрыть глаза. Судно уже 10 суток находится под арестом и под контролем пограничных властей. Это не только влечет значительные финансовые потери для предприятия и страны, ведь предприятие уже не досчиталась товарной продукции минимум на 6 млн. рублей. Ещё в пятницу мы провели переговоры с представителями пограничников, и ими было обещано рассмотреть вопрос снятия ареста с судна в понедельник - вторник (17-18 апреля). Но активные действия самих пограничников в последующие дни, выразившийся в акте досмотра судна и привлечение полиции, показывает, что пограничники, настроены искать предлоги, чтобы оправдать незаконный арест судна.

Ощущая такое колоссальное давление, мы решили привлечь внимание общественности. Довели информацию о ситуации в Федеральное агентство по рыболовству (ФАР). Это может стать общей проблемой так как многие рыбацкие предприятия используют и иностранную рабочую силу. Пограничники это знают, и ранее никогда не было никаких претензий по этому вопросу с региональными пограничниками Приморья, Сахалина и Камчатки.

Инициаторам задержания судна следует помнить, что после неоднократных напоминаний Президента России о "кошмаривании бизнеса" правоохранительными органами, судебная практика в РФ по возмещению ущерба предприятиям от неправомерных действий госорганов получила широкое распространение. Также отмечу, что государство не получила своей доли в виде налогов. Учитывая, что экипаж не виновен в простое, колхоз «Восток–1» вынужден выплачивать очень высокий среднесдельный заработок. В данный момент социальное напряжение в семьях членов экипажа велико. Кроме того грозит разрыв взаимоотношений с торговым партнёром и, уж в любом случае, обеспечены штрафные санкции за не поставку продукции по графику. Сорваны сроки планового захода судна во Владивосток, 14 апреля для ежегодного освидетельствования Росморрегистром, а также проведения других сервисных и ремонтных работ. Все это также увеличивает убытки компани".

В виде справки генеральный директор Александр Сайфулин пояснил следующее:

Пограничники и работники МВД наверняка изучали Законы, которые применяют в отношении индонезийцев на «Шансе 103», наверняка знают их, но применяют только в выгодной им интерпретации. Но мы желаем разъяснить читателям как они обходят статьи, не подходящие им.

Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Название, и его статьи длиннющие, поэтому мы сделаем короткие ремарки, чтобы было понятно читателю.

Ссылаясь на этот закон названные ведомства, обвиняют индонезийцев в ведении на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Это обвинение несостоятельно. Индонезийцы на территории РФ никакой деятельности не вели, так как границу не пересекали и на территории РФ не были.

Индонезийские специалисты выполняют свои функции, обусловленные торговым партнером, на судне в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ, Государственную границу РФ не пересекают и въезд на территорию РФ не осуществляют.

Согласно ст.1 Федерального закона от 17.12.1998 N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" и континентальном шельфе РФ (ст. 1 Федерального закона от 30.11.1995 N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации"), исключительная экономическая зона РФ не являются территорией РФ.

Относительно заблуждений о том, что судно «Шанс 103» является территорией РФ.

Из п. 1 ст. 67 Конституции РФ, ст. 130 ГК РФ следует, невоенное (рыбопромысловое) судно под российским флагом, осуществляющее деятельность за 12-мильной зоной РФ за пределами РФ, то действие названного нами выше Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ на указанные суда в этой зоне не распространяется.

В соответствие с частью 1 ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

При этом территория Российской Федерации определяется ее государственной границей. «Государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации" (ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации").