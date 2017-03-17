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В Приморье будут снова гранить бриллианты

17 Марта 2017, 16:34 | Приморье

Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ведущий мировой производитель драгоценных камней создаст в свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов

В Мумбаи вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента свободного порта Владивосток индийской компании «КГК ДВ» президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари.

Индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

«Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР», - заявил управляющий директор группы компаний KGK Сандип Котари.

Запуск производства запланирован в 2017 году. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

Как прокомментировал Юрий Трутнев: «Мы заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места в России».

По словам вице-премьера, режим Свободного порта Владивосток востребован инвесторами из различных отраслей. Уже сейчас подано 270 заявок на более чем 305 млрд рублей и подписано 144 соглашения.

Индийский инвестор за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

«Содействие бизнесу в оформлении статуса резидента особых экономических режимов и реализация благоприятных финансовых и административных преференций на Дальнем Востоке - ключевая функция Корпорации. Подписание соглашения с «КГК ДВ» является важным шагом в формировании инфраструктурного кластера алмазно-бриллиантовой отрасли в регионе. Открывая производства на Дальнем Востоке, компании имеют уникальную возможность выхода на рынки стран АТР», - говорит генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Технология обработки алмазов в бриллианты и их производство требуют квалифицированного и профессионально подготовленного персонала. Для подготовки квалифицированных рабочих кадров планируется создание специализированного учебного центра совместно с Департаментом образования Приморского края и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Планируется совместное создание учебного центра по ключевым компетенциям отрасли. Агентство будет привлекать квалифицированных специалистов для работы на предприятии из субъектов РФ, а так же отбирать кадры для прохождения обучения по специальной программе ООО «КГК ДВ» из числа жителей Приморского края. Работа уже началась - мы ведем подбор на ряд уникальных вакансий в штате ООО «КГК ДВ», — сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

Отметим, сегодня для получения статуса резидента свободного порта Владивосток подано 15 заявок с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 67 млрд рублей и перспективой создать 1670 рабочих мест. Статус резидента имеют 10 компаний с иностранными инвестициями на сумму более 66 млрд рублей и перспективой создать 1 451 рабочих мест.

Досье "Золотого Рога": Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: инвестиции  kgk group  Индия  бриллианты 



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Комментарии

  • Псевдоним17:54, 17.03.2017#

    Трутнев вообще берега попутал. . . Какие нах. . . . индийцы?? Русская огранка самая лучшаа. . . Торопятся твари распродать Россию, бо время гоблинов заканчивается. . . даже сбежать не успеют. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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