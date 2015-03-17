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В Приморье власть и бизнес выяснили отношения
В Арсеньеве глава города Александр Дронин встретился с предпринимателями
Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН встретился с предпринимателями города. Встречи главы города с представителями бизнеса стали традиционными: по мнению А. Дронина, эффективность развития города во многом зависит от согласованности действий власти и бизнеса, от общего подхода к решению проблем, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Глава городского округа проинформировал предпринимателей о главных итогах 2014 года, основное внимание уделив бюджету города, его доходам и расходам. А. Дронин отметил проекты, которые удалось реализовать в прошлом году: завершено строительство трех многоквартирных домов для жителей аварийного жилого фонда, продолжился ремонт дворовых территорий, дорог, тепловых сетей, установлены новые светофоры на перекрестках, завершена реконструкция кинотеатра «Космос» и Комсомольской площади - в эти объекты вложены значительные частные инвестиции.
В этом году, как отметил глава города, в Арсеньеве продолжится жилищное строительство, ремонт дорог, кроме того будет отремонтировано 15 домов по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморья. Экономика всей страны переживает сейчас не лучшие времена, и эта ситуация, без сомнения, отразится на бюджете как Приморского края, так и города Арсеньева.
- В кризис, - отметил глава города, - приходится четко расставлять приоритеты. Такими приоритетами для городской власти являются заработная плата бюджетникам, оплата коммунальных услуг, благоустройство города. Конечно, мы все хотим, чтобы у нас были отремонтированные дороги, оперативно решались проблемы ЖКХ, однако несбалансированность бюджета не позволяет выделять на это достаточно средств и максимально участвовать в государственных программах, которые требуют софинансирования.
Наполнение городского бюджета во многом зависит и от предпринимательского сообщества: причины низких поступлений в бюджет по подоходному налогу – это задолженности, выплаты «серой» зарплаты, неоформление трудовых отношений с работниками на некоторых предприятиях, «теневой» бизнес.
- Власть создает все условия, чтобы город строился, развивался, процветал бизнес, - сказал, обращаясь к предпринимателям, глава городского округа. – Только пусть это будет взаимно. Давайте платить налоги, средства от которых пойдут на развитие образования, спорта, благоустройство города.
Александр Дронин привел пример: есть в городе предприниматели, которые содержат два магазина, а по документам в них работает один продавец с зарплатой в 1 тысячу рублей!
Как вывести бизнес из тени – об этом рассуждали предприниматели в ходе встречи. По общему мнению, такие задачи необходимо решать сообща, объединив усилия власти, бизнеса, правоохранительных органов, прокуратуры.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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