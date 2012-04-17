Приморское предприятие «Дальприбор» правильно расставило акценты

Перестроечные времена, когда большинство производителей в стране и все, без исключения, предприятия оборонки имели огромные проблемы с заказами и выплатами зарплат, нанесли огромный урон отечественной промышленности.

Выжить в этой непростой ситуации смогли немногие, а выйти на новый уровень - единицы. Приморское ОАО «Дальприбор» - один из таких примеров. Предприятие сегодня работает в усиленном режиме: активно выполняется гособоронзаказ, закупается новейшее оборудование, реконструируются основные фонды.

«Дальприбор» одновременно и разрабатывает, и производит, что сегодня редко кто может делать. В производственной области процесс идет от идеи до, непосредственно, выпуска продукции. При этом, в процесс разработки включены инженеры-разработчики, электронщики, механики, технологи и т.д. На все этапы требуются как инженерно-технический персонал, так и рабочие, «золотые» руки которых управляют сложными станками и создают уникальные приборы.

Досье "ЗР

Начавшее в 1967 году свою производственную деятельность, ОАО «Дальприбор» было построено как предприятие, составляющее основу оборонно-промышленного комплекса Приморского края. С 1991 года предприятие, ориентированное на внедрение и производство гидроакустического вооружения ВМФ, оказалось единственным в России изготовителем авиационных сбрасываемых средств поиска.

В ближайшее время завершаются государственные летные испытания авиационной радиогидроакустической системы, оснащенной буями нового поколения. К выполнению новых разработок «Дальприбор» широко привлекает научные организации Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, что позволяет реализовать наукоемкие проекты, в том числе, финансируемые предприятием.

В результате, сегодня в рамках государственного оборонного заказа производится продукция, разработанная исключительно собственным конструкторским бюро, и это, несомненно, позволяет поддерживать высокое качество производственных процессов в течение всего жизненного цикла изделий, оперативно производить корректирующие воздействия в соответствии с внедренной на предприятии эффективной системой менеджмента качества ГОСТ РИСО 9001-2008.

Выгодное расположение ОАО «Дальприбор» вблизи морских и авиационных полигонов ТОФ, наличие оснащенного необходимым оборудованием и аккредитованного в 22 ЦНИИИ Минобороны России Центра испытаний позволяют предприятию проводить все виды стендовых и натурных испытаний разрабатываемой продукции и оказывать услуги в этой области предприятиям Дальневосточного региона.

В настоящее время гражданская продукция занимает порядка 10% в доходах «Дальприбора». Остальные 90% предприятие зарабатывает на военных заказах. «Подобное соотношение нас не устраивает: для обеспечения нашей стратегии развития мы ставим себе план в ближайшие три года вывести гражданское направление на более высокую «цифру». Мы хотим, чтобы пропорция была 50х50, причем не за счет уменьшения военных заказов, а за счет увеличения гражданских. Поэтому, в последнее время мы постоянно в поиске разных направлений развития», - говорит генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ.

Одним из векторов развития «Дальприбора» стали инновационные технологии. В августе прошлого года на заводе было открыто производство светодиодных (LED) ламп и промышленных светильников во взаимодействии с Роснано.

Одной из болевых точек дальневосточной промышленности являются невысокая заработная плата и, соответственно, кадровый голод. В то же время, «Дальприбор» остается одним из немногих местных предприятий, сумевших удержать специалистов. По словам гендиректора, молодые кадры сегодня составляют треть коллектива, что весьма важно для предприятия, ориентированного на высокотехнологичный процесс. Сегодня востребованы все направления - от токарей до инженеров. К примеру, токари сегодня зарабатывают от 23 до 40 тыс. рублей в зависимости от опыта, разряда и стажа, плюс премии за профмастерство и интенсивность работы. У инженеров зарплата доходит до 50-60 тыс. рублей.

«Мы уже выровнялись по сравнению с другими промышленными предприятиями, и на данный момент зарплаты на «Дальприборе» соответствуют тем, которые есть на других подобных предприятиях. Плюс мы стараемся развивать социальные программы, на которые выделены значительные средства. Люди - это очень большая ценность, наш основной капитал», - отмечает Роман Титков.

«Золотой Рог».