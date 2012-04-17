Что принес в Приморье спецморнефтепорт «Козьмино»

Спецморнефтепорт «Козьмино» сегодня одно из крупнейших предприятий, расположенных в Находкинском городском округе. Нефтепорт является частью уникальной трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан», протяженностью около 5 тыс. километров, - его конечная точка, обеспечивающая экспортный потенциал российских нефтедобывающих компаний в АТР.

Появление нового нефтеналивного порта значительно повлияло на развитие экономической и социальной сфер в Находкинском городском округе, в первую очередь обеспечив округ новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. К окончанию строительства трубопроводной системы ВСТО-2 штатная численность спецморнефтепорта превысит 1 тыс. человек.

Спецморнефтепорт «Козьмино» - дочернее предприятие госкомпании ОАО «АК Транснефть». Поэтому работать в нефтепорту «Козьмино» считается престижным не только из-за достойной, стабильной оплаты труда и пакета социальных гарантий. К слову, социальная политика предприятия направлена на то, чтобы обеспечить благоприятные условия для создания семьи и воспитания детей. Порт Козьмино обеспечивает нуждающихся сотрудников жилплощадью. Для этого в поселке Первостроителей построен новый жилой комплекс, кстати, большая часть арендной платы за жилье сотрудникам порта компенсируется из бюджета предприятия.

Большое внимание на производстве уделяется охране жизни и здоровья работников, а также обеспечению безопасных и комфортных условий труда. На территории порта расположены два здравпункта, полностью укомплектованные средствами и препаратами для оказания первой медицинской помощи. Работники проходят первичный и периодические ежегодные медицинские осмотры, оплату за которые компенсирует предприятие. Если же необходимо обратиться к врачу, каждый сотрудник может воспользоваться полисом дополнительного медицинского страхования в одном из сорока лечебных учреждений Приморского края, с которым у нефтепорта заключен соответствующий договор. Все это свидетельствует о высокой социальной ответственности предприятия перед своими сотрудниками. Но этим забота о них не ограничивается. По принципу «в здоровом теле здоровый дух», в порту подходят к организации регулярного отдыха для своих работников и членов их семей. Организуются выезды в красивейшие места Приморского края, проводятся спортивные состязания и спартакиады, три раза в неделю каждый желающий имеет возможность бесплатно посещать бассейн и спортивный зал.

Появление нового нефтепорта в Находкинском городском округе положительно сказалось не только на уровне занятости, но и на пополнении местного и регионального бюджетов за счет налоговых отчислений. Компания не остается в стороне и от текущих городских проблем. Еще до открытия нефтепорта дочерняя компания «Транснефти» - ООО «ЦУП ВСТО» построила в п. Козьмино асфальтированную автомобильную дорогу, ведущую к нефтебазе и береговым сооружениям. А в конце прошлого года после проведения строительных работ за счет средств ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», вблизи поселка был открыт еще один участок автодороги. В некоторых местах насыпь дороги подняли на 8 м, что позволило обеспечить безопасность движения и увеличило пропускную способность участка. К октябрю текущего года планируется построить асфальтированную подъездную дорогу к площадке железнодорожных эстакад, что значительно улучшит условия передвижения по этому участку не только технике спецмортефтепорта, но и жителям близлежащих поселков.

Еще одна важная составляющая социальной ориентированности нефтепорта Козьмино - благотворительная помощь. В течение прошлого года ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» оказало помощь детским спортивным организациям (Федерация каратэ НГО, Федерация бокса НГО, команда по тхэквондо п. Врангель) на сумму более 300 тыс. рублей. Еще 130 тыс. рублей было решено направить в образовательные учреждения г. Находки и п. Врангель. Около 200 тыс. рублей - на помощь физическим лицам, в т.ч. для лечения тяжелых заболеваний. ОАО «АК «Транснефть» пожертвовала немалые средства на строительство находкинского храма на сопке Тобольской, на ремонт в коррекционной школе-интернате г. Находка, начальной школе с. Екатериновка. Выделены средства на капитальный ремонт двух групп в детском саду п. Врангель.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».