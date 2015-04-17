Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье путь к рулетке лежит через мост
Вице-губернатор Сергей Нехаев проинспектировал ход строительства интегрированной развлекательной зоны «Приморье»
Сегодня на территории будущей игорной зоны, расположенной на мысе Черепаха в бухте Муравьиной, ведется подключение инженерных коммуникаций, строится дорожная инфраструктура, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Гостиничный комплекс от компании Melсo Crown Entertainment планируется сдать в эксплуатацию уже в мае. 500 рабочих трудятся в две смены. Со следующей недели их число будет увеличено и будет введен круглосуточный режим работы.
«12 часов на объекте будут находиться примерно 600 человек и еще 12 часов - 300 рабочих», - отметил главный инженер подрядной организации Вадим БАМШТЕЙН.
В настоящее время на территории осуществляется прокладка водопроводной сети, в стадии пуска - канализационные сети. Проводятся также пробные пуски котельных.
В самом комплексе, где вскоре появятся два уровня игровой зоны, два ресторана, зона отдыха, гостиница на 121 номер, ведется внутренняя чистовая отделка. Рядом с комплексом создается трехуровневая парковка для гостей, рассчитанная на 450 мест, и отдельная - для персонала. По словам главного инженера, такого количества стояночных мест более чем достаточно, «ведь прибытие туристов планируется и в составе групп, то есть на многоместных автобусах».
Чтобы по территории игорной зоны беспрепятственно передвигался транспорт, в том числе автобусы, внутреннюю дорогу делают четырехполосной. А на первом секторе дороги - съезде с основной федеральной трассы - будет организовано двухполосное движение.
Используемые в процессе строительства современные технологии позволят придать дороге более современный вид и сделать ее практичной.
Завершить строительство всех секторов дороги планируется 1 июня - такую задачу поставил губернатор. По итогу работы подъезд будет обеспечен также к основным участкам двух других инвесторов - Naga Corporation Limited и «Роял Тайм Приморье».
В связи с обильными осадками и обилием грунтовых вод завершение строительства мостового сооружения через реку Суходол оказалось затруднительным, но временное решение было оперативно найдено.
«Это арочный мост, выполненный из корейского гофрированного металлопрофиля. Общая длина сооружения - 30 метров. В непростых погодных условиях, а в этом году осадки в несколько раз превышали норму, весной мы получили очень большой уровень воды, нам пришлось действовать по-новому: для обеспечения беспрепятственного пропуска и подъезда автотранспорта к казино сделали объездную дорогу с левой стороны. Пока она грунтовая, но как только среднесуточные температуры достигнут 10 градусов выше нуля, будем асфальтировать. А пока здесь укрепляем площадку для строительной техники. Планируем к концу лета новый мост ввести в эксплуатацию», - подчеркнул директор по капитальному строительству компании-подрядчика Владимир МЕЩЕРЯКОВ.
Увиденным на строительных площадках Сергей Нехаев остался доволен, но подчеркнул, что контроль сроков строительства сделает регулярным.
«Сегодня мы зафиксировали, что строительные работы укладываются в сроки. Есть определенные сложности с возведением 30-метрового моста, но по остальным объектам опасений нет. Тем не менее я уже предупредил строителей, что появляться здесь буду неожиданно. Интегрированный развлекательный курорт - одна из якорных точек развития туристической отрасли края, сюда турист приезжать будет не только для игры, поэтому и внимание к ней будет самое пристальное», - заявил вице-губернатор.
Завершить подведение объектов инженерной и дорожной инфраструктуры планируется к 1 июня. Потребуется еще время, чтобы настроить саму игорную зону: обучить крупье, настроить автоматы, проработать административные процедуры и решить все сервисные вопросы. Первых клиентов казино примет уже летом.
Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, что в этом году планирует приступить к строительству первой очереди гостиничного комплекса на 350 номеров с казино и второй ключевой инвестор - Naga Corporation Limited. Сейчас уже разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.
Соседние участки - у компании «Роял Тайм Приморье». В ближайшее время она предоставит свой мастер-план, к реализации которого планирует приступить весной следующего года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Приморская стройиндустрия не просто есть, она активно развивается
- Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
- Бухгалтерия смутного времени
- Не было бы "Счастья"…
- Во Владивостоке дали вторую жизнь дорожной брусчатке
- Меморандум о строительстве важного объекта подпишут в Санкт-Петербурге
- Проект нового моста между Приморьем и КНДР могут представить на ВЭФ
Новости раздела
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"