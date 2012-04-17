Гендиректор «Сумотори» мечтает сделать Приморье родиной чемпионов

Технохолдинг «Сумотори» (Sumotori) оказался одним из лидеров Бизнес-Премии-2011 в номинации «Социально-ответственный бизнес», за последние четыре года эта очередная победа компании в столь серьезном мероприятии.

Что для компании сегодня значит «социальная ответственность» - это лишь инструмент маркетинга или неотъемлемое качество сильного бизнеса, с этими и другими вопросами «ЗР» обратился к генеральному директору Технохолдинга «Сумотори» Виталию ВЕРКЕЕНКО.

- Виталий Васильевич, сегодня ваша компания одна из немногих в Приморье, за плечами которой истинные дела, а не пустые фразы и обещания. Разумеется, у всех на устах «Приморское кольцо» (Primring) - проект, который технохолдинг реализует исключительно своими силами, без федеральных денег, заряжая власти и всех заинтересованных, идеей, уверенностью в правоте данного начинания, наконец, надеждой в то, что наш край может стать и спортивной столицей России. Вы лично удовлетворены результатами, которых удалось добиться?

- Наша команда действительно осуществила огромную работу. Тома проектов, сотни встреч и планерок, несколько часов сна и ... чувство удовлетворения от понимания важности начатого. Но значимо то, что «Приморское кольцо» уже получило реальные очертания, осенью 2011 года первой запущена трасса для мотокросса, и 9 октября прошлого года спортсмены смогли помериться своими силами на завершающем этапе чемпионата Приморского края уже на ПримРинге. В нынешнем году открытие сезона мотокросса также начнется с «Приморского Кольца», приглашаем на гонку 6мая!

В этом году мы продолжаем активную строительную фазу, подведение коммуникаций, строительство внутренних дорог, основного паддока, картинговой трассы, возведение здания гостевого центра.

Реально оценивая свои перспективы, понимаем, что близость к важнейшим рынкам и точкам роста автомотоспорта - Японии, Китаю, Корее, Малайзии дает нам преимущества. В Приморье есть возможности, которых нет у азиатских соседей: в проведении соревнований в зимних видах автомотоспорта - ледовых гонках, гонках на снегоходах, зимнем картинге и пр. Кроме того, удобная логистика, сформированная к саммиту АТЭС во Владивостоке, позволяет доставлять машины и всю необходимую технику самолетами или паромами в период проведения международных соревнований.

- Основные параметры PrimRing действительно впечатляют: площадь комплекса - 78 га, длина основного трека - 3613 метров. На трибунах открытого и закрытого типа предусмотрено размещение до 30 000 зрителей. Инфраструктура «Приморского Кольца» предусматривает буквально все: здесь и гостиницы, рестораны, магазины и даже медиа-центр на 100 журналистов.

- Не забудьте о технических боксах для команд, детско-юношеских спортивных школах, комфортной инфраструктуре для спортсменов, включая душевые, мойку для техники, заправочную станцию, недорогие кафе и кемпинги, многое другое. Ведутся переговоры с партнерами о реализации проекта Outlet (заводские брендовые магазины со значительными скидками) и гостиницы на территории комплекса.

Уверен, что сегодня мы должны взглянуть на бизнес не только с точки зрения извлечения прибыли. Это, в некоем роде, преобразование пространства, окружающего нас, в лучшую сторону. Постепенное изменение культуры спортивной, зрительской, административной. Привлечение бизнеса в спорт, привитие чувства ответственности, культуры созерцания спортивных мероприятий и поведения. Поэтому спортсмены, участвующие в соревнованиях и зрители, пришедшие за них поболеть, должны чувствовать себя комфортно, получать положительные эмоции, а не мучиться в поисках горячего питания или, прошу прощения, туалета.

- Что больше всего греет душу, заставляет двигаться вперед? Ведь не секрет, что, кроме социальных проектов, компания демонстрирует завидный темп. Буквально несколько дней назад к дилерской сети технохолдинга «Сумотори» присоединилась Mazda. На сегодня уже открыты в Приморье центры продажи автомобилей Ford, Kia, Suzuki, Volkswagen, Subaru.

- По моему глубокому убеждению, бизнес должен иметь философию и миссию. Мы развивались, имея целью нечто большее и важное, чем прибыль. Сделать жизнь лучше, Приморье - краше, людей - счастливее! Развитие и новой культуры в автомобильной сфере, и поддержку детского и юношеского спорта технохолдинг «Сумотори» посчитал своими приоритетными задачами. Исторически сложился в нашем автомобильном крае значительный интерес к автомотоспорту.

У детей горят глаза, они настроены постигать новое, развиваться и становиться профессиональными гонщиками, достигать успеха. И государство, и бизнес должны в этом помочь.

У любителей автоспорта на слуху имя Виталия ПЕТРОВА, выборгской «ракеты», - первого российского гонщика Формулы I . Это замечательно! Но могу сказать, что у Приморских мальчишек из Партизанска, Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока не меньший потенциал, стоит им немного помочь, вложить средства, и, конечно же, душу, и тогда Приморье станет по праву родиной чемпионов. Такова синергия бизнеса и спорта, такова наша мечта!

В самых ближайших планах - организация тренировок и участия юношеской команды по картингу из Приморья в Японии. Для этого мы заручились деловой и дружеской поддержкой у японских клубов и спортсменов. Синдзи НАКАНО, легенда японского автоспорта и большой друг приморских пилотов, лично примет участие в подготовке наших спортсменов.

- Почему среди ваших спортивных советников иностранцы?

- В рамках работы над проектированием «Приморского Кольца» принимали участие действующие пилоты Массимо ПИГОЛИ, Терухито СУГАВАРА и Синдзи НАКАНО, имеющие огромный опыт в разных дисциплинах спорта. Это наши друзья, очень успешные и очень неравнодушные. По мере продвижения проекта мы знакомили их с нашими юными спортсменами, в глазах и усердии которых мы вместе видим будущих мировых чемпионов!

Приятно, что наши фавориты нас не подводят. В ралли Даккар в этом году победителем в своем классе стал экипаж №508 HINO TEAM SUGAWARA Терухито Сугавара - Сиичи Сузуки. Макс Пиголи выиграл первую гонку 2012 INTERNATIONAL SUPERSTARS SERIES. Наш друг и консультант привел свой Ягуар к победе, обогнав очень сильных и более молодых соперников!

- Судя по вашему рабочему графику, переговоры о продвижении Приморского кольца среди представителей международных бизнес-кругов происходят в режиме non-stop.

- Как, впрочем, и возведение всех объектов и формирование перспективного календаря PrimRing. Также работаем над узнаваемостью нашего проекта в мировом спортивном сообществе. В ноябре 2011 состоялась презентация «Приморского Кольца» в Кельне (Германия) и марте этого года - в Токио. В этом мероприятии нас также поддержали Синдзи Накано и Терухито Сугавара. Примечательно, что наравне с ПримРингом узнаваемым становится и Приморье!

Прошел ряд успешных встреч с руководством автодромов Сепанг (Малайзия), Нюрнбургринг (Германия), Сузука (Япония), главой автодрома Бахрейна и Индии.

Также состоялись продуктивные и интересные переговоры с организаторами спортивных чемпионатов и международных спортивных федераций.

После завершения строительства трасс мы вернемся к переговорам о привлечении международных серий не только в асфальтовых дисциплинах, но и в off-road.

- Технохолдинг «Сумотори» в Приморье известен как компания, поддерживающая не только автоспорт, но и футбольную команду Артема и недавно созданную федерацию сумо Приморского края, является партнером программы трудо-устройства выпускников «Золотой Диплом», а также учредителем благотворительного фонда «Оберег» помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, созданного три года тому назад. Как возникла идея его создания?

- Наша компания занимается продажей легковых автомобилей и большегрузной техники, мы отвечаем за ее качество, работаем над совершенствованием культуры и профессионализма в её управлении через наш Учебный Центр. Но как бы то ни было, техника - это средство повышенной опасности. Работая над качеством и влияя на культуру, мы считаем правильным защитить, в первую, очередь детей, принимая и превентивные меры и обеспечивая защиту, если, волей случая, автомобиль послужил причиной травм у детей, которые просто могли оказаться на заднем сидении автомобиля родителей или выбежать на проезжую часть за мячиком. Создание Благотворительного фонда «Оберег» оказалось нашим совместным начинанием и бизнеса, и попечительского совета фонда, в число которых входят врачи высшей категории, представители административных структур. «Оберег» не смог бы существовать без их деятельной поддержки и активности президента фонда Аллы КОМАР.

Наш фонд выражает сердечную признательность всем неравнодушным и искреннюю благодарность администрации г. Артема за значительную поддержку в создании и работе Фонда. Понимаю, что всего, что мы делаем, - недостаточно, хотя приятно осознавать, что, при поддержке ответственных приморских бизнесменов, дети смогли получить помощь, пройти послеоперационное лечение в больницах и санаториях края.

Залог безопасности наших детей помимо качества дорог - высочайшая культура поведения на дорогах.

Краю нужен новый имидж - помимо Восточной столицы, которой становится Владивосток в рамках подготовки к Форуму АТЭС, некий очень важный для исторически автомобильного региона! Мы очень хотим и в меру сил работаем над тем, чтобы наше Приморье стало родиной мировых чемпионов в автомотоспорте! Брендом успеха и побед, местом жительства миллионов счастливых людей!

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».