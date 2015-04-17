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Во Владивостоке бизнесу предлагаются помещения в аренду

17 Апреля 2015, 12:30 | Приморье

Администрация Владивостока предлагает предпринимателям в аренду восемь объектов недвижимости. Торги на право аренды состоятся 28 апреля. Заявки принимаются до 21 апреля, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Предлагаемые в аренду помещения расположены в различных районах города и могут быть использованы для размещения складов, офисов, объектов торговли, предприятий быта и услуг. Три объекта на проспекте 100-летия Владивостока  – из числа бывшего военного имущества.

В аренду предлагаются нежилые помещения по адресам:

- пр. 100-летия Владивостока, 120е (111,7 кв.м);

- пр. 100-летия Владивостока, 120г (110,2 кв.м);

- пр. 100-летия Владивостока, 152д (546,4 кв. м);

- ул. Луговая, 47 (89,1 кв. м);

- пр. «Красного знамени», 96 (25,2 кв. м);

- ул. Кирова, 14 (76,9 кв.м);

- ул. Луговая, 56 (536,6 кв. м);

- ул. Корнилова, 12 (35,6 кв. м).

Любой предприниматель или заинтересованное лицо может заранее осмотреть помещения, оценить перспективы их использования, подать заявку и стать участником аукциона. Объект на улице Корнилова, 12, предназначен, по условиям аукциона, только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Договор аренды заключается сразу на пять лет, что позволяет предпринимателям планировать свою работу на достаточно долгий срок. Ставка аренды уже определена в документах, но при определенных условиях возможна ее корректировка в сторону уменьшения.

Торги на право аренды муниципальных помещений проходят во Владивостоке регулярно, актуальная информация о торгах размещается на официальном сайте.

Также здесь размещен список свободных нежилых муниципальных помещений, с которым можно ознакомиться и выбрать наиболее интересный вариант. На сегодня в списке 39 объектов. В соответствии с законодательством, если объект заинтересовал предпринимателя, он подает заявление в администрацию города, после чего право аренды на данный объект будет выставлено на аукцион.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайтах vlc.ru и torgi.gov.ru.

Справки по тел.: 8 (423) 245-40-85; 244-60-16, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

Адрес электронной почты: mu_apmzn@mail.ru.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: недвижимость  аренда  малый бизнес 






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