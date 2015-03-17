Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-омбудсмену Приморья за год поступило более 300 жалоб
В 2014 году в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае поступило около трехсот обращений. Среди них есть жалобы и на незаконные действия со стороны проверяющих органов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам бизнес-омбудсмена Марины ШЕМИЛИНОЙ, в Приморье наблюдается тенденция увеличения доли внеплановых проверок бизнеса. Так, в 2014 году количество внеплановых проверок превысило 60%.
«В настоящее время практически нельзя точно просчитать нагрузку на бизнес от проведенных контрольных мероприятий, так как количество контролирующих органов сегодня более 50», - отметила Марина Шемилина.
По данным прокуратуры Приморья, утвержден план проверок на 2015 год, согласно которому в плановом порядке будет проведено 11360 проверок предприятий. Это на 3% больше, чем в 2014 году. Половина из общего количества проверок - это проверки в сфере соблюдения требований пожарной безопасности.
Напомним, при необходимости предприниматели могут пригласить бизнес-омбудсмена для участия в проверках, направив письменное заявление по электронной почте: ombudsman@primorsky.ru или по факсу: 8 (423) 241-20-01.
Новости тематики
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Граница на чиновничьем замке
- "Городская среда – место, где живут люди"
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Более 11 миллионов рублей получит бюджет Владивостока от "торговой реформы"
- Защитить свои права жителям Приморья поможет финансовый омбудсмен
- Игорь Павлов: Большое внимание на Восточном экономическом форуме будет уделено вопросам развития человеческого капитала
- 200 представителей власти и бизнеса из Республики Корея прилетят на ВЭФ во Владивосток
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- "Правильным" продуктам пробивают дорогу на прилавки
Новости раздела
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Кадр ягодка всегда
- Говорите как дома
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Граница на чиновничьем замке
- "Городская среда – место, где живут люди"
- У "Восточного Порта" сменился руководитель
- Прикрываясь гражданами
- В чью пользу передел на рынке краба?
- Плыву я как-то по огороду…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга