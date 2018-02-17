Tele2 поздравляет абонентов с китайским Новым годом

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги обслуживания иностранных абонентов в 2017 году и поздравляет своих китайских клиентов с Новым годом.

Tele2 обслуживает своих клиентов в контактном центре на китайском и английском языках. Компания проанализировала запросы иностранных абонентов за 2017 год и определила, что наибольшее количество обращений иностранных граждан поступает именно от носителей китайского.

Так, рейтинг самых популярных запросов, поступивших на китайскую линию контактного центра:

1 место – вопросы по интернет-опциям;

2 место – запрос баланса;

3 место – условия звонков в роуминге;

4 место – вопросы об услуге «Простая география» и условиях звонков в Китай;

5 место – параметры тарифных планов.

Самым нестандартным запросом стала просьба произнести по-русски фразы «Добрый день», «Как дела?», «Где находится Третьяковская галерея?». Среди интересных обращений – вопрос об адресах салонов связи Tele2, где выдают товары с AliExpress, и просьба помочь с переводом детализации счета на китайский язык.

В преддверии наступления китайского Нового года оператор подготовил поздравление для своих абонентов. Абоненты, позвонившие на китайскую линию контактного центра 15 – 16 февраля, услышали новогодние пожелания.

Помимо отдельной линии на китайском языке в контактном центре, абоненты могут получить консультацию в популярном мессенджере WeChat. Обслуживание клиентов в данном канале, запущенное в Tele2 в сентябре 2017 года, набирает все большую популярность. Например, в январе 2018 года число онлайн-обращений превысило количество звонков и составило 62% от всех запросов китайских абонентов. Также абоненты Tele2 могут подключить услугу «Простая география», которая позволяет существенно снизить стоимость звонков в Китай.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«На Востоке России много клиентов из Китая. Понимая их потребность в качественном обслуживании, еще год назад мы запустили отдельную линию в контактном центре на китайском языке по номеру 888. Символично, что цифра 8 считается счастливым числом в Китае».

Получить консультацию на английском языке клиенты Tele2 могут по телефону справочно-информационной службы 611. В 2017 году англоговорящие абоненты в основном интересовались параметрами тарифных планов оператора, платными подписками и опциями мобильного интернета, а также заказывали детализацию счета. Число обращений англоговорящих абонентов в 2017 году выросло почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Пиковыми месяцами 2017 года стали февраль и сентябрь: в эти периоды иностранные абоненты обращались в контактный центр Tele2 наибольшее количество раз.