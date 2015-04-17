В Приморье путь к рулетке лежит через мост

Вице-губернатор Сергей Нехаев проинспектировал ход строительства интегрированной развлекательной зоны «Приморье»

Сегодня на территории будущей игорной зоны, расположенной на мысе Черепаха в бухте Муравьиной, ведется подключение инженерных коммуникаций, строится дорожная инфраструктура, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Гостиничный комплекс от компании Melсo Crown Entertainment планируется сдать в эксплуатацию уже в мае. 500 рабочих трудятся в две смены. Со следующей недели их число будет увеличено и будет введен круглосуточный режим работы.

«12 часов на объекте будут находиться примерно 600 человек и еще 12 часов - 300 рабочих», - отметил главный инженер подрядной организации Вадим БАМШТЕЙН.

В настоящее время на территории осуществляется прокладка водопроводной сети, в стадии пуска - канализационные сети. Проводятся также пробные пуски котельных.

В самом комплексе, где вскоре появятся два уровня игровой зоны, два ресторана, зона отдыха, гостиница на 121 номер, ведется внутренняя чистовая отделка. Рядом с комплексом создается трехуровневая парковка для гостей, рассчитанная на 450 мест, и отдельная - для персонала. По словам главного инженера, такого количества стояночных мест более чем достаточно, «ведь прибытие туристов планируется и в составе групп, то есть на многоместных автобусах».

Чтобы по территории игорной зоны беспрепятственно передвигался транспорт, в том числе автобусы, внутреннюю дорогу делают четырехполосной. А на первом секторе дороги - съезде с основной федеральной трассы - будет организовано двухполосное движение.

Используемые в процессе строительства современные технологии позволят придать дороге более современный вид и сделать ее практичной.

Завершить строительство всех секторов дороги планируется 1 июня - такую задачу поставил губернатор. По итогу работы подъезд будет обеспечен также к основным участкам двух других инвесторов - Naga Corporation Limited и «Роял Тайм Приморье».

В связи с обильными осадками и обилием грунтовых вод завершение строительства мостового сооружения через реку Суходол оказалось затруднительным, но временное решение было оперативно найдено.

«Это арочный мост, выполненный из корейского гофрированного металлопрофиля. Общая длина сооружения - 30 метров. В непростых погодных условиях, а в этом году осадки в несколько раз превышали норму, весной мы получили очень большой уровень воды, нам пришлось действовать по-новому: для обеспечения беспрепятственного пропуска и подъезда автотранспорта к казино сделали объездную дорогу с левой стороны. Пока она грунтовая, но как только среднесуточные температуры достигнут 10 градусов выше нуля, будем асфальтировать. А пока здесь укрепляем площадку для строительной техники. Планируем к концу лета новый мост ввести в эксплуатацию», - подчеркнул директор по капитальному строительству компании-подрядчика Владимир МЕЩЕРЯКОВ.

Увиденным на строительных площадках Сергей Нехаев остался доволен, но подчеркнул, что контроль сроков строительства сделает регулярным.

«Сегодня мы зафиксировали, что строительные работы укладываются в сроки. Есть определенные сложности с возведением 30-метрового моста, но по остальным объектам опасений нет. Тем не менее я уже предупредил строителей, что появляться здесь буду неожиданно. Интегрированный развлекательный курорт - одна из якорных точек развития туристической отрасли края, сюда турист приезжать будет не только для игры, поэтому и внимание к ней будет самое пристальное», - заявил вице-губернатор.

Завершить подведение объектов инженерной и дорожной инфраструктуры планируется к 1 июня. Потребуется еще время, чтобы настроить саму игорную зону: обучить крупье, настроить автоматы, проработать административные процедуры и решить все сервисные вопросы. Первых клиентов казино примет уже летом.

Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, что в этом году планирует приступить к строительству первой очереди гостиничного комплекса на 350 номеров с казино и второй ключевой инвестор - Naga Corporation Limited. Сейчас уже разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.

Соседние участки - у компании «Роял Тайм Приморье». В ближайшее время она предоставит свой мастер-план, к реализации которого планирует приступить весной следующего года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.