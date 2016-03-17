Китайские грузы зовут к морю

Минвостокразвития ищет частных инвесторов для развития транспортных коридоров из северо-восточного Китая в дальневосточные порты. Первый маршрут - до Владивостока - в ведомстве планируют запустить в этом году.

Второй коридор - до порта Зарубино - потенциально может обеспечить больший объем грузопотока, но кроме строительства новых терминалов в порту требует существенных вложений в расширение подъездных путей. Основные игроки в отрасли пока не спешат вкладываться в стройку, считая, что инфраструктурой должно заниматься государство, пишет «Коммерсант».

Объем грузов, которые могут быть перенаправлены в порты Приморья, «составляет 30 млн тонн, в том числе зерна в объеме около 20 млн тонн и контейнеров на 10 млн тонн с перспективой увеличения до 45 млн тонн к 2030 году», - сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. Как основные рассматриваются маршруты Суйфэньхэ - Находка («Приморье-1»), куда может быть переключено до 7 млн тонн контейнерных грузов, и Хуньчунь - Зарубино («Приморье-2», до 15 млн тонн контейнерных грузов и 23 млн тонн зерна). Для сравнения: в 2015 году общий грузооборот приморских портов составил 26,8 млн тонн.

Оба варианта требуют упрощения пограничного досмотра и таможенного оформления, но маршрут «Приморье-1» может быть запущен быстрее из-за более развитой инфраструктуры. По словам господина Галушки, реализация закона о свободном порте Владивосток снимет часть ограничений и повысит скорость транспортировки грузов.

По словам главы Минвостокразвития, у КНР интерес к отправке грузов через порты Приморья существовал и ранее, но административные практики не позволяли реализовать проект. «Китайские коллеги говорили: допустим, мы вложимся в эти транспортные коридоры, а потом упремся на вашей границе в неработающие пункты пропуска», - рассказал чиновник.

Досье "Золотого Рога": Пока перевозка товаров по территории Китая дешевле и быстрее (85 часов против 220-240). Чтобы грузоотправители переключились на порты РФ, экономия должна составлять не менее 15% (экономику проекта по заказу Минвостокразвития считали аналитики McKinsey). Коридор до Зарубино дает большую разницу в тарифах по сравнению с перевозкой по КНР ($35 и $55 за тонну зерна автотранспортом и железной дорогой против $55 и $95 при перевалке в Даляне), но требует вложений в строительство терминалов и подходов минимум в 165 млрд руб. (из них 140 млрд рублей - до запуска коридора в 2020 году), включая строительство железнодорожной ветки на 35 млрд руб. и автодороги на 30 млрд рублей (сейчас по железнодорожной ветке до Зарубино поставляется всего 2 млн тонн грузов).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.