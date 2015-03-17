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Хорольский карп горячего копчения осваивает рынок Приморья
Крестьянское фермерское хозяйство из Хорольского района поставило на рынок Приморского края первую партию карпа горячего копчения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В дальнейшем крестьянское хозяйство планирует коптить не только карпа, но и другую пресноводную рыбу, выращенную в хозяйстве. К осени может добавиться толстолобик, в дальнейшем амур и другая местная рыба, а в будущем, возможно, своя форель.
Как рассказал «Золотому Рогу» глава крестьянского хозяйства Иван ЛИСОВ, его бизнес существует с 1989 года, организовывался как сельхозкооператив. В настоящее время специализируется на выращивании пресноводной рыбы и поставках ее в торговую сеть края. Рыба выращивается в природных водоемах на собственных кормах. Хозяйство имеет посевные площади, где для этих целей производятся зерновые и соя.
Цех копчения был смонтирован к марту этого года, уже получен сертификат на готовую продукцию. Теперь задача - завоевать рынок. Себестоимость первой партии копченой рыбы достигает 365-370 рублей за кг, - говорит Лисов. Не дешево, но хозяйство готово пока продавать ее по себестоимости.
- Нужно, чтобы люди распробовали новую продукцию. А развивать переработку будем, это логичное продолжение развития фермерского хозяйства, - считает Иван Лисов. Тем более что наличие собственной ресурсной базы позволяет учитывать переработку как вид сельхозпроизводства, т. е. использовать льготное налогообложение.
В семейном предприятии работает всего 5 человек, из них только один наемный работник. Это позволило за 25 лет существования фермерского хозяйства пережить все экономические кризисы. Есть своя техника, и в достаточном количестве.
- Тракторов у нас хватает, - говорит глава хозяйства, - правда, они не новые, но в хорошем состоянии. Сейчас нам нужна особая сеялка в связи с переходом на новый вид земледелия - так называемый «прямой посев». Сеялка стоит дорого, но покупать будем.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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пресноводную рыбу едят там, где нет морской!