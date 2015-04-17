Бизнесу Приморья нужен доступ к возвратным деньгам

Задачу развития производства и импортозамещения может решить проектное финансирование

Антикризисные меры в бизнесе и государственном управлении на сегодняшний день самая актуальная тема: антикризисный план принят правительством РФ и субъектами федерации, о мерах сохранения темпов роста региональной экономики на совещании по развитию Дальнего Востока с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ говорили губернаторы территорий. Этот же вопрос волнует руководителей крупных госкорпораций и лидеров частных региональных компаний, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

С одной стороны, всем очевиден тот факт, что часть проектов, которые были запланированы в более благополучное время, в настоящий момент будет заморожена. Логика понятна: на всех и все денег просто не хватит. С другой – на повестку дня вышли вопросы сохранения темпов роста, импортозамещения и развития собственных производств. А значит, как никогда актуальны те проекты, которые могут стать точками роста.

В нынешней ситуации государству довольно непросто изыскивать средства на поддержку инвестпроектов. Но не стоит забывать, что один бюджетный рубль вовлекает в оборот восемь внебюджетных рублей. Если исходить из цифр, озвученных в недавнем интервью журналу «Эксперт» Юрием ТРУТНЕВЫМ, в государственной программе развития Дальнего Востока есть 42 млрд рублей, еще 16 млрд - в Фонде развития. Получается, что на 58 государственных миллиардов можно привлечь в регион более полутриллиона частных инвестиций! Но для этого бизнес должен получить доступ к возвратным деньгам – проектное финансирование бизнес-сообщество считает одним из наиболее перспективных механизмов.

За экспертным мнением по этому вопросу «Золотой Рог» обратился к председателю комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, члену президиума ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Виктору МАРЧЕНКО.

- Виктор Васильевич, на недавнем совещании в Хабаровске премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что экономика Дальнего Востока по итогам прошлого года показала неплохие результаты: промышленное производство за счет запуска целого ряда новых инвестпроектов показало лучший результат среди всех федеральных округов – порядка 5,3%. Значительный прирост и у сельского хозяйства – почти на 19%. Как, по вашему мнению, в сегодняшней непростой экономической ситуации эти темпы роста сохранить?

- Сегодня необходимо в первую очередь сделать ставку на развитие собственного производства и внедрение новых технологий в различных отраслях экономики. И действующее продуктовое эмбарго, на самом деле, очень хороший шанс для местных производителей. С рынка убрана значительная часть конкурентов, сейчас важно, чтобы отечественный производитель смог предложить альтернативу потребителям. Отраслью, где импортозамещение обязано состояться, в т.ч. и по критериям продовольственной безопасности, должен стать агропром. Мы сегодня видим поддержку со стороны государства в части субсидирования агропромышленного сектора. Для развития требуются и другие механизмы, позволяющие инвестировать в новые проекты.

- Вы имеете в виду проектное финансирование?

- Да. Правительство сегодня ставит перед бизнесом очень серьезные задачи: развитие собственного производства и импортозамещение. Для достижения поставленных целей разрабатываются новые механизмы, эффективность которых должна отслеживаться государством. Так, президент России поставил задачу по развитию проектного финансирования, программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утверждена Постановлением Правительства РФ № 1044 и предусматривает предоставление кредитов на особых условиях. Однако она охватывает проекты лишь крупного бизнеса с общей стоимостью более миллиарда рублей и долей собственных средств не менее 20%. В результате десятки тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (только в Приморском крае их 82 тыс.) остаются за бортом. Хотя этот сегмент производителей играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности и способен внести вклад в решение этой важнейшей задачи. Потенциал – огромный. Поэтому, считаю, малый и средний бизнес так же нуждается в проектном финансировании, как и крупный бизнес. При этом он сам способен генерировать финансовый поток, но без дополнительных средств (возвратных, заметьте) на начало строительства не обойтись.

- Как, на ваш взгляд, бизнес-сообщество может повлиять на этот процесс?

- Сегодня бизнес-объединения уже начали выдвигать свои инициативы по совершенствованию механизмов проектного финансирования и дополнительному стимулированию реализации новых проектов.

Мы начали взаимодействовать с Агентством стратегических инициатив (АСИ), свои предложения в антикризисный план правительства РФ направила «ОПОРА РОССИИ». На заседании комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края принято решение направить предложения о включении в программу поддержки проектов общей стоимостью менее 1 млрд рублей в Межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов. На наш взгляд, дополнительную поддержку приоритетным для развития экономики регионов проектам даст привлечение к принятию решений исполнительной власти субъектов Федерации. Эта инициатива была озвучена на конференции «Качество и доступность финансовой поддержки инвестиционных проектов и субъектов малого и среднего бизнеса», организованной Инвестиционным агентством и администрацией Приморского края.

- На прошлой неделе вступил в силу закон о территориях опережающего развития. На ваш взгляд, станут ли ТОРы реальной поддержкой бизнесу?

- Те льготы, которые дает своим резидентам территория опережающего развития, - пониженные и даже нулевые ставки по ряду налогов, ускоренные и упрощенные административные процедуры, предоставление готовой инженерной инфраструктуры и так далее – на мой взгляд, позволят вполне успешно развивать бизнес. Тем более что к закону подготовлены подзаконные нормативно-правовые акты: четыре постановления правительства, одно из которых уже принято, 11 ведомственных приказов утверждены Министерством по развитию Дальнего Востока. Таким образом, закон начинает действовать с проработанной и подготовленной нормативно-правовой базой. Такой комплексный подход обязательно даст результат.

В то же время хочу обратить внимание на то, что, несмотря на довольно выгодные условия, которые создаются для резидентов ТОР, в Приморском крае пока образована всего одна территория опережающего развития и в нее вошли только три проекта.

- Виктор Васильевич, вы являетесь председателем комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края. Как бы вы оценили эффективность работы этого общественного органа?

- Охватить и разом решить все проблемы невозможно. Если говорить о работе комиссии, которую я возглавляю, то, думаю, будет эффективным идти по пути узконаправленной работы по конкретным вопросам. Для этого члены комиссии объединяются в небольшие рабочие группы, каждая из которых будет решать одну из актуальных задач. Такой формат работы, уверен, уже к концу года даст положительный эффект.

- Помимо активной общественной работы, вы являетесь председателем совета директоров ГК «Зеленые листья», которая реализует инвестиционный проект по строительству агрокомплекса в Ханкайском районе Приморья. На какой стадии сегодня находится проект и удалось ли вам привлечь в него те меры поддержки, о которых сегодня так много говорят?

- Мы активно работаем над собственным инвестиционным проектом. Но наша компания далеко не единственная, которая реализует инвестиционные проекты, – по всей стране есть множество предпринимателей с интересными, и главное, очень нужными идеями, и все они сталкиваются с определенными барьерами.

- Раз мы заговорили о проекте инновационного агрокомплекса, можете рассказать о том, на какой стадии он сегодня находится? Насколько известно широкой общественности, проект одобрен на всех уровнях, ему обещана поддержка ВЭБ, а как реально обстоят дела?

- Мы прошли предварительную экспертизу в ВЭБ и сейчас ожидаем выхода на КРИО (Комитет развития инвестиционных отношений). Наш проект имеет достаточно мощную поддержку со стороны администрации края, Агентства стратегических инициатив, Инвестиционного агентства, «ОПОРЫ РОССИИ», но мы еще не начали стройку. И это при том, что проект как никогда актуален в нынешней экономической ситуации, соответствует всем основным приоритетам развития экономики, в нем есть инновации и лучшие мировые практики, а вектор государства в сфере промышленности и производства обозначен недвусмысленно: президент России Владимир ПУТИН неоднократно заявлял о том, что проекты в промышленности и сельском хозяйстве получат доступ к кредитным ресурсам по низкой процентной ставке через инструменты проектного финансирования.

Возникшие системные проблемы не заставят нас свернуть проект – мы все равно сделаем то, что задумали. Я – патриот Приморья, мой дед жил в Ханкайском районе, где мы и собираемся построить комплекс, я не собираюсь отсюда уезжать и закрывать бизнес. Более чем 25-летний предпринимательский опыт позволит нам выйти из этой ситуации и сегодня, не дождавшись решения ВЭБа, мы начинаем реализовать первую очередь проекта по другому сценарию, потому что уверены в том, что такое предприятие просто необходимо Приморью. Откладывать некуда. Ведь нужно еще думать о том, как привлечь кадры для предприятия. Чтобы люди приехали с семьями жить в район. Мы видим выход в строительстве поселков с инфраструктурой по принципу МЖК (молодежные жилищные кооперативы). И здесь тоже пригодится проектное финансирование.

Все это – решения нашей команды. А как поступят те, кто так и не дождался реальной государственной поддержки своим проектам, неизвестно. Вполне возможно, свернут инвестиционные проекты. По данным RBC, кстати, с начала 2015 года реализация новых проектов по сельскому хозяйству идет на спад, а крупные агрохолдинги урезают свои инвестиционные программы на 2015 год. Поэтому я считаю, что нужно как можно быстрее переходить к конкретным делам и концентрировать финансовые ресурсы на реальных проектах, которые уже доказали свою жизнеспособность и при определенных условиях могут стать прорывными.

Уверен, что наша работа по реализации проекта Инновационного комплекса «Зеленые листья» принесет плоды не только и не столько нашей компании, сколько создаст прецедент, который будет иметь синергетический эффект для всего производственного бизнеса.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.