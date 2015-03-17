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Хорольский карп горячего копчения осваивает рынок Приморья

17 Марта 2015, 15:25 | Приморье

Крестьянское фермерское хозяйство из Хорольского района поставило на рынок Приморского края первую партию карпа горячего копчения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В дальнейшем крестьянское хозяйство планирует коптить не только карпа, но и другую пресноводную рыбу, выращенную в хозяйстве. К осени может добавиться толстолобик, в дальнейшем амур и другая местная рыба, а в будущем, возможно, своя форель.

Как рассказал «Золотому Рогу» глава крестьянского хозяйства Иван ЛИСОВ, его бизнес существует с 1989 года, организовывался как сельхозкооператив. В настоящее время специализируется на выращивании пресноводной рыбы и поставках ее в торговую сеть края. Рыба выращивается в природных водоемах на собственных кормах. Хозяйство имеет посевные площади, где для этих целей производятся зерновые и соя.

Цех копчения был смонтирован к марту этого года, уже получен сертификат на готовую продукцию. Теперь задача - завоевать рынок. Себестоимость первой партии копченой рыбы достигает 365-370 рублей за кг, - говорит Лисов. Не дешево, но хозяйство готово пока продавать ее по себестоимости.

- Нужно, чтобы люди распробовали новую продукцию. А развивать переработку будем, это логичное продолжение развития фермерского хозяйства, - считает Иван Лисов. Тем более что наличие собственной ресурсной базы позволяет учитывать переработку как вид сельхозпроизводства, т. е. использовать льготное налогообложение.

В семейном предприятии работает всего 5 человек, из них только один наемный работник. Это позволило за 25 лет существования фермерского хозяйства пережить все экономические кризисы. Есть своя техника, и в достаточном количестве.

- Тракторов у нас хватает, - говорит глава хозяйства, - правда, они не новые, но в хорошем состоянии. Сейчас нам нужна особая сеялка в связи с переходом на новый вид земледелия - так называемый «прямой посев». Сеялка стоит дорого, но покупать будем.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: приморье  производство  сельское хозяйство  предпринимательство  рыбопереработка  рынки  торговля  рыбная отрасль 



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Комментарии

  • 12320:33, 17.03.2015#

    пресноводную рыбу едят там, где нет морской!

  • Миха21:05, 17.03.2015#

    По себестоимости 370 р за кг, тоесть рублей по 600 за кг у 3 лиц, а в целом карпе побольше кг будет. Не, спасибо я как нибудь обойдусь)Меня и селедка копченая устраиваеь)

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