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Бизнес-омбудсмену Приморья за год поступило более 300 жалоб

17 Марта 2015, 14:45 | Приморье

В 2014 году в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае поступило около трехсот обращений. Среди них есть жалобы и на незаконные действия со стороны проверяющих органов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ, в Приморье наблюдается тенденция увеличения доли внеплановых проверок бизнеса. Так, в 2014 году количество внеплановых проверок превысило 60%.

«В настоящее время практически нельзя точно просчитать нагрузку на бизнес от проведенных контрольных мероприятий, так как количество контролирующих органов сегодня более 50», - отметила Марина Шемилина.

По данным прокуратуры Приморья, утвержден план проверок на 2015 год, согласно которому в плановом порядке будет проведено 11360 проверок предприятий. Это на 3% больше, чем в 2014 году. Половина из общего количества проверок - это проверки в сфере соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, при необходимости предприниматели могут пригласить бизнес-омбудсмена для участия в проверках, направив письменное заявление по электронной почте: ombudsman@primorsky.ru или по факсу: 8 (423) 241-20-01.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: малый бизнес  бизнес-омбудсмен  кризис 



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