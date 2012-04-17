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В 2011 г. Приморье собрало налогов больше, чем в 2010-м
2011 год принес в казну Приморского края налоговых поступлений на 20% средств больше, чем предыдущий. Но от достижений в сборе налогов разговор на совещании депутатов Законодательного Собрания Приморья быстро перешел в проблемную сферу.
Краевые депутаты пригласили на разговор в ЗС руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Галину КОЛЕСНИКОВУ и директора департамента финансов Приморского края Татьяну КАЗАНЦЕВУ. Депутатов интересовало соблюдение налогового законодательства организациями, участвующими в строительстве объектов саммита АТЭС, причины недоимок, меры по ликвидации теневой зарплаты, методика взыскания задолженности по предприятиям, объявившим о банкротстве. Тревожный факт: в Приморье немало организаций и предприятий, где уровень зарплаты ниже прожиточного минимума, ниже среднеотраслевого. Совместная работа муниципальной власти и инспекторов налоговой службы позволила восстановить справедливость в ряде городов и районов, перевести в краевой бюджет за счет поступлений от НДФЛ дополнительно 50,5 млн рублей.
«Золотой Рог».
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