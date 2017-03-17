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В Приморье откроют центр подготовки персонала для ВЭФ
17 Марта 2017, 09:00 | Приморье
Необходимы специалисты 20 категорий, 896 человек – это специализированный персонал и около 520 человек – волонтеры и промо-персонал, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В Приморье планирую создать центр подготовки сервисного персонала для Восточного экономического форума и других масштабных мероприятий, которые будут проходить на Дальнем Востоке. Об этом стало известно на заседании организационного штаба по подготовке и проведению Восточного экономического форума, которое провел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
В ходе совещания директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко доложила, что к настоящему времени была разработана и согласована с фондом «Росконгресс» помесячная программа подбора, подготовки и повышения квалификации сервисного персонала Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Так, из 20 категорий специалистов, 896 человек – это специализированный персонал и около 520 человек – волонтеры и промо-персонал. Из заявленной потребности Росконгресса профессиональное обучение и отработка профессиональной компетенции требуется двум категориям специалистов. Это 130 человек: горничные, операторы внутренней уборки, официанты. Остальным категориям персонала требуется обучение и повышение уровня квалификации и компетенций в основном путем тренинга непосредственно на местах работы», – обозначила директор департамента.
Оксана Мартыненко отметила, что сегодня разрабатывается шаблон сервисного стандарта ВЭФ. На основании согласованного Росконгрессом документа будет разработана методическая база для обучения и аттестации персонала.
Кроме того, определены базовые площадки, на которых будет проходить подготовка персонала и его сертификация.
«Эти площадки будут аккредитованы на основе профессиональных образовательных организаций – Приморский политехнический колледж, Колледж технологий и сервиса, Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж, а также базовые вузы подготовки персонала: ДВФУ и ВГУЭС», – обозначила директор департамента.
Подбирать кандидатов будут в том числе из студентов старших курсов вузов и профессиональных образовательных организаций Приморского края. Оксана Мартыненко подчеркнула, что это обеспечит не только ВЭФ персоналом, но и позволит студентам приобрести опыт, который они смогут применить в дальнейшей профессиональной карьере.
Предполагается, что в этом году Администрацией Приморского края будет создан и оснащен центр сертификации персонала, на базе которого будет проводиться обучение и сертификация ежегодно, а не только в 2017 году.
«В центре сертификации будет ежегодно проходить подготовку сервисный персонал не только для Восточного экономического форума, но для других масштабных мероприятий, которые будут проходить на территории Приморского края и всего ДФО», – сообщила Оксана Мартыненко.
«Работа новая, еще не отработана, как например деятельность волонтеров, организация медицинского обеспечения и другие. Поэтому проволочек тут быть не должно. Важно также проводить эту работу в рамках стандартов World Skills – если и делать такое нововведение, то на международном уровне», – заявил Владимир Миклушевский.
Напомним, Восточный экономический форум, мероприятие уровня Президента России, пройдет в этом году на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.
В прошлом году Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей.
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Теги: миклушевский вэф кадры
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