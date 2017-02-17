Первый в России экологический тоннель успешно выполняет свою миссию в Приморье

Переход животных через автомобильную трассу А-189 на "Земле леопарда" стал безопаснее, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Национальный парк «Земля леопарда» поделился замечательной новостью: камера сняла переход леопарда по Нарвинскому перевалу, над автодорожным тоннелем. Первый в России экологический тоннель успешно выполняет свою миссию, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

WWF России с 2007 года активно участвовал в обсуждении природоохранной составляющей проекта реконструкции автомобильной трассы А-189 Раздольное-Хасан. Проблема состояла в том, что возрастала угроза фрагментации местообитаний дальневосточного леопарда, единственная в мире популяция которого на тот период насчитывала всего 30-35 особей. Дорога перерезала ареал этого краснокнижного вида, отсекая участки площадью около тысячи квадратных километров, и делила без того крохотную популяцию на две части. Также возникал вопрос безопасности перемещения диких животных через трассу.

«Фрагментация ареала – одна из самых серьезных угроз последней популяции дальневосточного леопарда. В 2007 году по рекомендации WWF России в порядке эксперимента Примавтодор построил под дорожным полотном 3 подземных перехода для диких животных. WWF России также подготовил предложения по строительству тоннеля под Нарвинским перевалом и мостов-переходов на Сухановском, Безверховском и Занадворовском перевалах. Никто не верил в реальность этих планов, но, благодаря личной поддержке Сергея Иванова и Юрия Трутнева, Нарвинский тоннель стал первым надземным переходом для тигров и леопардов над этой оживленной трассой. А значит, у леопарда есть шанс, что его интересы будут и впредь учитываться при инфраструктурном развитии Юго-Западного Приморья – важнейшего участка «Шелкового пути Китая», – комментирует Юрий Дарман, почетный советник Амурского филиала WWF России, к.б.н., Заслуженный эколог РФ.

Нарвинский перевал был одним из ключевых участков, на которые обратили внимание дорожников экологи. Теперь, после ввода в эксплуатацию в марте 2016 года тоннеля, прорытого в сопке для автомобилистов, редкие кошки и другие дикие животные, обитающие по разные стороны дороги, могут спокойно перемещаться между особо охраняемыми территориями ФГБУ «Земля леопарда» – одноименным национальным парком и заповедником «Кедровая Падь».

«Возвращение дальневосточного леопарда на Нарвинский перевал – символ изменения отношения людей к природе, общей ответственности за сохранение уникальной экосистемы юго-западного Приморья, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Природа откликнулась на заботу человека, и нет никаких сомнений, что решение о строительстве экодука в самом сердце «Земли леопарда» было верным. Зафиксированная фотоловушками прекрасная кошка выглядит абсолютно здоровой, это самка в самом расцвете сил. Не исключено, что в будущем ей еще не раз предстоит воспользоваться безопасным переходом уже не одной, а с маленькими котятами, для которых автомобильная угроза хоть и не исчезла полностью, но значительно снизилась».

Тоннель позволил значительно снизить угрозу для животных, пересекающих трассу А-189 Раздольное – Хасан, и, конечно, его комфорт сразу оценили автомобилисты. Однако дорога продолжает оставаться местом, крайне опасным для диких животных.

«К сожалению, такой переход – пока единственный на протяжении всей трассы на Юго-Западе Приморья. Хотя при её проектировании были и другие предложения, которые так и не были учтены. В связи с этим мы периодически становимся свидетелями трагедий, связанных с гибелью редких кошек на этой дороге. В целом за последние 10 лет только по подтверждённым данным на Юго-Западе Приморья на трассе было сбито автомобилями 3 тигра и 2 леопарда. И эти случаи, кстати, так и не были рассмотрены в уголовном порядке. До сих пор не расставлены предупредительные знаки и не наложено ограничение скорости движения для автомобилей в местах переходов животных, – отмечает Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ – В дальнейшем оживленность движения и количество автомобилей будут только возрастать. Не за горами – реализация инвестиционного проекта международного транспортного коридора «Приморье-1», который соединит китайскую провинцию Цзилинь с портом Зарубино. Как горячие пирожки разбираются сейчас земельные участки на Юго-Западе Приморья по программе «Дальневосточный гектар». Между тем эта территория остается местом обитания единственной в мире популяции дальневосточного леопарда, которая сегодня насчитывает около 80 особей. Мы полагаем, что последствия ее мощного развития, активизации жизни людей по сторонам автотрассы Раздольное-Хасан и обитание здесь редких кошек – тигра и леопарда, надо просчитывать уже сейчас для того, чтобы предвидеть и минимизовать возможные конфликты интересов человека и дикий природы».

На фото: Leo 92F. Фото - ФГБУ Земля леопарда.